500 000 долара за второто място на България от Световното по волейбол

Рекордният фонд от милион долара остава за шампиона Италия

28 септември 2025, 16:12
500 000 долара за второто място на България от Световното по волейбол

Н ационалният отбор на България по волейбол за мъже спечели 500 000 долара за второто си място на Световното първенство във Филипините.

Рекордният фонд от милион долара остава за шампиона Италия, който спечели финала в Манила с 3:1 гейма. Завършилият на третото място тим – Полша, ще прибере 250 000 долара.

Световно по волейбол за мъже: Финалът, който ни направи горди – България показа класа и дух

Премии има и за играчите, които попаднаха в идеалния отбор. 100 000 долара получи най-полезния състезател на турнира - Алесандро Микиелето. Останалите най-добри играчи по постове прибират премия от по 50 000 долара. 

Източник: БГНЕС    
България Волейбол Световно първенство Национален отбор Мъже Второ място Финал Италия Премии Филипини
