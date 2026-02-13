САЩ и РСМ обявиха рамка на търговско споразумение

А дминистрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп и Република Северна Македония обявиха рамка на търговско споразумение, което премахва всички мита на балканската държава върху американски промишлен и селскостопански внос, като същевременно запазва тарифна ставка от 15% за стоки от нея към САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на изявление, публикувано на сайта на Белия дом.

В документа се казва и, че САЩ и Република Северна Македония ще работят за разсейване на опасенията от страна на САЩ относно нетарифните бариери, налагани от Република Северна Македония, които засягат двустранната търговия в приоритетни области. САЩ и Република Северна Македония се ангажират да проведат консултации за решаване и предотвратяване на бариерите пред американските селскостопански продукти на македонския пазар, се казва още в текста.

САЩ и Република Северна Македония се ангажират да укрепят икономическото и националното си сътрудничество за подобряване на устойчивостта и иновациите във веригите за доставки, се отбелязва също така в изявлението. В него двете страни заявяват намерение да подобрят търговските си връзки.

По отношение на енергийния сектор САЩ и Република Северна Македония отбелязват изграждането на важен нов газов интерконектор между балканската страна и съседката й Гърция, който ще позволи на Република Северна Македония да подобри енергийната си сигурност и да диверсифицира енергийните си източници, включително чрез покупки на втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ. Република Северна Македония ще започне покупка на американски ВПГ след завършване на новия газов интерконектор, се казва в текста.

САЩ и Република Северна Македония ще работят и за финализиране на споразумението, подготовка за подписване и изпълнение на вътрешните формалности преди влизане в сила на договорката, пише още в текста.