Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ след като изпълни мандата

"Казусът бих казал, че има две страни. Едната касае спора относно законността на решението на Комисията за противодействие на корупцията и на Управителния съвет на Българска народна банка относно това дали господин Гюров е в условията на несъвместимост и респективно е нарушил законовите си задължения като член на Управителния съвет на банката. Господин Гюров оспори акта на КПКОНПИ и на Управителния съвет на Българската народна банка. Имаме две дела, които са висящи пред Върховния административен съд. А от друга страна, имаме отправено и преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, за да бъдат установени изобщо основанията, които се претендират от страните, съотносими ли са към основанията, които правото предвижда за освобождаване от длъжността. И второ, има ли ефективна защита на господин Гюров? Интервенция на КПК засяга ли дейността на Българската народна банка? Това е предмета на спора. Независимо от този спор, господин Гюров продължава като подуправител на БНБ, макар той да е отстранен от длъжност за периода на спора. Същевременно той има качества на подуправител и с оглед на това е едно от лицата, които президентът има право да назначи за служебен министър-председател. А ако господин Гюров в крайна сметка изпълни успешно възложения му мандат и формира правителство, след назначаването на правителство с указ на президента, очевидно според Управителния съвет на Българската народна банка, той ще трябва да подаде оставка като подуправител на банката. Това не изчерпва другия спор, защото незаконно произнасяне от наша гледна точка по отношение на несъвместимост има. В период от година и половина господин Гюров е без трудово възнаграждение и същевременно той е ограничен в правомощията, които може да има и е в едно висящо положение, което несъмнено представлява, да кажа, силно неблагоприятна правна и фактическа ситуация. В този смисъл неговият правен интерес да бъде окончателно решен, че той е в несъвместимост, ще има и след евентуалното му назначаване за министър-председател".

Това заяви ефира на "Пресечна точка" по NOVA NEWS адвокатът на Гюров пред Съда на Европейския съюз, доц. Христо Христев.

Отложиха делото срещу освобождаването на Гюров от БНБ

"Вчера получихме призовка през електронната система за съобщаване, която Съдът на Европейския съюз използва, че заседанието за постановяване на заключение на генералния адвокат по делото е на 26 март. Респективно след постановяването на заключение на генералния адвокат, сега нямаме строго определен срок, но след няколко месеца трябва да имаме и окончателно решение на Съда на Европейския съюз", поясни Христев.

"Съдът на Европейския съюз ще изведе тълкувание и окончателното решение по отношение на спора принадлежи на Върховния административен съд. Предвид на фактите и правото по този случай и това, което имаме като заключения, постановени становища, изпратени от Българската централна банка и от Европейската комисия, и от правителството на Кралство Испания, ми е много трудно да си представя как тезата на Управителния съвет на Българската народна банка и на Комисията за противодействие на корупцията ще издържи пред Съда на Европейския съюз и оттам и пред Върховния административен съд", смята адвокатът на Гюров.

БНБ отстрани Андрей Гюров като подуправител

"Ще трябва Върховният административен съд да постанови окончателно решение по отношение на това дали освобождаването, решението на КПКОНПИ и решението за предсрочно за отстраняване от длъжност на господин Гюров са били законосъобразни или не. Оттам нататък очевидно, че след евентуална оставка в перспектива като член на Управителния съвет на банката, той няма да се върне в Управителния съвет", подчерта Христев.