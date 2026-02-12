България

Вълчев обясни за проверяваното частно училище, оттам излязоха с позиция

От частното училище заявяват, че оказват пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи

12 февруари 2026, 15:39
Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа

Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан". Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам
Олимпийската медалистка Лора Христова: Биатлонът е моята страст, правя го с любов

Олимпийската медалистка Лора Христова: Биатлонът е моята страст, правя го с любов
Морският „заложник“ край Бургас: Защо танкерът „Кайрос“ не може да напусне България

Морският „заложник“ край Бургас: Защо танкерът „Кайрос“ не може да напусне България
Родители и близки на жертвите от трагедията

Родители и близки на жертвите от трагедията "Петрохан -Околчица" разказват за контактите с Ивайло Калушев и общността
ПП-ДБ иска оставката на шефа на ДАНС Деньо Денев заради трагедията „Петрохан“

ПП-ДБ иска оставката на шефа на ДАНС Деньо Денев заради трагедията „Петрохан“
Какво е състоянието на наръганите хора в София

Какво е състоянието на наръганите хора в София
Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

„Ако установим такова нарушение, защото по този начин се уврежда правото на образование на детето. Неслучайно образованието е задължително и по Конституция и този принцип на задължителност се гарантира и чрез писането на отсъствия, съпредаването на редовната му посещаемост. На практика училището е станало съучастник в неупражняване правото на образование на детето. Правото на образование на детето се гарантира чрез задължения за родителите, държавата, училищата. Миналата учебна година то не е ходило на училище - 114 от близо 170 учебни дни, което е близо две трети. И тези отсъствия не са били нанасяни. Тази учебна година почти целия септември, почти целия декември, половината от октомври, половината от ноември и целия януари, вече тази календарна година, не е ходил на училище“.

Това заяви министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев по отношение на проверката на частно училище след трагичната смърт на един от учениците, свързана със случая „Петрохан“.

„Като цяло констатираме, че училището не отразява отсъствия. Това е едно училище, в което можело да се учи, без да се ходи редовно на училище. И това е увреждане на правото на образование на децата в това училище. Лично моето мнение е, че то трябва да бъде санкционирано максимално, но ние нямаме тези санкционни правомощия, които имаме при държавните и общинските училища. Санкцията е дерегистрация, като не изпълнява условията към момента на регистрацията му, то е гарантирало минималните условия, които се изискват, за да бъде регистрирано, да бъде вписано като частно училище в регистъра. Казало е, че има педагогически състав. След това този педагогически състав е бил подменен. Останали са само шестима от този списък. Петдесет процента от заемащите учителски длъжности там не са учители. Казваме непрофесионални, тоест без учителска квалификация. Това не е нещо незаконосъобразно, но в държавните и общинските училища те са задължени, ако има човек с учителска квалификация, да вземат него, преди да вземат някой, който не е с учителска квалификация“, поясни Вълчев.

„Ние не контролираме така наречените извънкласни дейности, лагери, школи и така нататък. Ние контролираме частните училища и детски градини. Те са образователни институции, те са в обхвата на контрола в системата. Към момента нямаме такива данни“, посочи Вълчев.

„За съжаление, това, което трябва да призная, е, че не е осъществяван контрол от страна на Регионалното управление до момента“, добави Вълчев.

„Може и да прозвучи малко неубедително, но Регионалното управление в София-област е предвидило такава проверка, планова, за тази година. Лично на мен ми прозвуча неубедително, но склонен съм да мисля, че действително е така. Деветдесет и осем са училищата на територията на София-област. Може би отдавам го и на това, че не е било класифицирано като по-рисково. Знаете, ние имаме училища с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, където има голям процент родители, които не са достатъчно отговорни към образованието на децата си и не осигуряват ежедневната им посещаемост. По този начин и правото на образование. Частните училища някак си са по-слабо в спектъра на контрола, защото се приема, че там учат деца на по-отговорни родители. И действително другото частно училище в София-област, което е с най-високи резултати. Това само като пример ви го казвам“, подчерта Вълчев.

„Учители, директор, ръководство. Някой знаел ли е къде живее детето и след като то не е посещавало толкова дълго време училище през миналата учебна година, а и тази, предприета ли е вътрешна проверка, да се установи защо го няма?“, попита Вълчев.

„Към настоящия момент проверката на компетентните институции е висяща. Процесът по събиране, анализ и съпоставка на относимите документи и факти не е приключил, поради което не са формирани окончателни констатации и правни изводи. Публично представената информация отразява отделни аспекти от проверката, без да обхваща цялостната фактическа и правна рамка на случая“.

Това обявиха в позиция от частното училище във връзка с изнесената информация от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) пред Народно събрание на Република България относно извършвана проверка от Министерство на образованието и науката (МОН) в учебното заведение.

Проверка в частното училище, споменато в случая "Петрохан"

От частното училище заявяват, че се „оказва пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи. На компетентните институции е предоставена цялата изискана документация, включително административни актове, кореспонденция, ученическа документация и вътрешни регистри. Училището няма и не е имало намерение да възпрепятства или затруднява проверката по какъвто и да било начин“.

„По отношение на конкретните факти: детето Александър Макулев е записано в училището през 2023 г. В хода на обучението му са налице чести отсъствия, за които родител е уведомявал училището своевременно, че са свързани със спортна дейност и участие в международни събития. Представяни са писмени уведомления и извинителни бележки от родителите, които са администрирани съгласно вътрешните правила и действащата нормативна уредба. На 15.12.2025 г. в училището е постъпила писмена молба от името на родителите, с която е заявено желание детето да бъде отписано, считано от началото на втория учебен срок на учебната 2025/2026 година – 30.01.2026 г. Отписването е заведено административно на 03.02.2026 г., като в електронната информационна система е отразена датата на техническа обработка – 06.02.2026 г. Посочените дати представляват административни действия по регистриране и отразяване на волеизявление, направено от родителите“, посочват от частното училище.

МОН с разкрития за училище - връзка със случая "Петрохан"

„Категорично заявяваме, че дейността на училището се осъществява при стриктно спазване на приложимото законодателство, включително Закон за предучилищното и училищното образование, както и подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила на институцията. В своята дейност се ръководим от принципите на законосъобразност, институционална отговорност и защита на висшия интерес на детето“, допълват от частното училище.

Оттам призовават медиите да не разпространяват незаконно снимки на ученици от учебното заведение.

проверка училище Петрохан
Последвайте ни
Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Руският нефт за Европа е спрян - Русия го удари

Руският нефт за Европа е спрян - Русия го удари

Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
8 съвета за нови собственици на котки

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 6 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 5 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 10 часа
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

79-годишен мъж живял цял живот с тройна анатомична аномалия, без дори да подозира

79-годишен мъж живял цял живот с тройна анатомична аномалия, без дори да подозира

Свят Преди 8 минути

Поради местните разпоредби не се знае много за медицинската история на мъжа преди смъртта му и предоставянето на тялото му на изследователите, извън установеното по време на прегледа в Медицинския факултет

Vivacom представи иновативни решения за защита от кибератаки за частния и публичния сектор

Vivacom представи иновативни решения за защита от кибератаки за частния и публичния сектор

Любопитно Преди 22 минути

Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

Любопитно Преди 1 час

По време на самото състезание 30-годишната Джонсън закачи десния си ски-стълб във вратата малко след излизането си от улея за набиране на скорост на трасето, загуби равновесие и падна

ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

България Преди 1 час

Незаконно са изградени 45 масивни жилищни обекта

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Свят Преди 2 часа

Причината за сблъсъка да не е ясна

Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив

Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив

България Преди 2 часа

Двамата имат предишни регистрации в полицията

<p>Жена родила бебе, а отишла за &quot;стомашен вирус&quot; в болница</p>

21-годишна британка роди в Австралия, след като отиде в болница за стомашни болки и не знаела, че е бременна

Свят Преди 2 часа

Сега двойката се подготвя да се върне у дома в Донкастър, в северозападната част на Лондон, с нещо повече от сувенири от своята ваканционна година

Отвъд вярата: Най-бруталните секти в историята

Отвъд вярата: Най-бруталните секти в историята

Свят Преди 2 часа

Случаите „Петрохан“ и „Околчица“ бяха обявени от властите за следствие от създаване на секта – възможно ли е това? Запознайте се с някои от най-бруталните секти в историята и техните чудовищни ръководители и преценете сами

Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Любопитно Преди 3 часа

Микроскопски анализ на древен меден артефакт разкрива, че египтяните са използвали сложни технологии за пробиване 2000 години по-рано от предполагаемото

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

България Преди 3 часа

Автомобил, управляван от 54-годишен мъж е самокатастрофирал и се е блъснал в стълб

"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария

"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария

Свят Преди 3 часа

Двойката е под съдебно наблюдение след трагедията, която отне живота на 41 души и рани 115 други в клуба Le Constellation в ски курорта Кран Монтана на 1 януари

„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка

„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка

България Преди 3 часа

В деня на своя 63-ти рожден ден, легендарният капитан на националния отбор Борислав Михайлов получи най-силната подкрепа от своето семейство, което вярва в неговата най-важна житейска победа след прекарания инсулт

13-годишно момче намушка свои връстници в училище в Лондон

13-годишно момче намушка свои връстници в училище в Лондон

Свят Преди 3 часа

Пострадалите са момчета на 12 и 13 години, които са били откарани в болница

Снимката е архивна

Депутати се биха по време на клетвата на новия министър в Турция

Свят Преди 3 часа

Опозиционните депутати се опитаха да попречат на главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек, когото президентът Реджеп Тайип Ердоган назначи на висшия съдебен пост, да положи клетва в парламента

<p>Борисов говори за ядрената енергия и сигурността на ЕС с френския посланик</p>

Бойко Борисов говори за ядрената енергия и сигурността на ЕС с френския посланик

България Преди 4 часа

България трябва да използва потенциала си за дългосрочното развитие на общите европейски политики в тази област, написа Борисов

Разбиха престъпна група за имотни измами, действала в Перник, София и Дупница

Разбиха престъпна група за имотни измами, действала в Перник, София и Дупница

България Преди 4 часа

В хода на спецоперацията са задържани и разпитани общо 40 души

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

Ново бебе на хоризонта: Катрин Тасева ще става майа за втори път

Edna.bg

Йоанна Темелкова разкри живота си далеч от прожекторите. Това ли е новият й дом в Испания?

Edna.bg

НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, стартовите 11

Gong.bg

ЦСКА 1948 с нов треньор срещу ЦСКА

Gong.bg

Красимир Вълчев: Не са писани неизвинени на 15-годишното дете, убито край Околчица, въпреки отсъствията му

Nova.bg

Васил Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан"

Nova.bg