СОС отказа да смени ръководството на „Столичен автотранспорт“

О бщинските съветници не подкрепиха предложението за смяна на ръководството и за откриване на конкурс за избор на ново управление въпреки поставени през последните месеци въпроси относно дейността на дружеството, включително за обществени поръчки, дългосрочни договори с многомилионни ангажименти и решения, които според администрацията увеличават разходите без подобрение на услугата, посочват от общинската администрация.

Отказът от промяна е форма на съучастие в лошото управление на транспорта. Това каза заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев, цитиран от Столичната община.

Общински съветници: "Столичен автотранспорт" поръча автобуси 8 пъти над пазарната цена

От Столичната община посочват още, че дружеството работи в затруднена среда заради остарял автопарк, недостиг на близо 290 шофьори, натрупани структурни проблеми и висока зависимост от общински субсидии. Според администрацията управленските действия следва да бъдат насочени към повишаване на надеждността, ефективността и качеството на транспортната услуга.

По информация на Общината Законът за обществените поръчки предоставя възможности за по-гъвкави процедури, включително пряко договаряне при неподходящи оферти и покани към официални дилъри, които според зам.-кмета не са били използвани в пълнота.

Терзиев: Поисках оставката на директора на „Столичен автотранспорт“

Администрацията обръща внимание и на процедурата за закупуване на употребявани автобуси, като подчертава, че технически показатели като пробег оказват пряко влияние върху експлоатационния живот, разходите за ремонти и надеждността на обслужването.

Според изчисления на Общината избраният модел за доставка на природен газ чрез посредник с фиксирана надбавка за многогодишен период ще доведе до разходи от над 4 милиона евро за комисионни, при положение че дружеството има лиценз за директна покупка.

От Столичната община отбелязват, че управленските решения в транспортните дружества имат отражение върху ежедневното придвижване на гражданите, включително редовността на линиите, честотата на авариите и възможностите за инвестиции в подвижен състав. Въпреки решението на Общинския съвет администрацията заявява, че ще продължи да настоява за поемане на управленска отговорност и за провеждане на открит конкурс за избор на ново ръководство на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

Припомняме, че в началото на седмицата кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на общинското дружество „Столичен автотранспорт" Стилиян Манолов.