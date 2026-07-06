България

Има ли пари за големите проекти на София? Какво показва проектобюджетът

Детската болница, Околовръстният път, градският транспорт и общинските инфраструктурни обекти са сред темите, по които СО настоява за промени в държавния бюджет

Василена Василева Василена Василева

6 юли 2026, 12:15
Има ли пари за големите проекти на София? Какво показва проектобюджетът
Източник: iStock Photos

В проекта на държавния бюджет за 2026 г. липсва гарантирано финансиране за част от най-важните проекти на София, твърди Столичната община. Повод за спора стана изявление на заместник-кмета по финанси Иван Василев, според когото в разчетите на кабинета не са предвидени средства за Националната детска болница, както и за още няколко стратегически проекта.

Васил Терзиев: В държавния бюджет липсват четири основни пера

Темата поставя въпроса дали столицата ще получи необходимото държавно финансиране за инфраструктура, здравеопазване и транспорт през следващите години.

  • Националната детска болница

Един от най-оспорваните въпроси е свързан с бъдещата Национална детска болница.

Според Столичната община в проекта за държавен бюджет липсват конкретно разписани средства за изграждането на болницата. От администрацията предупреждават, че това поставя под въпрос не само реализацията на самия проект, но и съпътстващата инфраструктура около него.

Изграждането на Националната детска болница е сред най-дълго обсъжданите здравни проекти в България. След години на спорове за мястото, проекта и начина на строителство държавата избра терен в столичния район "Горна баня", а през последните години многократно беше заявявано, че строителството е национален приоритет.

  • Няма средства и за югозападната дъга на Околовръстния път

От Столичната община посочват още, че в тригодишната бюджетна прогноза не са предвидени средства за изграждането на югозападната дъга на Софийския околовръстен път.

Този участък се смята за ключов не само за облекчаване на трафика в южните квартали на столицата, но и за осигуряване на бърз достъп до бъдещата Национална детска болница.

  • Неясно финансиране на общинските проекти

Общината изразява притеснение и от промяната в начина, по който държавата ще финансира общинските инфраструктурни обекти.

Досега Народното събрание одобряваше конкретен списък с проекти и средства за тях. Новият модел предвижда Министерството на регионалното развитие да определя кои проекти да бъдат финансирани от вече подадения списък.

Според Столичната община липсата на ясно разписани критерии и срокове създава риск важни обекти да останат без финансиране.

  • Проблеми и за градския транспорт

Друг спорен момент е финансирането на обществения транспорт.

От "Московска" 33 настояват държавата да осигури допълнителни средства за компенсации по европейския регламент за обществените превози, както и за охраната на метрото, която по закон е държавен ангажимент.

По оценки на общината липсата на тези средства може да постави под сериозно напрежение транспортната система на столицата.

  • Искане за средства за нови училища

Сред темите, по които София настоява за промени, е и изграждането на нови училища.

От общината предлагат създаването на национална програма за периода 2026–2030 г., чрез която да бъдат финансирани нови училищни сгради и разширения в София, Пловдив, Варна и Бургас. Целта е постепенно отпадане на двусменния режим на обучение.

  • Какво казва държавата

Засега правителството не е коментирало конкретно твърденията на Столичната община относно отделните проекти.

При представянето на проекта за Бюджет 2026 премиерът Румен Радев заяви, че кабинетът е наследил тежко финансово състояние и че основен приоритет е ограничаването на бюджетния дефицит, като подчерта, че трябва да бъдат преразгледани и вече поети ангажименти по инфраструктурни и общински проекти.

В следващите седмици проектът на бюджета предстои да бъде обсъждан в Народното събрание, където се очаква именно финансирането на големите инфраструктурни проекти на София да бъде сред най-оспорваните теми.

Автор: Василена Василева
Държавен бюджет 2026 Столична община Национална детска болница Инфраструктурни проекти Финансиране Софийски околовръстен път Градски транспорт Бюджетен дефицит Здравеопазване Нови училища
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

8-годишно дете с електрическо АТВ блъсна 4-годишно момиченце в Шумен

8-годишно дете с електрическо АТВ блъсна 4-годишно момиченце в Шумен

Краят на златния сън в Монако: Писмо-бомба и брутални убийства взривиха рая на милиардерите

Краят на златния сън в Монако: Писмо-бомба и брутални убийства взривиха рая на милиардерите

Има ли пари за големите проекти на София? Какво показва проектобюджетът

Има ли пари за големите проекти на София? Какво показва проектобюджетът

Австралийският премиер Албанезе предизвика критики с изказвания за Кайли Миноуг, извини се

Австралийският премиер Албанезе предизвика критики с изказвания за Кайли Миноуг, извини се

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Глобиха германец, че регулирал чистачките от сензорния дисплей

Глобиха германец, че регулирал чистачките от сензорния дисплей

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 3 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 3 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 3 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Радев заминава за Анкара, ще се срещне с Ердоган преди срещата на върха на НАТО</p>

Румен Радев заминава за Анкара, ще се срещне с Ердоган преди срещата на върха на НАТО

България Преди 18 минути

Разговорът между двамата лидери ще се състои в президентския комплекс „Бештепе“

<p>Емрах Стораро проговори, след като джипът му бе заснет на пешеходната зона в Созопол</p>

Емрах Стораро след поредното нарушение: Имаше и други коли, но вие забелязахте само тази

България Преди 25 минути

Установява се дали има нарушение на Закона за движение по пътищата след преминаването през пешеходната зона

Банковите измами в Нидерландия скочиха с 30%

Банковите измами в Нидерландия скочиха с 30%

Свят Преди 56 минути

Това сочат данни на Нидерландската централна банка

„Ядох кетчуп и сирене“: 12-годишно момиче прекара 32 часа под руините и засне брутално видео, докато чака помощ

„Ядох кетчуп и сирене“: 12-годишно момиче прекара 32 часа под руините и засне брутално видео, докато чака помощ

Свят Преди 1 час

Разтърсващата история на 12-годишната Фабиана, която оцеля по чудо след мощното земетресение с магнитуд 7,5. Докато градът е в руини, а пожарникарите губят надежда, едно момиче превърна телефона си в кутия за черна хроника, преди да бъде спасено

Десетилетия без канализация: Протест в „Горубляне“ заради изключена улица от ВиК проект

Десетилетия без канализация: Протест в „Горубляне“ заради изключена улица от ВиК проект

България Преди 1 час

Възможността за покупка на ДЦК от граждани отново се отлага

Възможността за покупка на ДЦК от граждани отново се отлага

Парите ни Преди 1 час

Не е разчетена в бюджета за 2026 година

Дупница в траур след трагедията в река Струма

Дупница в траур след трагедията в река Струма

България Преди 1 час

В знак на съпричастност училището, в което са учили загиналите деца, отмени тържественото завършване на учебната година

<p>Иранци скандират &bdquo;Убийте Тръмп!&ldquo; край ковчега на Хаменей</p>

"Защо негодникът е все още жив?": Призиви за убийството на Тръмп прозвучаха по време на погребението на Али Хаменей

Свят Преди 1 час

По време на масовата траурна церемония в иранската столица бяха отправени остри политически послания и призиви за отмъщение.

Възрастна жена загина при пожар в дома си в Разградско

Възрастна жена загина при пожар в дома си в Разградско

България Преди 1 час

Огънят е тръгнал от късо съединение в климатик

Обрат в кралската драма: Принц Хари се завръща в Бъкингамския дворец, но Меган и децата остават под въпрос

Обрат в кралската драма: Принц Хари се завръща в Бъкингамския дворец, но Меган и децата остават под въпрос

Свят Преди 1 час

Херцогът на Съсекс прие официална покана да отседне в кралския дом тази седмица. Завръщането му в Лондон обаче е белязано от остри спорове за сигурността и неяснота дали крал Чарлз ще успее да види внуците си след 4 години раздяла

<p>По-умен от телефона ви и на цената на Dacia: Тествахме SUV-а, с който Китай започва голямото преструктуриране у нас</p>

Geely Cityray променя нагласите (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 2 часа

Предлага всичко, което очакваш от един семеен SUV, а мястото на втория ред седалки е безпрецедентно голямо за сегмента, опаковано в много атрактивен дизайн и предложено на супер достъпна цена

Протест на ГКПП „Ивайловград – Кипринос“ временно блокира движението

Протест на ГКПП „Ивайловград – Кипринос“ временно блокира движението

България Преди 2 часа

Местни жители настояват за промяна на ограниченията за трафика на тежкотоварни автомобили

Сблъсък на амбиции и кулинарни умения в новия сезон на „Черешката на тортата“

Сблъсък на амбиции и кулинарни умения в новия сезон на „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 2 часа

Популярни българи канят зрителите в домовете си от 13 юли всеки делничен ден в 20:00 ч. по NOVA

Coca-Cola The Voice Турнето 2026 носи Hype the Vibe енергията във Варна на 15 юли

Coca-Cola The Voice Турнето 2026 носи Hype the Vibe енергията във Варна на 15 юли

Любопитно Преди 2 часа

Специален гост на концерта в града ще бъде Боро Първи

„Невъзможното“ се случи: Ерлинг Холанд помля Бразилия с "викингските си рога"

„Невъзможното“ се случи: Ерлинг Холанд помля Бразилия с "викингските си рога"

Свят Преди 2 часа

Освен историческия успех на терена, феновете впечатлиха света с превърналото се във феномен „викингско гребане“.

<p>Тръмп забърка нов скандал, ФИФА взе безпрецедентното решение след разговор с него</p>

Тръмп забърка нов скандал, ФИФА взе безпрецедентното решение след разговор с него

Любопитно Преди 2 часа

Спряно бе наказанието на Фоларин Балогун преди осминафинала САЩ – Белгия, а решението предизвика обвинения за политически натиск и остри реакции във футболните среди

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Спасиха лисица в горнооряховско училище

sinoptik.bg

"Беше магично": гостите разкриха каква е била сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси

Edna.bg

След 15 години брак Пенелопе Крус призна за Хавиер Бардем: „Все още се уча“

Edna.bg

Българин ще открие мача САЩ – Белгия от Мондиал 2026

Gong.bg

Халанд догони Мбапе и Меси за "Златната обувка"

Gong.bg

8-годишно дете блъсна с АТВ 4-годишно момиченце в Шумен

Nova.bg

Вълна от сигнали за бомби в съдилища, администрации и болници в страната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg