Свят

Аржентина направи велик обрат срещу Египет и отива на четвъртфинал

Египет поведе рано, като Ясер Ибрахим вкара с глава

Николай Киров Николай Киров

7 юли 2026, 21:09
Аржентина направи велик обрат срещу Египет и отива на четвъртфинал
Източник: Getty Images

А ржентина направи един от най-великите обрати на Световното първенство по футбол за всички времена, като се върна от два гола изоставане и елиминира втрещения Египет, предава "Ню Йорк Таймс".

Енцо Фернандес с глава изведе Аржентина до победата в третата минута на добавеното време, след като първо Кристиан Ромеро в 79-ата минута, а след това и Лионел Меси в 83-тата, върнаха световните шампиони в играта.

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Египет поведе рано, като Ясер Ибрахим вкара с глава в 15-ата минута и изглеждаше на път към невероятна победа, след като Мостафа Зико удвои преднината през 67-ата минута на второто полувреме. Междувременно Меси изпусна дузпа в 21-вата минута на първото полувреме.

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Така с приближаването на края на мача, всичко изглеждаше решено, но след това Аржентина отбеляза три гола, за да грабне победата на осминафинала, като осмият гол на Меси на финалите на Световното първенство го изведе начело в класирането на голмайсторите за "Златната обувка". Целият обрат са случи за по-малко от 15 минути.

Редактор: Николай Киров
Източник: NYT    
Аржентина Египет Лионел Меси Световно първенство по футбол
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