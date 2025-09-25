България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

Вторият ден от дебатите в ООН: Опасения от надпревара във въоръжаването

О тборът на България направи драматичен обрат и победи САЩ на четвъртфинал от Световното първенство по волейбол във Филипините. Сега националите ни ще играят срещу Чехия на полуфинала. По-рано днес чехите победиха с 3:1 състава на Иран.

Мачът между България и САЩ започна равностойно, но САЩ затвориха първия гейм с 25:21, предаде Gong.bg.

Втората част също започна равностойно и никой не успя да се откъсне до 3:3. САЩ обаче не допуснаха изненада и запазиха контрола до края на гейма. Блокада спря удар на Мартин Атанасов и американците затвориха с 25:19.

Третата част започна мощно за България. Българите вдигнаха нивото, повеждайки с 23:14. След което затвориха третия гейм с 25:17.

САЩ поведоха с 3:1 в началото на четвъртия гейм, но българите бързо изравниха на 3:3 след впечатляваща блокада. България поведе с 24:22 и се доближи само на точка от тайбрека, като затвори гейма с 25:22.

Решителният тайбрек стартира с точка за България, но американците моментално върнаха равенството. Симеон Николов се изяви в ключов момент и донесе ценна точка за България, с която преднината стана 13:10. Така тайбрекът завърши 15:13 за отбора на България.

Подвигът на националите ни е подчертан от това, че САЩ са традиционно труден противник за България. В предходните 5 мача българският отбор имаше само една победа през 2019 г. А на предишното световно първенство през 2022 г. САЩ ни победиха с 3:0 в груповата фаза.

Състави:

България: Антов, Аспарухов, Атанасов, Грозданов, Добрев, Желев, Колев, Начев, Николов, Николов, Палев, Петков, Петков, Татаров

САЩ: Гарсия, Дагостино, Джендрик, Енсинг, Книге, Кристенсън, Ма'а, МакХенри, Маршман, Пастър, Робинсън, Чамплин, Шоджи, Юърт