Има ли пари за големите проекти на София? Какво показва проектобюджетът

В проекта на държавния бюджет за 2026 г. липсва гарантирано финансиране за част от най-важните проекти на София, твърди Столичната община. Повод за спора стана изявление на заместник-кмета по финанси Иван Василев, според когото в разчетите на кабинета не са предвидени средства за Националната детска болница, както и за още няколко стратегически проекта.

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Темата поставя въпроса дали столицата ще получи необходимото държавно финансиране за инфраструктура, здравеопазване и транспорт през следващите години.

Националната детска болница

Един от най-оспорваните въпроси е свързан с бъдещата Национална детска болница.

Според Столичната община в проекта за държавен бюджет липсват конкретно разписани средства за изграждането на болницата. От администрацията предупреждават, че това поставя под въпрос не само реализацията на самия проект, но и съпътстващата инфраструктура около него.

Изграждането на Националната детска болница е сред най-дълго обсъжданите здравни проекти в България. След години на спорове за мястото, проекта и начина на строителство държавата избра терен в столичния район "Горна баня", а през последните години многократно беше заявявано, че строителството е национален приоритет.

Няма средства и за югозападната дъга на Околовръстния път

От Столичната община посочват още, че в тригодишната бюджетна прогноза не са предвидени средства за изграждането на югозападната дъга на Софийския околовръстен път.

Този участък се смята за ключов не само за облекчаване на трафика в южните квартали на столицата, но и за осигуряване на бърз достъп до бъдещата Национална детска болница.

Неясно финансиране на общинските проекти

Общината изразява притеснение и от промяната в начина, по който държавата ще финансира общинските инфраструктурни обекти.

Досега Народното събрание одобряваше конкретен списък с проекти и средства за тях. Новият модел предвижда Министерството на регионалното развитие да определя кои проекти да бъдат финансирани от вече подадения списък.

Според Столичната община липсата на ясно разписани критерии и срокове създава риск важни обекти да останат без финансиране.

Проблеми и за градския транспорт

Друг спорен момент е финансирането на обществения транспорт.

От "Московска" 33 настояват държавата да осигури допълнителни средства за компенсации по европейския регламент за обществените превози, както и за охраната на метрото, която по закон е държавен ангажимент.

По оценки на общината липсата на тези средства може да постави под сериозно напрежение транспортната система на столицата.

Искане за средства за нови училища

Сред темите, по които София настоява за промени, е и изграждането на нови училища.

От общината предлагат създаването на национална програма за периода 2026–2030 г., чрез която да бъдат финансирани нови училищни сгради и разширения в София, Пловдив, Варна и Бургас. Целта е постепенно отпадане на двусменния режим на обучение.

Какво казва държавата

Засега правителството не е коментирало конкретно твърденията на Столичната община относно отделните проекти.

При представянето на проекта за Бюджет 2026 премиерът Румен Радев заяви, че кабинетът е наследил тежко финансово състояние и че основен приоритет е ограничаването на бюджетния дефицит, като подчерта, че трябва да бъдат преразгледани и вече поети ангажименти по инфраструктурни и общински проекти.

В следващите седмици проектът на бюджета предстои да бъде обсъждан в Народното събрание, където се очаква именно финансирането на големите инфраструктурни проекти на София да бъде сред най-оспорваните теми.