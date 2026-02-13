Петък 13-и идва три пъти през 2026 г.: Митове, факти и страховити съвпадения

Д енят петък 13-и от незапомнени времена досега предизвиква у много хора неясното усещане на страх. На тази дата мнозина са така притеснени, че дори не излизат от вкъщи.

Но какво кара някои хора да избягват стълби, пътуване със самолет, пукнатини по тротоарите и срещи с черни котки в петък, 13-и?

Числото 13 е знак за лош късмет в западната култура почти от началото на писаната история. До такава степен, че 80% от високите сгради нямат 13-и етаж. Хотелите пропускат стая 13. Някои летища нямат изход 13 или ред 13 в местата за сядане.

Ето един поглед към това как петъците и 13-то число се превърнаха в силната двойка на обречеността и мрака, която познаваме и от която се страхуваме.

Страх от петък 13-и: Трискайдекафобия срещу параскевидекатриафобия

Страхът от числото 13 се нарича трискайдекафобия. Страхът от петък 13-и се нарича параскевидекатриафобия.

Повечето трискайдекафобици са също така и параскевидекатриафобици.

Повечето оценки сочат, че между 17 и 21 милиона души страдат от трискайдекафобия, според Доналд Доси, историк на фолклора и основател на Центъра за управление на стреса и Института за фобии в Ашвил, Северна Каролина.

Колко често се случва петък 13-ти и защо 2026 е специална?

В Григорианския календар 13-ият ден от месеца се пада в петък, поне веднъж годишно.

Но може да се появи до три пъти в една и съща година, както през 2026 г. Последният път, когато имаше три, беше през 2015 г.

Рядко срещани три появявания на „Петък 13“ се случиха през 2012 г., което се случи в същата година, в която завърши 13-ият Бактун от календара на маите, което доведе до апокалиптични прогнози.

Тази година петък 13-и се пада през февруари, март и ноември. Доста рядко се случва два месеца след друг да има петък 13-и. Това се случва веднъж на всеки 11 години. По-странното е, че месеците винаги са или февруари и март, или март и април.

За пореден петък, 13-и, месец с 31 дни трябва да бъде последван от месец, започващ в сряда, или месец с 28/29 дни, последван от месец, започващ в четвъртък.

Защо петъците се свързват със супер лош късмет?

В библейската традиция петъците се считат за нещастни, концепция, предшестваща разпятието на Исус Христос в „Разпети петък“.

Твърди се, че петък е денят, в който Адам и Ева са яли забранения плод от Дървото на познанието; денят, в който Храмът на Соломон е бил съборен; денят, в който Каин е убил брат си Авел, и денят, в който Ноевият ковчег е отплавал по време на Големия потоп, което е бил добър ден за семейството му и всички тези животни.

Най-ранното известно обявяване на числото за нещастно число датира от Средновековието в Европа. Но не съществува исторически запис, който да свързва окончателно петъците и числото 13 като комбинация от нещастни неща преди 19-и век.

Как числото 13 си е спечелило лоша репутация?

В ранното християнство числото 13 се появява в някои библейски традиции и то не в добър смисъл.

Смята се, че предателят на Исус Христос Юда е 13-ият апостол, който се е присъединил към трапезата на Тайната вечеря.

Смята се, че повече от 100 рицари на тамплиерите - голяма организация от благочестиви християни през средновековието - са били измъчвани и по-късно убити от френския крал Филип IV в петък, 13 октомври 1307 г.

Числото 13 е представлявало женственост в древните култури, защото е съответствало на броя на лунните цикли в годината. Една теория твърди , че числото е започнало да се свързва с лош късмет, след като слънчевият календар е заменил лунния.

Викингската митология също не е привързана към числото 13. Смята се, че Локи е 13-ият бог, който се е появил неканен на пиршеството във Валхала. Бог Балдр скоро е убит случайно от брат си, използвайки копие, дадено му от Локи, и цялата земя потъва в мрак в траур.

Най-старото известно отрицателно споменаване на числото 13 се намира в месопотамския кодекс на Хамурапи, вавилонски кодекс от закони, датиращ от приблизително 1760 г. пр.н.е. Законите са номерирани, но числото 13 е пропуснато.

Случват ли се още злощастни инциденти в петък, 13-и?

По-голямата част от Съединените щати затвори врати поради пандемията от COVID в петък, 13 март 2020 г., денят, в който беше обявено национално извънредно положение заради пандемията, но както повечето неща на тази дата, вероятно това е съвпадение.

Проучване от 1993 г., което привлече вниманието на научнопопулярната литература, заключи, че „рискът от хоспитализация в резултат на транспортна катастрофа може да се увеличи с до 52 процента на 13-ти“. Но проучването също така отбеляза, че „броят на хоспитализациите след инциденти е твърде малък, за да позволи смислен анализ“.

Последващи проучвания опровергаха всякаква връзка между петък 13-и и процента на инцидентите, включително проучване от 2008 г. на Холандския център за застрахователна статистика. То установи, че „по-малко инциденти и съобщения за пожари и кражби“ се случват, когато 13-ият от месеца се пада в петък, отколкото в други петъци, защото хората са по-внимателни или си стоят вкъщи.

И НАСА прогнозира, че в петък, 13 април 2029 г., голям астероид на име Апофис ще прелети достатъчно близо до Земята, за да бъде видим без телескоп в Източното полукълбо.

Какво казват нумеролозите за числото 13?

Някои го смятат за нещастно число, защото се пада след числото 12, считано за „перфектно“ число: 12 месеца в годината, 12 апостоли, 12 племена на Израел, 12 подвизи на Херкулес, 12 богове на Олимп, 12 часа на часовник.

Тринадесет е майсторско число, което означава, че носи повишени вибрации и потенциал за интензивна духовна промяна. Числото се свързва и с преживяване на препятствия, промяна и растеж, водещи до нови начала и духовно прозрение.

Тринадесет се счита за катализатор за освобождаване от стари модели и приемане на нови възможности и позитивни перспективи, което са добри неща.

„Когато се разложи, 13 става 1 + 3 = 4. 1 е независимост, 3 е творческо изразяване, а 4 е основа“, според Калифорнийските екстрасенси. „Тринадесет обича да работи усилено. Като влак, то може да бъде неудържимо в преследването на това, което иска да изгради.“

Има ли известни хора, родени в петък 13-и?

Абсолютно. Магнатите от „Пълна къща“ Мери Кейт и Ашли Олсен и актрисата Кат Денингс са родени на 13 юни 1986 г. Също така са родени актьорите Стив Бушеми (13 декември 1957 г.), Джулия Луис-Драйфус (13 януари 1961 г.), Кейт Уолш (13 октомври 1967 г.), Кристофър Плъмър (13 декември 1929 г.), водещият вокалист на „Хути и Блоуфиш“ Дариус Ръкър (13 май 1966 г.) и легендарният режисьор/сценарист на хорър трилъри Алфред Хичкок (13 август 1899 г.).

Има ли известни смъртни случаи, свързани с Петък 13-и?

Рапърът Тупак Шакур беше убит в Лас Вегас в петък, 13 септември 1996 г. Френската готвачка Джулия Чайлд почина в петък, 13 август 2004 г.; на 13 март 1965 г. нюйоркчанката Кити Дженовезе беше изнасилена и убита пред жилищната си сграда, без свидетели да се намесят; пилотът на NASCAR Тони Ропър почина на 13 октомври 2000 г. след катастрофа с висока скорост; престъпният бос на Ню Йорк Мики Спилейн беше застрелян, докато напускаше апартамента си в Куинс на 13 май 1977 г.