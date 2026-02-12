Свят

Тръмп нанесе фатален удар на борбата с климатичните промени

Тръмп: Официално прекратяваме така наречената Констатация за застрашеност

12 февруари 2026, 22:26
Какво решиха лидерите на Европейския съвет днес

Какво решиха лидерите на Европейския съвет днес
Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария
Среща на високо ниво в замък

Среща на високо ниво в замък "Алден Бизен": Лидерите на ЕС обсъждат бъдещето на Европа и сигурността
Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?
НАТО засилва присъствието си в Гренландия заради Тръмп - символична арктическа мисия срещу преувеличени заплахи

НАТО засилва присъствието си в Гренландия заради Тръмп - символична арктическа мисия срещу преувеличени заплахи
Ердоган и Мицотакис обсъдиха морските спорове в Егейско море и търговията между Турция и Гърция

Ердоган и Мицотакис обсъдиха морските спорове в Егейско море и търговията между Турция и Гърция

"Атмосферна река" донесе смъртоносни бури в Португалия

А дминистрацията на президента Доналд Тръмп нанесе фатален удар на дългогодишната политика на САЩ в областта на климата в четвъртък, финализирайки правила, които отменят правомощието на Агенцията за опазване на околната среда (EPA) да регулира замърсяването, предава Си Ен Ен.

От 2009 г. насам в иначе дерегулирания пазар на най-голямата икономика в света, съгласно т. нар. Констатация за застрашеност шест парникови газа могат да бъдат категоризирани като опасни за човешкото здраве съгласно Закона за чистия въздух.

Това е основата на правомощията на EPA да ограничава емисиите, ускоряващи глобалното затопляне.

Тръмп иска да съкрати 2/3 от служителите на Агенцията за опазване на околната среда

„Официално прекратяваме така наречената Констатация за застрашеност“, заяви президентът Доналд Тръмп, наричайки политиката „катастрофална“.

Той посочи, че регулацията „няма нищо общо с общественото здраве“.

„Всичко това беше измама, гигантска измама“, подчерта Тръмп: „Това беше измама на страната от Обама и Байдън.“

Тръмп обяви също, че отменя правилата, които регулират емисиите на парникови газове от превозните средства, тъй като те произтичат от констатацията.

Тръмп отхвърли доклада за климата на правителството си

При бившия президент Джо Байдън, Агенцията за опазване на околната среда (EPA) се стремеше да затегне тези стандарти, за да подтикне автомобилната индустрия да произвежда по-икономични хибриди и електрически превозни средства.

Сега, под контрола на администрацията на Тръмп, Агенцията за опазване на околната среда в прессъобщение заключи, че Законът за чистия въздух „не предоставя законови правомощия на EPA“ да предлага стандарти за емисиите от превозни средства, „включително с цел справяне с глобалното изменение на климата и следователно няма правно основание за Констатацията за заплаха и произтичащите от нея разпоредби“.

„Наричана от някои „Светият Граал“ на „религията на изменението на климата“, Констатация за застрашеност вече е премахната“, каза административният директор на EPA Лий Зелдин.

Тръмп спря борбата с глобалното затопляне

През 2007 г. Върховният съд на САЩ постанови, че Агенцията за опазване на околната среда има правомощия да регулира замърсяването на климата с парникови газове. А през 2022 г. Върховният съд на САЩ потвърди правомощията на EPA да регулира парниковите газове от електроцентралите, но значително стесни обхвата на агенцията, което накара администрацията на Байдън да формулира правила, насочени само към повишаване на ефективността на отделните електроцентрали. Но отмяната на Констатацията за застрашеност ще върне този въпрос обратно в съдилищата.

Ако отмяната на регулацията от администрацията на Тръмп бъде „потвърдена в съда, никога в бъдещето Агенцията за опазване на околната среда няма да може да регулира емисиите“, коментира Джеф Холмстед, адвокат по енергетика.

Източник: CNN    
Администрация на Тръмп Констатация за застрашеност Парникови газове
Последвайте ни
Тръмп нанесе фатален удар на борбата с климатичните промени

Тръмп нанесе фатален удар на борбата с климатичните промени

Йотова: Ключово е да увеличим доверието в еврото

Йотова: Ключово е да увеличим доверието в еврото

Съд пак спря промените за паркирането в София

Съд пак спря промените за паркирането в София

Есперт: Покровск и Мирноград падат до седмици

Есперт: Покровск и Мирноград падат до седмици

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 12 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 12 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 16 часа
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Румъния преговаря със САЩ за Съвета за мир

Румъния преговаря със САЩ за Съвета за мир

Свят Преди 2 часа

Румънският президент потвърди на 6 февруари, че е получил покана

Оставка на най-висшия британски държавен служител

Оставка на най-висшия британски държавен служител

Свят Преди 3 часа

Трета оставка след скандала с назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ

Сепаратисти от Албърта искат да разцепят Канада

Сепаратисти от Албърта искат да разцепят Канада

Свят Преди 4 часа

Подкупват Тръмп с нов нефтопровод

СОС отказа да смени ръководството на „Столичен автотранспорт“

СОС отказа да смени ръководството на „Столичен автотранспорт“

България Преди 4 часа

Росен Желязков за случая "Петрохан": В момента нямаме право политически да налагаме внушения

Росен Желязков за случая "Петрохан": В момента нямаме право политически да налагаме внушения

България Преди 5 часа

Премиерът в оставка призова да се спазва презумпцията за невинност

Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ след като изпълни мандата

Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ след като изпълни мандата

България Преди 5 часа

Христев: След няколко месеца трябва да имаме и окончателно решение на Съда на Европейския съюз

<p>Мъж живял цял живот с троен полов орган</p>

79-годишен мъж живял цял живот с тройна анатомична аномалия, без дори да подозира

Свят Преди 6 часа

Поради местните разпоредби не се знае много за медицинската история на мъжа преди смъртта му и предоставянето на тялото му на изследователите, извън установеното по време на прегледа в Медицинския факултет

Тодоров: Камерите в козметични салони в Бургас не са за охрана

Тодоров: Камерите в козметични салони в Бургас не са за охрана

България Преди 6 часа

На установените седем адреса на лекарски кабинети в София са извършени процесуално-следствени действия

Vivacom представи иновативни решения за защита от кибератаки за частния и публичния сектор

Vivacom представи иновативни решения за защита от кибератаки за частния и публичния сектор

Любопитно Преди 6 часа

Заради Епстийн норвежката полиция претърси имотите на бивш премиер

Заради Епстийн норвежката полиция претърси имотите на бивш премиер

Преди 6 часа

Срещу Ягланд се води разследване

Затвориха дискотека в София, нощен клуб в Русе и сватбена зала в Дулово

Затвориха дискотека в София, нощен клуб в Русе и сватбена зала в Дулово

България Преди 6 часа

Проверките са след трагедията в дискотека „Пулс“ в Кочани, в която загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени

<p>Ивайло Калушев е можело да бъде спрян още през 2022 г.</p>

Ивайло Калушев е можело да бъде спрян още през 2022 г.: Бивш ученик с разказ за пропуснатите сигнали преди трагедията край Петрохан

България Преди 7 часа

В обширен аудио разговор пред разследващия екип на bird.bg — Мария Черешева, Атанас Чобанов, Димитър Стоянов и Александър Леви — Валери разкрива шокиращи подробности за „разпити с бира“, течове на информация към Ивайло Калушев и пълното бездействие на полицията спрямо сигналите за сексуално и финансово робство.

Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

Любопитно Преди 7 часа

По време на самото състезание 30-годишната Джонсън закачи десния си ски-стълб във вратата малко след излизането си от улея за набиране на скорост на трасето, загуби равновесие и падна

ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

България Преди 7 часа

Незаконно са изградени 45 масивни жилищни обекта

Вълчев обясни за проверяваното частно училище, оттам излязоха с позиция

Вълчев обясни за проверяваното частно училище, оттам излязоха с позиция

България Преди 7 часа

От частното училище заявяват, че оказват пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Свят Преди 8 часа

Причината за сблъсъка да не е ясна

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Зейн Малик с шокиращо признание: Не мисля, че съм бил влюбен в Джиджи

Edna.bg

Танц с кауза срещу рака на гърдата: Party in Pink™ Zumbathon®

Edna.bg

Димитър Димитров изригна: Тези хора ще ме откажат от футбола!

Gong.bg

НА ЖИВО: Брентфорд - Арсенал 0:0

Gong.bg

Жълт код за интензивни валежи в Южна България в петък

Nova.bg

Андрей Гюров: Служебният вътрешен министър трябва да е човек от системата

Nova.bg