Росен Желязков за случая "Петрохан": В момента нямаме право политически да налагаме внушения

Премиерът в оставка призова да се спазва презумпцията за невинност

12 февруари 2026, 18:25
"Общественото възприятие за случая "Петрохан" е съпроводено от широка палитра от силни емоции, които вълнуват всеки българин. Това е голяма национална драма, защото вълнува всички. В подобен момент не можем да дадем лесни отговори на сложни въпроси. Жертвите и техните близки имат право на това да се запази честта, достойнството - и дори за тези, които не са сред нас - да важи презумпцията за невиновност. Важното в тази ситуация е да се съберат доказателства за всички релевантни факти и едва тогава да се правят правилните правни квалификации - да се установи има ли вина, кой я носи и какво следва да бъде наказанието".

Това каза премиерът в оставка Росен Желязков, който е в Брюксел, където, заедно с европейските лидери, участва в специална среща в белгийския замък "Алден Бизен", посветена на конкурентоспособността на ЕС. 

Среща на високо ниво в замък "Алден Бизен": Лидерите на ЕС обсъждат бъдещето на Европа и сигурността

"Разбирам, че обществото иска бързи отговори и въздаване на справедливост. Непрекъснатият натиск може да доведе до грешки в стремежа да се дадат прибързани отговори. В момента нямаме право политически да налагаме внушения, впечатления или твърдения. Това не би било честно, ако приемаме, че сме правова държава. Не мога да коментирам конкретни аспекти на разследването или неговия ход, тъй като политически не е редно да се намесваме в работата на разследващите органи", подчерта премиерът в оставка.

"Експертите трябва да работят в спокойна среда, ръководени единствено от професионалните стандарти, а не под политически натиск или влияние", категоричен е Желязков.

"Служебният премиер - според предварително обявените критерии, трябва да отговаря поне на две условия. Първо - да умее да организира честни и прозрачни избори, което предполага да бъде равно отдалечен от всички политически сили. И второ - да притежава необходимия административен опит", обясни министър-председателят. 

Той подчерта, че личната му преценка за Гюров е, че е възпитан и ерудиран колега, когото познава от три парламента, в които беше председател на парламентарната група на "Продължаваме Промяната".

Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер преди заседанието на Европейския съвет

"Какъв ще бъде съставът на кабинета ще стане ясно, когато научим имената през следващата седмица. Пред служебния кабинет стоят сериозни предизвикателства. Нашето правителство ще направи всичко възможно не само да осигури плавно предаване на властта, но и да остави решени по-голямата част от проблемите в тази сложна обстановка, в която няма приет бюджет и политическото напрежение е високо", обеща премиерът в оставка. 

