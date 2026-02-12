Какво решиха лидерите на Европейския съвет днес

В ЕС има единодушие за нуждата от опростяване на общото законодателство, каза днес председателят на Европейския съвет Антонио Коща на пресконференция след края на изнесеното заседание на европейските лидери в белгийския замък "Алден Бизен".

"Всички сме съгласни, че тази година трябва да направим стъпки към улесняване на работата на дружествата във всички държави от ЕС и за въвеждане на общи и единни корпоративни правила", поясни той.

Бъдещето на ЕС: Обединение на пазара за телекомуникации, реформи в енергетиката и отбраната

"Има съгласие, че при телекомуникационните дружества трябва да позволим консолидация, за да постигнем необходимите инвестиции и иновации. Има широко споделено разбиране за нуждата от подсилване на дейностите, свързани с отбраната, космическите изследвания, квантовите технологии, изкуствения интелект, платежните системи", добави Коща.

По неговите думи има единодушие, че Европа остава отворена за търговия, както и че прагматичната и разнообразната търговия е в общ интерес. Имаме единодушие за ускоряване на съюза на инвестициите и спестяванията, добави той.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че през март ще предложи на европейските лидери стъпки, свързани със завършването на единния пазар. По нейните думи предложението ще съдържа цели и срокове, така че задачата да бъде постигната до края на следващата година.

ЕС може да намали бюрокрацията, без да се подчинява на Тръмп

По нейните думи европейските дружества ще спестяват годишно по 15 млрд. евро заради намаляването на бюрокрацията. Сред мерките, които ще предложи, Фон дер Лайен посочи например въвеждането на единен адрес на дружествата за кореспонденция с европейските правителства и създаването на т .нар. цифров портфейл за общопризната в ЕС електронна самоличност.

По повод високите цени на енергията Фон дер Лайен каза, че ядрената и възобновяемата енергия са собствено европейско производство и дават независимост. Засега сме твърде зависими от вноса на изкопаеми горива и това се отразява на енергийните цени, поясни тя. По нейните думи днес сред пречките пред поевтиняването на енергията в ЕС е липсата на достатъчно свързаност на енектропреносните мрежи.