България

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

Националният отбор на България по волейбол за мъже записа едно от най-големите постижения в историята на родния спорт

Обновена преди 1 час / 30 септември 2025, 07:09
Скандалът с подкупи в ИААА:

Скандалът с подкупи в ИААА: "Без гръб никой няма да осъществява корупционни действия"
Александър Николов: Горди сме с постигнатото

Александър Николов: Горди сме с постигнатото
Тормозената ученичка в София: Биха ме за удоволствие, не знам дали съм защитена

Тормозената ученичка в София: Биха ме за удоволствие, не знам дали съм защитена
Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене

Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене
Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол

Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол
Министър Гуцанов посреща на летище

Министър Гуцанов посреща на летище "Васил Левски" параолимпиеца Ружди Ружди
Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително

Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително
„Топлофикация“ публикува график за ремонта в „Дружба 2“

„Топлофикация“ публикува график за ремонта в „Дружба 2“

Н ационалите ни по волейбол се завърнаха на родна земя. Точно в 10 ч. отборът кацна с правителствения самолет на летището в София. Там ги очакваше гвардейски шпалир.

„Успяхме с много труд, работа и постоянство. Момчетата бяха много стриктни в подготовката и тренировъчния процес”, казаха от щаба на вторите в света.

  • Правителственият самолет чакаше националите на летището в Истанбул

Рано тази сутрин тимът ни кацна в Истанбул, където го очакваше правителственият самолет, за да го докара на родна земя. Лъвовете бяха посрещнати лично от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

На летището в южната ни съседка Александър Николов призна, че няма търпение да усети любовта, която всички споделят към националния отбор. „Много сме радостни и горди с това, което успяхме да постигнем”, каза реализатор номер 1 на Световното във Филипините.

„Това, че сме по-млади, означава, че сме по-надъхани и с повече желание за тренировки и за работа. Сигурен съм, че няма отбор, който е тренирал повече от нас това лято”, подчерта Александър Николов. По думите му още преди началото на първенството отборът си обещал да не се отказва до последната топка.

„Все още не разбираме напълно какво постигнахме. Бяхме се разбрали да стоим по-далеч от социални мрежи и медии. След финала бяхме шокирани какво се случва по улиците и площадите на България”, не скри капитанът Алекс Грозданов, цитиран от NOVA.

[gallery]16704[/gallery]

В нашата галерия: Българи от цялата страна гледат с притаен дъх световното по волейбол 

Българи от цялата страна гледат с притаен дъх световното по волейбол
6 снимки
Фенове на България подкрепят от София националите по волейбол
Фенове на България подкрепят от София националите по волейбол
Фенове на България подкрепят от София националите по волейбол
Фенове на България подкрепят от София националите по волейбол

Българската федерация по волейбол (БФВ) и Столична община също организират посрещане за феновете и всички българи, които искат да празнуват заедно със световните вицешампиони от Мондиал 2025. Специалното събитие е от 17:30 часа на площад "Св. Александър Невски".

Български фурор: Емоции след историческия финал на Световното по волейбол

Около 17:30 часа ще започне парад с открит автобус на волейболните герои на България от площад "Независимост".

Подготвена е музикална програма с участието на Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

Вижте награждаването на България на Световното по волейбол

Награждаване на България на Световното по волейбол
23 снимки
волейбол
волейбол
волейбол
волейбол

"Без алкохол, оръжия и пиротехника, а на място ще има строги мерки за сигурност. Ползвайте метрото и буферните паркинги, за да избегнем задръствания и инциденти. Елате да покажем, че България е зад своите момчета винаги. Ще има сцена, музика, награди и специални моменти с нашите герои. Водещи ще бъдат Найден Тодоров и Атанас Стоянов", се казва в съобщението на организаторите.

"Зоната около площад "Александър Невски" ще бъде със свободен достъп през целия ден. Няма да има КПП-та, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи на площада да се внася пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие. Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение за това", обявиха от Столична община.

Приятелката на Алекс Николов с емоционално послание след Световното първенство: Знам цената, която плати за среброто

От 03.00 до 20.00 часа на 30.09.2025 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите обслужващи събитието на всички паркинги на пл. „Св. Александър Невски“.

От 14.00 до 20.00 часа на 30.09.2025 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, само по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР, както следва: по ул. „15-ти Ноември“; по ул. „Оборище“ между „11-ти Август“ и бул. „Васил Левски“.

Вижте повече в нашата галерия:

Националният отбор на България по волейбол на Световното първенство за мъже
25 снимки
волейбол
волейбол
волейбол
волейбол
Източник: БТА, Ива Кръстева    
Волейбол Национален отбор България Световно първенство Сребърни медали Посрещане София Александър Невски Волейболни герои Мъжки волейбол Спортно постижение
Последвайте ни

По темата

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

Барън Тръмп затвори цял етаж в Тръмп Тауър за романтична среща

Барън Тръмп затвори цял етаж в Тръмп Тауър за романтична среща

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

Анализ: Похвали и ярост за мирното споразумение на Тръмп за Газа - но първата реакция на

Анализ: Похвали и ярост за мирното споразумение на Тръмп за Газа - но първата реакция на "Хамас" е показателна

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

pariteni.bg
10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 13 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 11 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 18 часа
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 13 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с емоционални думи на родна земя

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с емоционални думи на родна земя

България Преди 7 минути

Лъвовете бяха посрещнати лично от министъра на младежта и спорта Иван Пешев

Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 24 минути

Освен професионалната страна, Лъчезар признава и за по-лични моменти от живота след участието си в шоуто

<p>СО&nbsp;иска бързи становища за Симеоновския лифт</p>

Столична община иска бързи становища за Симеоновския лифт

България Преди 32 минути

"Витоша не е само символ на София - тя значи по-качествен и активен живот, повече туризъм и посетители в страната ни", подчерта Васил Терзиев

Фон дер Лайен: Решителни действия ще обърнат хода на войната в Украйна

Фон дер Лайен: Решителни действия ще обърнат хода на войната в Украйна

Свят Преди 42 минути

Запазването на мира винаги е било основна задача на ЕС, добави тя

Модното ревю на L'Oreal в Париж

Кендъл Дженър, Хайди Клум и Кара Делевин с бляскаво дефиле на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 43 минути

Първият ден от Седмицата на модата в Париж донесе едно от най-бляскавите модни ревюта, в което някои от най-известните имена във висшата мода дефилираха по подиума

Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда

Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда

Свят Преди 46 минути

Робинсън е обвинен, че е произвел изстрела, с който на 10 септември бе убит Кърк

Снимката е архивна

Ужас в училище в Индонезия, спасители се надпреварват с времето, жертви и затрупани

Свят Преди 50 минути

Спасителните екипи подават кислород на затиснатите под отломките и отчаяно се опитват да извадят оцелели повече от 12 часа след трагедията

Директорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров

Обвинен в побоя над директора на полицията в Русе съди прокуратурата

България Преди 1 час

15-годишният Станислав А., обвинен за побоя над директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, съди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата заради незаконния си арест между 5 и 13 септември

Бивш порно актьор получи 19 години затвор за сексуална експлоатация на деца

Бивш порно актьор получи 19 години затвор за сексуална експлоатация на деца

Свят Преди 1 час

Арестът на Остин Улф стана през април 2024 г., след като федералните власти претърсиха апартамента му в Манхатън

Мъж падна и загина в планина, развърза въже за снимки

Мъж падна и загина в планина, развърза въже за снимки

Свят Преди 1 час

„Ако шиповете не бяха свалени и въжето не беше развързано, това можеше да не се случи“

Дрехите - като идентичност, топлина и броня! 

Дрехите - като идентичност, топлина и броня! 

Малките неща Преди 1 час

Ако се разходим, в който и да е от градовете на България ще видим разнообразие от стилове и…потресаваща липса на идентичност

<p>Желязков: Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции</p>

Премиерът Желязков за успеха на волейболистите: Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции

България Преди 1 час

Българските волейболисти се прибират след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините

Изоставен автомобил блокира жп линията София – Силистра

Изоставен автомобил блокира жп линията София – Силистра

България Преди 1 час

Към момента е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра

<p>Тръмп заплаши филмовата индустрия със 100% тарифи</p>

Доналд Тръмп заплаши чуждестранните филми със 100% тарифи

Свят Преди 1 час

Президентът твърди, че американската кино индустрия е "открадната" от други държави

Джо Пауъл и дъщеря му Накия Портър

Жена получи 17 милиона долара обезщетение за брутален арест

Свят Преди 1 час

Жената е била задържана за една нощ по подозрение в съпротива при арест, но не ѝ е било повдигнато обвинение

Джош Хартнет в болница след катастрофа с полицаи

Джош Хартнет в болница след катастрофа с полицаи

Свят Преди 1 час

Шофьорът полицай от другия автомобил също е бил откаран в болница като предпазна мярка

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

Лъчезар от “Игри на волята” проговори за неприличните предложения от фенове! (ВИДЕО)

Edna.bg

Холивуд е в шок: Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха

Edna.bg

Бленджини след завръщането: Невероятно е, но имаме още работа

Gong.bg

Иван Пешев: Видях приятелство в този волейболен отбор

Gong.bg

Шампионско посрещане: Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя

Nova.bg

Емоциите на националите ни по волейбол преди прибирането в родината (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg