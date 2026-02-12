Вълчев обясни за проверяваното частно училище, оттам излязоха с позиция

„Ако установим такова нарушение, защото по този начин се уврежда правото на образование на детето. Неслучайно образованието е задължително и по Конституция и този принцип на задължителност се гарантира и чрез писането на отсъствия, съпредаването на редовната му посещаемост. На практика училището е станало съучастник в неупражняване правото на образование на детето. Правото на образование на детето се гарантира чрез задължения за родителите, държавата, училищата. Миналата учебна година то не е ходило на училище - 114 от близо 170 учебни дни, което е близо две трети. И тези отсъствия не са били нанасяни. Тази учебна година почти целия септември, почти целия декември, половината от октомври, половината от ноември и целия януари, вече тази календарна година, не е ходил на училище“.

Това заяви министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев по отношение на проверката на частно училище след трагичната смърт на един от учениците, свързана със случая „Петрохан“.

„Като цяло констатираме, че училището не отразява отсъствия. Това е едно училище, в което можело да се учи, без да се ходи редовно на училище. И това е увреждане на правото на образование на децата в това училище. Лично моето мнение е, че то трябва да бъде санкционирано максимално, но ние нямаме тези санкционни правомощия, които имаме при държавните и общинските училища. Санкцията е дерегистрация, като не изпълнява условията към момента на регистрацията му, то е гарантирало минималните условия, които се изискват, за да бъде регистрирано, да бъде вписано като частно училище в регистъра. Казало е, че има педагогически състав. След това този педагогически състав е бил подменен. Останали са само шестима от този списък. Петдесет процента от заемащите учителски длъжности там не са учители. Казваме непрофесионални, тоест без учителска квалификация. Това не е нещо незаконосъобразно, но в държавните и общинските училища те са задължени, ако има човек с учителска квалификация, да вземат него, преди да вземат някой, който не е с учителска квалификация“, поясни Вълчев.

„Ние не контролираме така наречените извънкласни дейности, лагери, школи и така нататък. Ние контролираме частните училища и детски градини. Те са образователни институции, те са в обхвата на контрола в системата. Към момента нямаме такива данни“, посочи Вълчев.

„За съжаление, това, което трябва да призная, е, че не е осъществяван контрол от страна на Регионалното управление до момента“, добави Вълчев.

„Може и да прозвучи малко неубедително, но Регионалното управление в София-област е предвидило такава проверка, планова, за тази година. Лично на мен ми прозвуча неубедително, но склонен съм да мисля, че действително е така. Деветдесет и осем са училищата на територията на София-област. Може би отдавам го и на това, че не е било класифицирано като по-рисково. Знаете, ние имаме училища с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, където има голям процент родители, които не са достатъчно отговорни към образованието на децата си и не осигуряват ежедневната им посещаемост. По този начин и правото на образование. Частните училища някак си са по-слабо в спектъра на контрола, защото се приема, че там учат деца на по-отговорни родители. И действително другото частно училище в София-област, което е с най-високи резултати. Това само като пример ви го казвам“, подчерта Вълчев.

„Учители, директор, ръководство. Някой знаел ли е къде живее детето и след като то не е посещавало толкова дълго време училище през миналата учебна година, а и тази, предприета ли е вътрешна проверка, да се установи защо го няма?“, попита Вълчев.

„Към настоящия момент проверката на компетентните институции е висяща. Процесът по събиране, анализ и съпоставка на относимите документи и факти не е приключил, поради което не са формирани окончателни констатации и правни изводи. Публично представената информация отразява отделни аспекти от проверката, без да обхваща цялостната фактическа и правна рамка на случая“.

Това обявиха в позиция от частното училище във връзка с изнесената информация от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) пред Народно събрание на Република България относно извършвана проверка от Министерство на образованието и науката (МОН) в учебното заведение.

От частното училище заявяват, че се „оказва пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи. На компетентните институции е предоставена цялата изискана документация, включително административни актове, кореспонденция, ученическа документация и вътрешни регистри. Училището няма и не е имало намерение да възпрепятства или затруднява проверката по какъвто и да било начин“.

„По отношение на конкретните факти: детето Александър Макулев е записано в училището през 2023 г. В хода на обучението му са налице чести отсъствия, за които родител е уведомявал училището своевременно, че са свързани със спортна дейност и участие в международни събития. Представяни са писмени уведомления и извинителни бележки от родителите, които са администрирани съгласно вътрешните правила и действащата нормативна уредба. На 15.12.2025 г. в училището е постъпила писмена молба от името на родителите, с която е заявено желание детето да бъде отписано, считано от началото на втория учебен срок на учебната 2025/2026 година – 30.01.2026 г. Отписването е заведено административно на 03.02.2026 г., като в електронната информационна система е отразена датата на техническа обработка – 06.02.2026 г. Посочените дати представляват административни действия по регистриране и отразяване на волеизявление, направено от родителите“, посочват от частното училище.

„Категорично заявяваме, че дейността на училището се осъществява при стриктно спазване на приложимото законодателство, включително Закон за предучилищното и училищното образование, както и подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила на институцията. В своята дейност се ръководим от принципите на законосъобразност, институционална отговорност и защита на висшия интерес на детето“, допълват от частното училище.

Оттам призовават медиите да не разпространяват незаконно снимки на ученици от учебното заведение.