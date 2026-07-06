Има ли пари за големите проекти на София? Какво показва проектобюджетът

В проекта на държавния бюджет за 2026 г. липсва гарантирано финансиране за част от най-важните проекти на София, твърди Столичната община. Повод за спора стана изявление на заместник-кмета по финанси Иван Василев, според когото в разчетите на кабинета не са предвидени средства за Националната детска болница, както и за още няколко стратегически проекта.
Васил Терзиев: В държавния бюджет липсват четири основни пера
Темата поставя въпроса дали столицата ще получи необходимото държавно финансиране за инфраструктура, здравеопазване и транспорт през следващите години.
- Националната детска болница
Един от най-оспорваните въпроси е свързан с бъдещата Национална детска болница.
Според Столичната община в проекта за държавен бюджет липсват конкретно разписани средства за изграждането на болницата. От администрацията предупреждават, че това поставя под въпрос не само реализацията на самия проект, но и съпътстващата инфраструктура около него.
Изграждането на Националната детска болница е сред най-дълго обсъжданите здравни проекти в България. След години на спорове за мястото, проекта и начина на строителство държавата избра терен в столичния район "Горна баня", а през последните години многократно беше заявявано, че строителството е национален приоритет.
- Няма средства и за югозападната дъга на Околовръстния път
От Столичната община посочват още, че в тригодишната бюджетна прогноза не са предвидени средства за изграждането на югозападната дъга на Софийския околовръстен път.
Този участък се смята за ключов не само за облекчаване на трафика в южните квартали на столицата, но и за осигуряване на бърз достъп до бъдещата Национална детска болница.
- Неясно финансиране на общинските проекти
Общината изразява притеснение и от промяната в начина, по който държавата ще финансира общинските инфраструктурни обекти.
Досега Народното събрание одобряваше конкретен списък с проекти и средства за тях. Новият модел предвижда Министерството на регионалното развитие да определя кои проекти да бъдат финансирани от вече подадения списък.
Според Столичната община липсата на ясно разписани критерии и срокове създава риск важни обекти да останат без финансиране.
- Проблеми и за градския транспорт
Друг спорен момент е финансирането на обществения транспорт.
От "Московска" 33 настояват държавата да осигури допълнителни средства за компенсации по европейския регламент за обществените превози, както и за охраната на метрото, която по закон е държавен ангажимент.
По оценки на общината липсата на тези средства може да постави под сериозно напрежение транспортната система на столицата.
- Искане за средства за нови училища
Сред темите, по които София настоява за промени, е и изграждането на нови училища.
От общината предлагат създаването на национална програма за периода 2026–2030 г., чрез която да бъдат финансирани нови училищни сгради и разширения в София, Пловдив, Варна и Бургас. Целта е постепенно отпадане на двусменния режим на обучение.
- Какво казва държавата
Засега правителството не е коментирало конкретно твърденията на Столичната община относно отделните проекти.
При представянето на проекта за Бюджет 2026 премиерът Румен Радев заяви, че кабинетът е наследил тежко финансово състояние и че основен приоритет е ограничаването на бюджетния дефицит, като подчерта, че трябва да бъдат преразгледани и вече поети ангажименти по инфраструктурни и общински проекти.
В следващите седмици проектът на бюджета предстои да бъде обсъждан в Народното събрание, където се очаква именно финансирането на големите инфраструктурни проекти на София да бъде сред най-оспорваните теми.