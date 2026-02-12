79-годишен мъж живял цял живот с тройна анатомична аномалия, без дори да подозира

П рез 2024 г. членове на Медицинския факултет на Университета в Бирмингам, Еджбастън, са дисектирали тялото на 79-годишен мъж, когато открили невероятно рядка изненада в гениталната област. При проверка на броя на половите органи, прикрепени към тялото, те открили три вместо обичайния един.

Вроденото образуване на допълнителни полови органи – или формирането на излишен орган от раждането – е изключително рядко състояние, засягащо само 1 на всеки 5-6 милиона души. Екипът отбелязва, че само 168 научни статии от периода между 1606 г. и 2023 г. документално описват полифалия (наличие на повече от един пенис). От тях само една съобщава за трифалия (наличие на три пениса).

„Почти всички хирурзи решават да премахнат допълнителен външен полов орган, често нефункциониращия или по-малкия от двата“, отбелязва екипът в своя доклад. „Обикновено обаче не се предприемат действия по отношение на вътрешното формиране на половия орган, тъй като те обикновено са асимптоматични“.

Поради местните разпоредби не се знае много за медицинската история на мъжа преди смъртта му и предоставянето на тялото му на изследователите, извън установеното по време на прегледа в Медицинския факултет.

„Този бял мъж, в края на 70-те си години, е бил висок около 180 см и със средно до едро телосложение“, пише екипът.

„Най-значимата находка беше наличието на вътрешно утрояване на пениса.“ Те добавят, че мъжът може да не е бил наясно с аномалиите, тъй като допълнителните органи са били „вътрешни“ или скрити под кожата.

„Въпреки че по-голямата част от случаите на външно дублиране на половия орган са свързани с други вродени аномалии (включително на прешлените, ануса, сърцето, трахеята, хранопровода, бъбреците и крайниците), вътрешното дублиране често се проявява по-късно в живота като случайна находка“, пише екипът.

„Въпреки това той може да е живял с функционални дефицити поради необичайната анатомия на региона, които могат да включват инфекции на пикочните пътища, еректилна дисфункция или проблеми с фертилитета“, добавят те.

Според екипа двата „допълнителни“ органа са открити вътре в скроталната торбичка и затова може да са останали незабелязани до смъртта на мъжа. Екипът обаче открива признаци, че мъжът е претърпял операция на ингвинална херния, която може да е изисквала катетър – нещо, което би било трудно за преминаване през неговата уретра. Ако допълнителните органи са били забелязани на този етап от живота му, те са били оставени без интервенция от неговия медицински екип.

Като се има предвид липсата на симптоми при хора с повече от един полов орган и откриването на допълнителни органи при трупове, екипът предполага, че това състояние може да е по-разпространено, отколкото сме предполагали.

„Половият орган се развива от гениталната подутина и се контролира от DHT (дихидротестостерон). Генетичните аномалии, засягащи експресията на андрогенните рецептори, могат да причинят морфологични генитални аномалии“, обясняват учените.

„В този случай може да е имало утрояване на гениталната подутина. Уретрата първоначално се е развила във вторичния полов орган, но когато той не е успял да се доразвие, уретрата е отклонила хода си и се е развила в първичния орган. Третичният полов орган е остатък от утроената генитална подутина.“

Екипът отбелязва, че в случая на този мъж той вероятно не е страдал от инфекции, тъй като не е имало „сляпо завършваща“ уретра (която завършва в затворен джоб). Въпреки това той може да е изпитвал болка по време на полов акт поради потенциалната ерекция на допълнителните вътрешни органи.

Авторите предполагат, че е необходима по-добра система за класификация на допълнителните полови органи, която да разпознава техните клинични различия и специфични медицински нужди.