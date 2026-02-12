Свят

79-годишен мъж живял цял живот с тройна анатомична аномалия, без дори да подозира

Поради местните разпоредби не се знае много за медицинската история на мъжа преди смъртта му и предоставянето на тялото му на изследователите, извън установеното по време на прегледа в Медицинския факултет

12 февруари 2026, 17:13
79-годишен мъж живял цял живот с тройна анатомична аномалия, без дори да подозира
Източник: iStock

П рез 2024 г. членове на Медицинския факултет на Университета в Бирмингам, Еджбастън, са дисектирали тялото на 79-годишен мъж, когато открили невероятно рядка изненада в гениталната област. При проверка на броя на половите органи, прикрепени към тялото, те открили три вместо обичайния един.

Вроденото образуване на допълнителни полови органи – или формирането на излишен орган от раждането – е изключително рядко състояние, засягащо само 1 на всеки 5-6 милиона души. Екипът отбелязва, че само 168 научни статии от периода между 1606 г. и 2023 г. документално описват полифалия (наличие на повече от един пенис). От тях само една съобщава за трифалия (наличие на три пениса).

„Почти всички хирурзи решават да премахнат допълнителен външен полов орган, често нефункциониращия или по-малкия от двата“, отбелязва екипът в своя доклад. „Обикновено обаче не се предприемат действия по отношение на вътрешното формиране на половия орган, тъй като те обикновено са асимптоматични“.

Поради местните разпоредби не се знае много за медицинската история на мъжа преди смъртта му и предоставянето на тялото му на изследователите, извън установеното по време на прегледа в Медицинския факултет.

„Този бял мъж, в края на 70-те си години, е бил висок около 180 см и със средно до едро телосложение“, пише екипът.

„Най-значимата находка беше наличието на вътрешно утрояване на пениса.“ Те добавят, че мъжът може да не е бил наясно с аномалиите, тъй като допълнителните органи са били „вътрешни“ или скрити под кожата.

„Въпреки че по-голямата част от случаите на външно дублиране на половия орган са свързани с други вродени аномалии (включително на прешлените, ануса, сърцето, трахеята, хранопровода, бъбреците и крайниците), вътрешното дублиране често се проявява по-късно в живота като случайна находка“, пише екипът.

„Въпреки това той може да е живял с функционални дефицити поради необичайната анатомия на региона, които могат да включват инфекции на пикочните пътища, еректилна дисфункция или проблеми с фертилитета“, добавят те.

Според екипа двата „допълнителни“ органа са открити вътре в скроталната торбичка и затова може да са останали незабелязани до смъртта на мъжа. Екипът обаче открива признаци, че мъжът е претърпял операция на ингвинална херния, която може да е изисквала катетър – нещо, което би било трудно за преминаване през неговата уретра. Ако допълнителните органи са били забелязани на този етап от живота му, те са били оставени без интервенция от неговия медицински екип.

Като се има предвид липсата на симптоми при хора с повече от един полов орган и откриването на допълнителни органи при трупове, екипът предполага, че това състояние може да е по-разпространено, отколкото сме предполагали.

„Половият орган се развива от гениталната подутина и се контролира от DHT (дихидротестостерон). Генетичните аномалии, засягащи експресията на андрогенните рецептори, могат да причинят морфологични генитални аномалии“, обясняват учените.

„В този случай може да е имало утрояване на гениталната подутина. Уретрата първоначално се е развила във вторичния полов орган, но когато той не е успял да се доразвие, уретрата е отклонила хода си и се е развила в първичния орган. Третичният полов орган е остатък от утроената генитална подутина.“

Екипът отбелязва, че в случая на този мъж той вероятно не е страдал от инфекции, тъй като не е имало „сляпо завършваща“ уретра (която завършва в затворен джоб). Въпреки това той може да е изпитвал болка по време на полов акт поради потенциалната ерекция на допълнителните вътрешни органи.

Авторите предполагат, че е необходима по-добра система за класификация на допълнителните полови органи, която да разпознава техните клинични различия и специфични медицински нужди.

Източник: iflscience    
Последвайте ни
Росен Желязков за случая

Росен Желязков за случая "Петрохан": В момента нямаме право политически да налагаме внушения

Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ след като изпълни мандата

Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ след като изпълни мандата

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Руският нефт за Европа е спрян - Русия го удари

Руският нефт за Европа е спрян - Русия го удари

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Показват колата на Тодор Живков на специално изложение в София

Показват колата на Тодор Живков на специално изложение в София

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 7 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 7 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 12 часа
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СОС отказа да смени ръководството на „Столичен автотранспорт“

СОС отказа да смени ръководството на „Столичен автотранспорт“

България Преди 18 минути

Тодоров: Камерите в козметични салони в Бургас не са за охрана

Тодоров: Камерите в козметични салони в Бургас не са за охрана

България Преди 1 час

На установените седем адреса на лекарски кабинети в София са извършени процесуално-следствени действия

Затвориха дискотека в София, нощен клуб в Русе и сватбена зала в Дулово

Затвориха дискотека в София, нощен клуб в Русе и сватбена зала в Дулово

България Преди 2 часа

Проверките са след трагедията в дискотека „Пулс“ в Кочани, в която загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени

Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

Свят Преди 2 часа

ЕК е „наясно с текущо разследване“ относно продажбата на 23 сгради

<p>Ивайло Калушев е можело да бъде спрян още през 2022 г.</p>

Ивайло Калушев е можело да бъде спрян още през 2022 г.: Бивш ученик с разказ за пропуснатите сигнали преди трагедията край Петрохан

България Преди 2 часа

В обширен аудио разговор пред разследващия екип на bird.bg — Мария Черешева, Атанас Чобанов, Димитър Стоянов и Александър Леви — Валери разкрива шокиращи подробности за „разпити с бира“, течове на информация към Ивайло Калушев и пълното бездействие на полицията спрямо сигналите за сексуално и финансово робство.

Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

Любопитно Преди 2 часа

По време на самото състезание 30-годишната Джонсън закачи десния си ски-стълб във вратата малко след излизането си от улея за набиране на скорост на трасето, загуби равновесие и падна

ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

България Преди 2 часа

Незаконно са изградени 45 масивни жилищни обекта

Вълчев обясни за проверяваното частно училище, оттам излязоха с позиция

Вълчев обясни за проверяваното частно училище, оттам излязоха с позиция

България Преди 3 часа

От частното училище заявяват, че оказват пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Свят Преди 3 часа

Причината за сблъсъка да не е ясна

Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

Любопитно Преди 3 часа

Ключът се крие в долната половина на лицето – разстоянието между върха на носа и върха на брадичката

Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив

Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив

България Преди 4 часа

Двамата имат предишни регистрации в полицията

<p>Жена родила бебе, а отишла за &quot;стомашен вирус&quot; в болница</p>

21-годишна британка роди в Австралия, след като отиде в болница за стомашни болки и не знаела, че е бременна

Свят Преди 4 часа

Сега двойката се подготвя да се върне у дома в Донкастър, в северозападната част на Лондон, с нещо повече от сувенири от своята ваканционна година

Отвъд вярата: Най-бруталните секти в историята

Отвъд вярата: Най-бруталните секти в историята

Свят Преди 4 часа

Случаите „Петрохан“ и „Околчица“ бяха обявени от властите за следствие от създаване на секта – възможно ли е това? Запознайте се с някои от най-бруталните секти в историята и техните чудовищни ръководители и преценете сами

Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Любопитно Преди 4 часа

Микроскопски анализ на древен меден артефакт разкрива, че египтяните са използвали сложни технологии за пробиване 2000 години по-рано от предполагаемото

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

България Преди 4 часа

Автомобил, управляван от 54-годишен мъж е самокатастрофирал и се е блъснал в стълб

"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария

"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария

Свят Преди 4 часа

Двойката е под съдебно наблюдение след трагедията, която отне живота на 41 души и рани 115 други в клуба Le Constellation в ски курорта Кран Монтана на 1 януари

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Аномалии в средата на февруари

sinoptik.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg

Танц с кауза срещу рака на гърдата: Party in Pink™ Zumbathon®

Edna.bg

Ново бебе на хоризонта: Катрин Тасева ще става майа за втори път

Edna.bg

Бивш халф на Арсенал го закъса сериозно - повдигнаха му още обвинения за изнасилване

Gong.bg

Нидерландски ляв бек предпочете Твенте пред Барселона

Gong.bg

Росен Желязков за случая "Петрохан": Да оставим институциите да работят спокойно

Nova.bg

Красимир Вълчев: Не са писани неизвинени на 15-годишното дете, убито край Околчица, въпреки отсъствията му

Nova.bg