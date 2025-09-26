Любомир Ганев за полуфинала на Световното по волейбол: Момчетата ще се борят за всяка топка, защото така са научени

С лед победата на българския национален отбор над САЩ на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, българите се изправят в събота на полуфинал срещу отбора на Чехия.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев коментира в „Интервюто в Новините на NOVA ” актуалната форма на отбора, подготовката за утрешния двубой и огромния заряд, с който младите „лъвове“ влизат в мача.

„Момчетата ще се борят за всяка топка, защото така са научени – така им е казано. Те мислят за следващата ситуация, за всяко разиграване и дават максимума от себе си“, подчерта Ганев.

Президентът връчи Почетен плакет на световните шампионки по волейбол до 19 г.

Според него българският отбор показва изключителна концентрация и воля за победа, а треньорският щаб полага всички усилия играчите да запазят спокойствие и фокус в ключовите моменти.

Предстоящият полуфинален съперник – Чехия – е отбор, с който не трябва да се подценява. „Щом са стигнали до полуфинал, значи са силен тим. Но най-важното е ние да си играем нашата игра“, заяви Ганев.

„Показахме, че можем да направим всичко. На това първенство е възможно всичко – видяхме го от мачовете досега“, допълни президентът на БФВ.

Ганев увери, че всички състезатели са в отлично здравословно състояние и психическото напрежение е значително намаляло след класирането на полуфиналите – мечта, която вече е реалност.

„Това беше тяхната мечта – да се класират за финали. Сега знаят какво ги чака и треньорският щаб ще направи всичко възможно да подготви мача технически на най-високо ниво“, увери той.

По думите на Ганев основата на този успех е заложена още при юношеските формации: „Един от факторите да стигнем до тук е, че имаме много силно поколение. Тези момчета още при подрастващите печелеха медали на всяко първенство, в което участваха.