Тръмп нанесе фатален удар на борбата с климатичните промени

А дминистрацията на президента Доналд Тръмп нанесе фатален удар на дългогодишната политика на САЩ в областта на климата в четвъртък, финализирайки правила, които отменят правомощието на Агенцията за опазване на околната среда (EPA) да регулира замърсяването, предава Си Ен Ен.

От 2009 г. насам в иначе дерегулирания пазар на най-голямата икономика в света, съгласно т. нар. Констатация за застрашеност шест парникови газа могат да бъдат категоризирани като опасни за човешкото здраве съгласно Закона за чистия въздух.

Това е основата на правомощията на EPA да ограничава емисиите, ускоряващи глобалното затопляне.

Тръмп иска да съкрати 2/3 от служителите на Агенцията за опазване на околната среда

„Официално прекратяваме така наречената Констатация за застрашеност“, заяви президентът Доналд Тръмп, наричайки политиката „катастрофална“.

Той посочи, че регулацията „няма нищо общо с общественото здраве“.

„Всичко това беше измама, гигантска измама“, подчерта Тръмп: „Това беше измама на страната от Обама и Байдън.“

Тръмп обяви също, че отменя правилата, които регулират емисиите на парникови газове от превозните средства, тъй като те произтичат от констатацията.

Тръмп отхвърли доклада за климата на правителството си

При бившия президент Джо Байдън, Агенцията за опазване на околната среда (EPA) се стремеше да затегне тези стандарти, за да подтикне автомобилната индустрия да произвежда по-икономични хибриди и електрически превозни средства.

Сега, под контрола на администрацията на Тръмп, Агенцията за опазване на околната среда в прессъобщение заключи, че Законът за чистия въздух „не предоставя законови правомощия на EPA“ да предлага стандарти за емисиите от превозни средства, „включително с цел справяне с глобалното изменение на климата и следователно няма правно основание за Констатацията за заплаха и произтичащите от нея разпоредби“.

„Наричана от някои „Светият Граал“ на „религията на изменението на климата“, Констатация за застрашеност вече е премахната“, каза административният директор на EPA Лий Зелдин.

Тръмп спря борбата с глобалното затопляне

През 2007 г. Върховният съд на САЩ постанови, че Агенцията за опазване на околната среда има правомощия да регулира замърсяването на климата с парникови газове. А през 2022 г. Върховният съд на САЩ потвърди правомощията на EPA да регулира парниковите газове от електроцентралите, но значително стесни обхвата на агенцията, което накара администрацията на Байдън да формулира правила, насочени само към повишаване на ефективността на отделните електроцентрали. Но отмяната на Констатацията за застрашеност ще върне този въпрос обратно в съдилищата.

Ако отмяната на регулацията от администрацията на Тръмп бъде „потвърдена в съда, никога в бъдещето Агенцията за опазване на околната среда няма да може да регулира емисиите“, коментира Джеф Холмстед, адвокат по енергетика.