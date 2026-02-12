Свят

Какво решиха лидерите на Европейския съвет днес

Урсула фон дер Лайен съобщи, че ще предложи стъпки, свързани със завършването на единния пазар

12 февруари 2026, 21:44
Тръмп нанесе фатален удар на борбата с климатичните промени

Тръмп нанесе фатален удар на борбата с климатичните промени
Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария
Среща на високо ниво в замък

Среща на високо ниво в замък "Алден Бизен": Лидерите на ЕС обсъждат бъдещето на Европа и сигурността
Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?
НАТО засилва присъствието си в Гренландия заради Тръмп - символична арктическа мисия срещу преувеличени заплахи

НАТО засилва присъствието си в Гренландия заради Тръмп - символична арктическа мисия срещу преувеличени заплахи
Ердоган и Мицотакис обсъдиха морските спорове в Егейско море и търговията между Турция и Гърция

Ердоган и Мицотакис обсъдиха морските спорове в Егейско море и търговията между Турция и Гърция

"Атмосферна река" донесе смъртоносни бури в Португалия

В ЕС има единодушие за нуждата от опростяване на общото законодателство, каза днес председателят на Европейския съвет Антонио Коща на пресконференция след края на изнесеното заседание на европейските лидери в белгийския замък "Алден Бизен".

"Всички сме съгласни, че тази година трябва да направим стъпки към улесняване на работата на дружествата във всички държави от ЕС и за въвеждане на общи и единни корпоративни правила", поясни той.

Бъдещето на ЕС: Обединение на пазара за телекомуникации, реформи в енергетиката и отбраната

"Има съгласие, че при телекомуникационните дружества трябва да позволим консолидация, за да постигнем необходимите инвестиции и иновации. Има широко споделено разбиране за нуждата от подсилване на дейностите, свързани с отбраната, космическите изследвания, квантовите технологии, изкуствения интелект, платежните системи", добави Коща.

По неговите думи има единодушие, че Европа остава отворена за търговия, както и че прагматичната и разнообразната търговия е в общ интерес. Имаме единодушие за ускоряване на съюза на инвестициите и спестяванията, добави той.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че през март ще предложи на европейските лидери стъпки, свързани със завършването на единния пазар. По нейните думи предложението ще съдържа цели и срокове, така че задачата да бъде постигната до края на следващата година.

ЕС може да намали бюрокрацията, без да се подчинява на Тръмп

По нейните думи европейските дружества ще спестяват годишно по 15 млрд. евро заради намаляването на бюрокрацията. Сред мерките, които ще предложи, Фон дер Лайен посочи например въвеждането на единен адрес на дружествата за кореспонденция с европейските правителства и създаването на т .нар. цифров портфейл за общопризната в ЕС електронна самоличност.

По повод високите цени на енергията Фон дер Лайен каза, че ядрената и възобновяемата енергия са собствено европейско производство и дават независимост. Засега сме твърде зависими от вноса на изкопаеми горива и това се отразява на енергийните цени, поясни тя. По нейните думи днес сред пречките пред поевтиняването на енергията в ЕС е липсата на достатъчно свързаност на енектропреносните мрежи.

Източник: БТА, Николай Желязков    
ЕС реформи Единен пазар
Последвайте ни
Тръмп нанесе фатален удар на борбата с климатичните промени

Тръмп нанесе фатален удар на борбата с климатичните промени

Йотова: Ключово е да увеличим доверието в еврото

Йотова: Ключово е да увеличим доверието в еврото

Съд пак спря промените за паркирането в София

Съд пак спря промените за паркирането в София

Есперт: Покровск и Мирноград падат до седмици

Есперт: Покровск и Мирноград падат до седмици

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

pariteni.bg
Показват колата на Тодор Живков на специално изложение в София

Показват колата на Тодор Живков на специално изложение в София

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 12 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 12 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 16 часа
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Оставка на най-висшия британски държавен служител

Оставка на най-висшия британски държавен служител

Свят Преди 3 часа

Трета оставка след скандала с назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ

Денев: Служители на ДАНС не е имало при хижа „Петрохан“

Денев: Служители на ДАНС не е имало при хижа „Петрохан“

България Преди 3 часа

От "Продължаваме промяната-Демократична България" днес поискаха оставката на Денев

Росен Желязков за случая "Петрохан": В момента нямаме право политически да налагаме внушения

Росен Желязков за случая "Петрохан": В момента нямаме право политически да налагаме внушения

България Преди 5 часа

Премиерът в оставка призова да се спазва презумпцията за невинност

Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ след като изпълни мандата

Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ след като изпълни мандата

България Преди 5 часа

Христев: След няколко месеца трябва да имаме и окончателно решение на Съда на Европейския съюз

<p>Мъж живял цял живот с троен полов орган</p>

79-годишен мъж живял цял живот с тройна анатомична аномалия, без дори да подозира

Свят Преди 6 часа

Поради местните разпоредби не се знае много за медицинската история на мъжа преди смъртта му и предоставянето на тялото му на изследователите, извън установеното по време на прегледа в Медицинския факултет

Тодоров: Камерите в козметични салони в Бургас не са за охрана

Тодоров: Камерите в козметични салони в Бургас не са за охрана

България Преди 6 часа

На установените седем адреса на лекарски кабинети в София са извършени процесуално-следствени действия

Vivacom представи иновативни решения за защита от кибератаки за частния и публичния сектор

Vivacom представи иновативни решения за защита от кибератаки за частния и публичния сектор

Любопитно Преди 6 часа

Заради Епстийн норвежката полиция претърси имотите на бивш премиер

Заради Епстийн норвежката полиция претърси имотите на бивш премиер

Преди 6 часа

Срещу Ягланд се води разследване

Затвориха дискотека в София, нощен клуб в Русе и сватбена зала в Дулово

Затвориха дискотека в София, нощен клуб в Русе и сватбена зала в Дулово

България Преди 6 часа

Проверките са след трагедията в дискотека „Пулс“ в Кочани, в която загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени

<p>Ивайло Калушев е можело да бъде спрян още през 2022 г.</p>

Ивайло Калушев е можело да бъде спрян още през 2022 г.: Бивш ученик с разказ за пропуснатите сигнали преди трагедията край Петрохан

България Преди 7 часа

В обширен аудио разговор пред разследващия екип на bird.bg — Мария Черешева, Атанас Чобанов, Димитър Стоянов и Александър Леви — Валери разкрива шокиращи подробности за „разпити с бира“, течове на информация към Ивайло Калушев и пълното бездействие на полицията спрямо сигналите за сексуално и финансово робство.

Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

Любопитно Преди 7 часа

По време на самото състезание 30-годишната Джонсън закачи десния си ски-стълб във вратата малко след излизането си от улея за набиране на скорост на трасето, загуби равновесие и падна

ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

България Преди 7 часа

Незаконно са изградени 45 масивни жилищни обекта

Вълчев обясни за проверяваното частно училище, оттам излязоха с позиция

Вълчев обясни за проверяваното частно училище, оттам излязоха с позиция

България Преди 7 часа

От частното училище заявяват, че оказват пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Свят Преди 8 часа

Причината за сблъсъка да не е ясна

Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

Любопитно Преди 8 часа

Ключът се крие в долната половина на лицето – разстоянието между върха на носа и върха на брадичката

Руският нефт за Европа е спрян - Русия го удари

Руският нефт за Европа е спрян - Русия го удари

Свят Преди 8 часа

Унгария подготвя оплакване заради проблемите с транзита

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Зейн Малик с шокиращо признание: Не мисля, че съм бил влюбен в Джиджи

Edna.bg

Танц с кауза срещу рака на гърдата: Party in Pink™ Zumbathon®

Edna.bg

Димитър Димитров изригна: Тези хора ще ме откажат от футбола!

Gong.bg

НА ЖИВО: Брентфорд - Арсенал 0:0

Gong.bg

Жълт код за интензивни валежи в Южна България в петък

Nova.bg

Андрей Гюров: Служебният вътрешен министър трябва да е човек от системата

Nova.bg