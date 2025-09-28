България

България на исторически финал - излиза срещу Италия за злато на Световното по волейбол

То се провежда във Филипините

28 септември 2025, 08:17
Н ационалният отбор на България за мъже ще се изправи срещу Италия във финала на тазгодишното Световно първенство по волейбол, което се провежда във Филипините.

Представителният тим ще спори за златото за втори път в своята история. В първия такъв случай през вече далечната 1970 година нашите отстъпиха на Източна Германия на родна земя. 55 години по-късно „лъвовете“ – с най-младия състав на планетарния форум, направиха немислимото и са на финал.

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

България е единственият непобеден отбор до момента в турнира. Воденият от Джанлоренцо Бленджини отбор победи последователно в групите Германия, Словения и дебютанта Чили, преди да разбие Португалия навръх 22 септември, а след това да направи феноменален обрат срещу САЩ в четвъртфиналите, губейки с 0:2 гейма. На предпоследното стъпало родните национали разгромиха Чехия с крайното 3:1.

Действащите носители на трофея Италия имаха трудности в групите. „Скуадрата“ започна с чист успех над Алжир, но след това беше изненадан от бойкия тим на Белгия. Все пак италианците не допуснаха нова издънка, която щеше да ги прати у дома, побеждавайки Украйна в последния си мач. На осминафиналите Италия преодоля Аржентина с 3:0, а след това повтори упражнението и с белгийците, взимайки реванш за загубата по-рано от същия съперник.

На полуфиналите италианците удариха европейския шампион Полша също с 3:0 гейма, взимайки реванш за загубите от „Дружина Полска“ във финалите на Европейското първенство и Лигата на нациите.

Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол

Спорът за трофея на Световното е днес от 13:30 часа наше време, като специално за финалната битка ще има два големи екрана за феновете в столицата – на стадион „Юнак“ и на площад „Св. Александър Невски“. В още шест български града - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Димитровград и Велико Търново, също ще има организация за гледане на финала на голям екран, а в Перник - на закрито.

Нова Броудкастинг Груп ще направи съпричастни българските зрители към тази паметна среща от 13:30 ч. по NOVA. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport. Двубоят ще се предава и по MAX Sport 2.

Следващият мондиал през 2027 г. ще бъде домакинстван от Полша, а този през 2029 г. – от Катар.

Източник: NOVA    
Волейбол България Италия Световно първенство Финал Национален отбор по волейбол Филипините Златен медал NOVA Големи екрани
