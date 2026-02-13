Свят

САЩ и РСМ обявиха рамка на търговско споразумение

То премахва всички мита на балканската държава върху американски промишлен и селскостопански внос

13 февруари 2026, 07:34
САЩ и РСМ обявиха рамка на търговско споразумение
Източник: iStock photos/Getty images

А дминистрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп и Република Северна Македония обявиха рамка на търговско споразумение, което премахва всички мита на балканската държава върху американски промишлен и селскостопански внос, като същевременно запазва тарифна ставка от 15% за стоки от нея към САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на изявление, публикувано на сайта на Белия дом.

В документа се казва и, че САЩ и Република Северна Македония ще работят за разсейване на опасенията от страна на САЩ относно нетарифните бариери, налагани от Република Северна Македония, които засягат двустранната търговия в приоритетни области. САЩ и Република Северна Македония се ангажират да проведат консултации за решаване и предотвратяване на бариерите пред американските селскостопански продукти на македонския пазар, се казва още в текста.

САЩ и Република Северна Македония се ангажират да укрепят икономическото и националното си сътрудничество за подобряване на устойчивостта и иновациите във веригите за доставки, се отбелязва също така в изявлението. В него двете страни заявяват намерение да подобрят търговските си връзки.

По отношение на енергийния сектор САЩ и Република Северна Македония отбелязват изграждането на важен нов газов интерконектор между балканската страна и съседката й Гърция, който ще позволи на Република Северна Македония да подобри енергийната си сигурност и да диверсифицира енергийните си източници, включително чрез покупки на втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ. Република Северна Македония ще започне покупка на американски ВПГ след завършване на новия газов интерконектор, се казва в текста.

САЩ и Република Северна Македония ще работят и за финализиране на споразумението, подготовка за подписване и изпълнение на вътрешните формалности преди влизане в сила на договорката, пише още в текста.

Източник: Габриела Големанска, БТА    
САЩ РСМ търговско споразумение
Последвайте ни
15-годишното момиче, наръгано в

15-годишното момиче, наръгано в "Подуяне" е в стабилно, но тежко състояние

Днес почитаме преподобния Мартиниан и св. Евлогий, Александрийски архиепископ

Днес почитаме преподобния Мартиниан и св. Евлогий, Александрийски архиепископ

Случаят

Случаят "Петрохан": Нови експертизи и още въпроси без отговор

13.02: Арестът, който превърна маркиз дьо Сад в символ на забраненото

13.02: Арестът, който превърна маркиз дьо Сад в символ на забраненото

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 21 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 21 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Пхенян заплаши Сеул със &quot;страховит отговор&quot;, ако това се повтори</p>

Пхенян заплаши Сеул със "страховит отговор" в случай на нов инцидент с дрон

Свят Преди 29 минути

През януари беше свален южнокорейски разузнавателен летателен апарат близо до демилитаризираната зона между двете Кореи

Тир блъсна и уби жена на пътя Велико Търново – Русе

Тир блъсна и уби жена на пътя Велико Търново – Русе

България Преди 54 минути

Движението в участъка е временно преустановено

<p>Пропастта между Европа и САЩ -&nbsp;във фокуса&nbsp;на Конференцията по сигурността в Мюнхен</p>

Лидери от цял свят се събират в Мюнхен за Конференцията по сигурността

Свят Преди 1 час

Годишният Мюнхенски доклад за сигурността зададе мрачен тон преди събитието, определяйки Тръмп като „разрушител“ на международния ред след 1945 г.

Не сте в TikTok? Те така или иначе ви следят

Не сте в TikTok? Те така или иначе ви следят

Любопитно Преди 2 часа

TikTok събира чувствителна и потенциално неудобна информация за вас, дори ако никога не сте използвали приложението

Тръмп нанесе фатален удар на борбата с климатичните промени

Тръмп нанесе фатален удар на борбата с климатичните промени

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Официално прекратяваме така наречената Констатация за застрашеност

Какво решиха лидерите на Европейския съвет днес

Какво решиха лидерите на Европейския съвет днес

Свят Преди 10 часа

Урсула фон дер Лайен съобщи, че ще предложи стъпки, свързани със завършването на единния пазар

Йотова: Ключово е да увеличим доверието в еврото

Йотова: Ключово е да увеличим доверието в еврото

България Преди 11 часа

Йотова: Еврото е само инструмент за постигането на много по-големи цели

Експерт: Покровск и Мирноград падат до седмици

Експерт: Покровск и Мирноград падат до седмици

Свят Преди 11 часа

Русия разполага със 150-хилядна армия в това направление

Румъния преговаря със САЩ за Съвета за мир

Румъния преговаря със САЩ за Съвета за мир

Свят Преди 11 часа

Румънският президент потвърди на 6 февруари, че е получил покана

Съд пак спря промените за паркирането в София

Съд пак спря промените за паркирането в София

България Преди 12 часа

Спрените промени са свързани със синя и зелена зона

Оставка на най-висшия британски държавен служител

Оставка на най-висшия британски държавен служител

Свят Преди 12 часа

Трета оставка след скандала с назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ

Денев: Служители на ДАНС не е имало при хижа „Петрохан“

Денев: Служители на ДАНС не е имало при хижа „Петрохан“

България Преди 12 часа

От "Продължаваме промяната-Демократична България" днес поискаха оставката на Денев

Димитър Радев: Еврото не е крайна цел. То е рамка

Димитър Радев: Еврото не е крайна цел. То е рамка

България Преди 13 часа

Сепаратисти от Албърта искат да разцепят Канада

Сепаратисти от Албърта искат да разцепят Канада

Свят Преди 13 часа

Подкупват Тръмп с нов нефтопровод

СОС отказа да смени ръководството на „Столичен автотранспорт“

СОС отказа да смени ръководството на „Столичен автотранспорт“

България Преди 14 часа

Росен Желязков за случая "Петрохан": В момента нямаме право политически да налагаме внушения

Росен Желязков за случая "Петрохан": В момента нямаме право политически да налагаме внушения

България Преди 14 часа

Премиерът в оставка призова да се спазва презумпцията за невинност

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 февруари, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 февруари, петък

Edna.bg

Бен Шелтън срещу Кецманович в Далас

Gong.bg

Оже-Алиасим и Бублик са четвъртфиналисти в Ротердам

Gong.bg

Тир блъсна пешеходка на пътя Велико Търново – Русе, жената е загинала

Nova.bg

Случаят „Петрохан“: Има ли прикрити данни и защо не са предприети действия при подадени сигнали

Nova.bg