Днес почитаме преподобния Мартиниан и св. Евлогий, Александрийски архиепископ

Преподобният Мартиниан бил родом от град Кесария, Палестина, а Св. Евлогий - от Сирия и живял през шести-седми век

13 февруари 2026, 07:41
Днес почитаме преподобния Мартиниан и св. Евлогий, Александрийски архиепископ
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н а 13 февруари почитаме паметта на преподобния Мартиниан и на свети Евлогий, Александрийски архиепископ.

Преподобният Мартиниан бил родом от град Кесария, Палестина.

В стремежа си към монашески подвиг, той на 18 години се оттеглил в една планина в Кападокия и там прекарал 25 години в пост, бдение, молитва и в борба с много бесовски изкушения.

След като по чудо се спасил от поредното изкушение, Мартиниан решил никъде да не се установява за постоянно, а непрекъснато да странства. За две години обходил 164 града, като навсякъде проповядвал и поучавал народа в истините на вярата и правилата на духовния живот. Така в непрестанно пътуване продължил подвига си, докато се упокоил в дълбока старост в 422 г.

Свети Евлогий бил родом от Сирия и живял през шести-седми век.

Получил добро образование в родината си, той станал монах и бил ръкоположен за свещеник в град Антиохия. Служил примерно в антиохийската църква, а по-късно заради мъдростта и добродетелите си бил избран за архиепископ на Александрия, Египет. Останал на този пост цели 28 години (579-607 г.). 

Свети Евлогий живял праведно и ръководил Църквата с много разум и любов към хората. Затова по неговите молитви Бог извършил редица чудеса. През 589 г. той свикал събор в Александрия, за да осъди две групи еретици. Бил и убеден противник на монофизитството.

Запазени са някои от неговите богословски съчинения като “За двете природи на нашия Господ и Бог, и Спасител Иисус Христос”, откъси от беседата му “За Троицата и божественото домостроителство” и други. В своите произведения той развива учението за “природната” човешка воля у Богочовека Христос, говори за “две действия” и “две воли” у Него, като подкрепя становищата си с дълбок анализ на основните евангелски текстове. В това отношение свети Евлогий е пряк предшественик на големия богослов от седми век свети Максим Изповедник. Упокоил се в мир в 607 г.

Имен ден днес празнуват Евлоги, Евлогий, Живка, Зоя, Светлана, Фотина, Мартин, Мартиниан, Мартиниян, Марти.

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
имен ден празник Мартиниан свети Евлогий Александрийски архиепископ
Днес почитаме преподобния Мартиниан и св. Евлогий, Александрийски архиепископ

Днес почитаме преподобния Мартиниан и св. Евлогий, Александрийски архиепископ

Нови правила за собствениците на кучета и котки
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
