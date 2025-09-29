България

Приятелката на Алекс Николов с емоционално послание след Световното първенство: Знам цената, която плати за среброто

"Плаках, когато те видях да се бориш, и пак плача от гордост!"

29 септември 2025, 11:38
Приятелката на Алекс Николов с емоционално послание след Световното първенство: Знам цената, която плати за среброто
Източник: Юлита Димитрова, Facebook

С лед като Алекс Николов и националният отбор завоюваха сребро на Световното първенство по волейбол, неговата приятелка Юлита Димитрова публикува трогателен текст в социалните мрежи.

В публикацията си тя пише:

"Когато гледам към теб сега, виждам не просто финалист - виждам всички тъмни сутрини, в които не ти се ставаше, всички нощи, в които болката надделяваше над желанието, всички мигове, в които си оставал, за да потриеш още една тренировка. Всяка твоя крачка към тази сцена е сторена с отмъстителна любов към мечтата - не за слава, а за истината в теб самия.

Плаках, когато те видях да се бориш, и пак плача от гордост, защото знам цената, която си платил. Този финал не е край; той е доказателство, че човешкото сърце може да бъде по-силно от страховете ни, че устремеността надделява над съмнението, а упоритостта ражда легенди.

Излизай там не заради аплодисментите, а за да покажеш на света какво означава да не се предаваш. Ако съдбата реши друго - помни: ти вече си промяната, която вдъхновява. Благодарна съм, че съм свидетел на пътя ти. Играй със свободата в душата и огъня в сърцето - и нека този миг остане светъл пример за всички, които ще дойдат след теб!“

Припомняме, че България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините,  след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25). Така националният тим на страната за втори път в историята си стана световен вицешампион 55 години след Мондиала в София. 

Младият български отбор се опита да се противопостави на действащия световен шампион, като имаше своите моменти в първия и втория гейм, доминираше в третия, но рухна в четвъртата част. Италия спечели втора поредна световна титла след 2022 и общо пета в историята си. 

Джанлоренцо Бленджини започна с обичайния си състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Илия Петков, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев. 

Италианците заложиха на състав: Симоне Джанели, Алесандро Микиелето, Роберто Русо, Симоне Анцани, Матия Ботоло, Юри Романо и либеро Фабио Балазо. 

В нашата галерия: Българи от цялата страна гледат с притаен дъх световното по волейбол 

Българи от цялата страна гледат с притаен дъх световното по волейбол
6 снимки
Фенове на България подкрепят от София националите по волейбол
Фенове на България подкрепят от София националите по волейбол
Фенове на България подкрепят от София националите по волейбол
Фенове на България подкрепят от София националите по волейбол

Първата точка бе за Италия след атака на Юри Романо по българската блокада. Алекс Грозданов направи първата точка за България при 1:2. Родният тим изравни при 6:6 след атака на Алекс Николов. Тимът на Бленджини излезе за първи път напред в резултата при 10:9 след атака на Ботоло в аут. Грозданов направи ас за 12:10. Контраатака на Мартин Атанасов запази аванса - 14:12, което доведе до първо прекъсване на италианския треньор Фердинандо Ди Джорджи. След това Италия направи четири поредни точки и сега бе ред на Джанлоренцо Бленджини да вземе тайм аут, за да прекъсне силната серия на Матия Ботоло от сервис. При 14:17 Георги Татаров влезе на мястото на Аспарухов заради посрещането. При резултат 20:17 Бленджини използва и второто си прекъсване, за да се опита да обърна хода на играта. Две блокади на Мартин Атанасов доведоха резултата до 20:21 и Ди Джорджи прекъсна играта. Грешка при подреждането на Алекс Грозданов доведе до директна точка за съперника и четири геймбола при 24:20. Алекс Николов спечели след атака първата точка, но след това Ботоло заби през блокада, като затвори първата част - 25:21. 

Вторият гейм започна с точка за България след атака от трудна ситуация на Александър Николов. Атака в аут на Мартин Атанасов даде аванс на италианците - 2:3. По-големият Николов направи 4:4 с пайп през центъра. Ас на Ботоло отвори разлика - 8:5, което накара Бленджини да поиска прекъсване на играта. При 10:5 за съперника в игра отново се появи Георги Татаров, този път на мястото на Мартин Атанасов. Това доведе до две поредни точки за българите. Алекс Николов направи нова брейк точка за 9:11. В игра за България влезе и вторият либеро Димитър Димитров, а тимът намали разликата до 10:11, като Ди Джорджо взе тайм аут. Последва изравняване. Италия отговори с три поредни точки и Бленджини също прекъсна играта. При 16:17 тимът попусна чудесна възможност да изравни след контраатака, а след това Италия отново отвори разлика след серия от мощни сервиси на Юри Романо. Нов ас на Матия Ботоло доведе до успех на Италия и във втората част - 25:17. 

В третия гейм Италия поведе с атака на Романо, но България направи малък обрат до 2:1. Играта тръгна точка за точка, като италианците направиха този път повече грешки от сервис, а след две атаки на Мартин Атанасов България стигна до преднина от 11:9, а Ди Джорджи прекъсна веднага играта, за да спре българския устрем. От много трудна ситуация Алекс Николов рискува и направи точка по блокада за 13:10, а след нов блок на Аспарухов разликата стана четири точки и италианският треньор взе нов тайм аут. Блокада на Алекс Николов доведе до 17:11. Алекс Николов направи и важен ас за 20:14. Ас на Мартин Атанасов донесе седем геймбола при 24:17. Аспарух Аспарухов надигра блокада на Италия за последната точка в частта - 25:17. 

Вижте награждаването на България на Световното по волейбол

Награждаване на България на Световното по волейбол
23 снимки
волейбол
волейбол
волейбол
волейбол

Четвъртият гейм започна с грешка на Италия от сервис. Съперникът обаче стигна първи до аванс - 5:3 и Бленджини прекъсна играта за инструкции. При 3:6 Венислав Антов смени Аспарухов, като спаси първата си топка, но тя завърши с успешна контраатака на италианците. Изоставане с пет точки принуди Джанлоренцо Бленджини бързо да използва и втория си тайм аут. При 3:9 Преслав Петков влезе на мястото на Илия Петков. Антов направи три поредни точки от атака след влизането си в игра. Италия обаче поддържаше разлика между 5 и 6 точки. Разликата стана почти необратима при 17:9 за действащия световен шампион. До края на мача тимът на Бленджини спечели само точка, а Матия Ботоло направи страхотна серия от сервис и Италия затвори убедително мача - 25:10.

Александър Николов бе най-резултатен в мача с 23 точки - 21 от атака, една блокада и един ас. Мартин Атанасов показа много стабилна игра с 11 точки, другите българи се ограничиха до 5 или по-малко. 

Юри Романо поведе защитилия титлата си Италия с 22 точки. Матия Ботоло помогна с 19, Алесандро Микиелето завърши с 11. 

Заради разликата в последния гейм Италия имаше предимство във всички елементи - 46:43 в атака, 10:4 на блок, 13 на 4 при асовете от сервис, както и една грешка повече за българския тим.  

Вижте повече в нашата галерия:

Националният отбор на България по волейбол на Световното първенство за мъже
25 снимки
волейбол
волейбол
волейбол
волейбол
Източник: NOVA    
Алекс Николов Волейбол Световно първенство Сребърен медал Юлита Димитрова Национален отбор по волейбол Спортни постижения Мотивация Упоритост Социални мрежи
Последвайте ни

По темата

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Застрашена ли е свободата на словото в САЩ

Застрашена ли е свободата на словото в САЩ

От -3° до 30°: Синоптиците разкриха какво ще е времето през октомври

От -3° до 30°: Синоптиците разкриха какво ще е времето през октомври

Приятелката на Алекс Николов с емоционално послание след Световното първенство: Знам цената, която плати за среброто

Приятелката на Алекс Николов с емоционално послание след Световното първенство: Знам цената, която плати за среброто

Всеки втори нов пенсионер с инвалидна пенсия

Всеки втори нов пенсионер с инвалидна пенсия

pariteni.bg
Мерцедес-ът, който свали Golf (макар и за кратко) от трона му

Мерцедес-ът, който свали Golf (макар и за кратко) от трона му

carmarket.bg
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
Ексклузивно

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Преди 17 часа
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
Ексклузивно

Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Преди 17 часа
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
Ексклузивно

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Преди 16 часа
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени
Ексклузивно

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Преди 16 часа

Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Любопитно Преди 8 минути

Открийте универсалните истини, които поддържат вътрешния баланс и водят до истинско щастие, дори в трудни моменти

<p>Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото</p>

Прокурор: Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото

България Преди 12 минути

По делото бяха разпитани двама свидетели

Проевропейска победа в Молдова - вотът показа решимост срещу Русия

Проевропейска победа в Молдова - вотът показа решимост срещу Русия

Свят Преди 38 минути

​Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова за резултата от изборите

Тестостеронът при младите мъже – тенденции, рискове и какво казва науката

Тестостеронът при младите мъже – тенденции, рискове и какво казва науката

Любопитно Преди 41 минути

Отговорите дава андрологът д-р Георги Лазаров

<p>Доли Партън отложи концерти заради здравето си</p>

Доли Партън отложи концерти заради „здравословни предизвикателства“

Любопитно Преди 51 минути

Емблематичната звезда ще трябва да претърпи няколко процедури

<p>От живопис до имерсивни проекти &ndash; какво ни очаква на Sofia Art Fair 2025</p>

Sofia Art Fair 2025 превръща София в сцена на световното изкуство

Любопитно Преди 1 час

Събитието ще се проведе в Иновационен форум „Джон Атанасов“ в Sofia Tech Park

73-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Търговище

73-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Търговище

България Преди 1 час

Пешеходката е с опасност за живота

Жесток побой в градския парк в Гоце Делчев, мъж е в болница със сериозни наранявания

Жесток побой в градския парк в Гоце Делчев, мъж е в болница със сериозни наранявания

България Преди 1 час

Пострадалият е настанен за лечение в болнично заведение в София

<p>&quot;Скучаещ&quot; мъж нарочно блъсна патрулка: Мразя полицаи</p>

"Скучаещ" мъж нарочно блъсна патрулка в САЩ: Мразя полицаи

Свят Преди 1 час

Шофьорът призна, че е употребявал алкохол и наркотици преди катастрофата

Тръмп или восъчна фигура, с кого се снимаха световните лидери

Тръмп или восъчна фигура, с кого се снимаха световните лидери

Свят Преди 1 час

Фалшивите твърдения за "восъчни фигури" тръгнаха от руските медии, но се оказва, че снимките са автентични и част от официалния протокол

Дъщерята на Тайсън Фюри се сгоди на партито за 16-ия си рожден ден

Дъщерята на Тайсън Фюри се сгоди на партито за 16-ия си рожден ден

Любопитно Преди 1 час

Венецуела се сгоди за младия боксьор Ноа Прайс по време на празненството

Млад мъж намушка приятелката си в Благоевград

Млад мъж намушка приятелката си в Благоевград

България Преди 1 час

23-годишен е задържан от полицията, жената е настанена в болница без опасност за живота.

Чужденец счупи с паве витрини на 7 обекта по булевард "Мария Луиза"

Чужденец счупи с паве витрини на 7 обекта по булевард "Мария Луиза"

България Преди 2 часа

Сред обектите са магазини и хотели

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Свят Преди 2 часа

Екзекутираният е назован като Бахман Чуби-асл

<p>Китайски учени създадоха най-мощното магнитно поле в света и никой не знае защо</p>

Китайски учени създадоха най-мощното магнитно поле в света

Любопитно Преди 2 часа

Магнитното поле е с интензитет от 351 000 гауса с изцяло свръхпроводящ магнит и постави нов световен рекорд

Тайфунът "Буалой" взе жертви във Виетнам

Тайфунът "Буалой" взе жертви във Виетнам

Свят Преди 2 часа

"Бил съм свидетел на много бури - тази е една от най-силните“, каза 45-годишният Нгуен Туан Вин

Всичко от днес

От мрежата

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg
1

Интензивни дъждове в началото на октомври

sinoptik.bg
1

Законът защити вековен дъб в Старо Железаре

sinoptik.bg

Момичето на волейболния ас: Вижте Юлита, която вдъхновява Алекс Николов (СНИМКИ)

Edna.bg

Роби Уилямс показа дъщеря си пред пълен стадион: Теди празнува в Хелзинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Сашо Димитров взима пример от волейбола, ще пуска интервютата на героите на футболните национали

Gong.bg

Приятелката на Алекс Николов: Продължавам да плача - виждам всички тъмни сутрини и нощи на борба

Gong.bg

Задържаха служители на ИААА за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс

Nova.bg

Приятелката на Алекс Николов: Този финал доказа, че упоритостта ражда легенди

Nova.bg