Приятелката на Алекс Николов с емоционално послание след Световното първенство: Знам цената, която плати за среброто

С лед като Алекс Николов и националният отбор завоюваха сребро на Световното първенство по волейбол, неговата приятелка Юлита Димитрова публикува трогателен текст в социалните мрежи.

В публикацията си тя пише:

"Когато гледам към теб сега, виждам не просто финалист - виждам всички тъмни сутрини, в които не ти се ставаше, всички нощи, в които болката надделяваше над желанието, всички мигове, в които си оставал, за да потриеш още една тренировка. Всяка твоя крачка към тази сцена е сторена с отмъстителна любов към мечтата - не за слава, а за истината в теб самия.

Плаках, когато те видях да се бориш, и пак плача от гордост, защото знам цената, която си платил. Този финал не е край; той е доказателство, че човешкото сърце може да бъде по-силно от страховете ни, че устремеността надделява над съмнението, а упоритостта ражда легенди.

Излизай там не заради аплодисментите, а за да покажеш на света какво означава да не се предаваш. Ако съдбата реши друго - помни: ти вече си промяната, която вдъхновява. Благодарна съм, че съм свидетел на пътя ти. Играй със свободата в душата и огъня в сърцето - и нека този миг остане светъл пример за всички, които ще дойдат след теб!“

Припомняме, че България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25). Така националният тим на страната за втори път в историята си стана световен вицешампион 55 години след Мондиала в София.

Младият български отбор се опита да се противопостави на действащия световен шампион, като имаше своите моменти в първия и втория гейм, доминираше в третия, но рухна в четвъртата част. Италия спечели втора поредна световна титла след 2022 и общо пета в историята си.

Джанлоренцо Бленджини започна с обичайния си състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Илия Петков, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев.

Италианците заложиха на състав: Симоне Джанели, Алесандро Микиелето, Роберто Русо, Симоне Анцани, Матия Ботоло, Юри Романо и либеро Фабио Балазо.

Първата точка бе за Италия след атака на Юри Романо по българската блокада. Алекс Грозданов направи първата точка за България при 1:2. Родният тим изравни при 6:6 след атака на Алекс Николов. Тимът на Бленджини излезе за първи път напред в резултата при 10:9 след атака на Ботоло в аут. Грозданов направи ас за 12:10. Контраатака на Мартин Атанасов запази аванса - 14:12, което доведе до първо прекъсване на италианския треньор Фердинандо Ди Джорджи. След това Италия направи четири поредни точки и сега бе ред на Джанлоренцо Бленджини да вземе тайм аут, за да прекъсне силната серия на Матия Ботоло от сервис. При 14:17 Георги Татаров влезе на мястото на Аспарухов заради посрещането. При резултат 20:17 Бленджини използва и второто си прекъсване, за да се опита да обърна хода на играта. Две блокади на Мартин Атанасов доведоха резултата до 20:21 и Ди Джорджи прекъсна играта. Грешка при подреждането на Алекс Грозданов доведе до директна точка за съперника и четири геймбола при 24:20. Алекс Николов спечели след атака първата точка, но след това Ботоло заби през блокада, като затвори първата част - 25:21.

Вторият гейм започна с точка за България след атака от трудна ситуация на Александър Николов. Атака в аут на Мартин Атанасов даде аванс на италианците - 2:3. По-големият Николов направи 4:4 с пайп през центъра. Ас на Ботоло отвори разлика - 8:5, което накара Бленджини да поиска прекъсване на играта. При 10:5 за съперника в игра отново се появи Георги Татаров, този път на мястото на Мартин Атанасов. Това доведе до две поредни точки за българите. Алекс Николов направи нова брейк точка за 9:11. В игра за България влезе и вторият либеро Димитър Димитров, а тимът намали разликата до 10:11, като Ди Джорджо взе тайм аут. Последва изравняване. Италия отговори с три поредни точки и Бленджини също прекъсна играта. При 16:17 тимът попусна чудесна възможност да изравни след контраатака, а след това Италия отново отвори разлика след серия от мощни сервиси на Юри Романо. Нов ас на Матия Ботоло доведе до успех на Италия и във втората част - 25:17.

В третия гейм Италия поведе с атака на Романо, но България направи малък обрат до 2:1. Играта тръгна точка за точка, като италианците направиха този път повече грешки от сервис, а след две атаки на Мартин Атанасов България стигна до преднина от 11:9, а Ди Джорджи прекъсна веднага играта, за да спре българския устрем. От много трудна ситуация Алекс Николов рискува и направи точка по блокада за 13:10, а след нов блок на Аспарухов разликата стана четири точки и италианският треньор взе нов тайм аут. Блокада на Алекс Николов доведе до 17:11. Алекс Николов направи и важен ас за 20:14. Ас на Мартин Атанасов донесе седем геймбола при 24:17. Аспарух Аспарухов надигра блокада на Италия за последната точка в частта - 25:17.

Четвъртият гейм започна с грешка на Италия от сервис. Съперникът обаче стигна първи до аванс - 5:3 и Бленджини прекъсна играта за инструкции. При 3:6 Венислав Антов смени Аспарухов, като спаси първата си топка, но тя завърши с успешна контраатака на италианците. Изоставане с пет точки принуди Джанлоренцо Бленджини бързо да използва и втория си тайм аут. При 3:9 Преслав Петков влезе на мястото на Илия Петков. Антов направи три поредни точки от атака след влизането си в игра. Италия обаче поддържаше разлика между 5 и 6 точки. Разликата стана почти необратима при 17:9 за действащия световен шампион. До края на мача тимът на Бленджини спечели само точка, а Матия Ботоло направи страхотна серия от сервис и Италия затвори убедително мача - 25:10.

Александър Николов бе най-резултатен в мача с 23 точки - 21 от атака, една блокада и един ас. Мартин Атанасов показа много стабилна игра с 11 точки, другите българи се ограничиха до 5 или по-малко.

Юри Романо поведе защитилия титлата си Италия с 22 точки. Матия Ботоло помогна с 19, Алесандро Микиелето завърши с 11.

Заради разликата в последния гейм Италия имаше предимство във всички елементи - 46:43 в атака, 10:4 на блок, 13 на 4 при асовете от сервис, както и една грешка повече за българския тим.