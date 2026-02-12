България

СОС отказа да смени ръководството на „Столичен автотранспорт“

12 февруари 2026, 18:35
СОС отказа да смени ръководството на „Столичен автотранспорт“
Източник: БТА

О бщинските съветници не подкрепиха предложението за смяна на ръководството и за откриване на конкурс за избор на ново управление въпреки поставени през последните месеци въпроси относно дейността на дружеството, включително за обществени поръчки, дългосрочни договори с многомилионни ангажименти и решения, които според администрацията увеличават разходите без подобрение на услугата, посочват от общинската администрация. 

Отказът от промяна е форма на съучастие в лошото управление на транспорта. Това каза заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев, цитиран от Столичната община. 

Общински съветници: "Столичен автотранспорт" поръча автобуси 8 пъти над пазарната цена

От Столичната община посочват още, че дружеството работи в затруднена среда заради остарял автопарк, недостиг на близо 290 шофьори, натрупани структурни проблеми и висока зависимост от общински субсидии. Според администрацията управленските действия следва да бъдат насочени към повишаване на надеждността, ефективността и качеството на транспортната услуга.

По информация на Общината Законът за обществените поръчки предоставя възможности за по-гъвкави процедури, включително пряко договаряне при неподходящи оферти и покани към официални дилъри, които според зам.-кмета не са били използвани в пълнота.

Терзиев: Поисках оставката на директора на „Столичен автотранспорт“

Администрацията обръща внимание и на процедурата за закупуване на употребявани автобуси, като подчертава, че технически показатели като пробег оказват пряко влияние върху експлоатационния живот, разходите за ремонти и надеждността на обслужването.

Според изчисления на Общината избраният модел за доставка на природен газ чрез посредник с фиксирана надбавка за многогодишен период ще доведе до разходи от над 4 милиона евро за комисионни, при положение че дружеството има лиценз за директна покупка.

От Столичната община отбелязват, че управленските решения в транспортните дружества имат отражение върху ежедневното придвижване на гражданите, включително редовността на линиите, честотата на авариите и възможностите за инвестиции в подвижен състав. Въпреки решението на Общинския съвет администрацията заявява, че ще продължи да настоява за поемане на управленска отговорност и за провеждане на открит конкурс за избор на ново ръководство на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

Припомняме, че в началото на седмицата кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на общинското дружество „Столичен автотранспорт" Стилиян Манолов. 

Източник: БТА, Николета Василева    
Общински съветници Столичен автотранспорт
Последвайте ни
Росен Желязков за случая

Росен Желязков за случая "Петрохан": В момента нямаме право политически да налагаме внушения

Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ след като изпълни мандата

Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ след като изпълни мандата

Сепаратисти от Албърта искат да разцепят Канада

Сепаратисти от Албърта искат да разцепят Канада

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

pariteni.bg
Показват колата на Тодор Живков на специално изложение в София

Показват колата на Тодор Живков на специално изложение в София

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 8 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 8 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 13 часа
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Димитър Радев: Еврото не е крайна цел. То е рамка

Димитър Радев: Еврото не е крайна цел. То е рамка

България Преди 50 минути

<p>Мъж живял цял живот с троен полов орган</p>

79-годишен мъж живял цял живот с тройна анатомична аномалия, без дори да подозира

Свят Преди 2 часа

Поради местните разпоредби не се знае много за медицинската история на мъжа преди смъртта му и предоставянето на тялото му на изследователите, извън установеното по време на прегледа в Медицинския факултет

Заради Епстийн норвежката полиция претърси имотите на бивш премиер

Заради Епстийн норвежката полиция претърси имотите на бивш премиер

Преди 3 часа

Срещу Ягланд се води разследване

Затвориха дискотека в София, нощен клуб в Русе и сватбена зала в Дулово

Затвориха дискотека в София, нощен клуб в Русе и сватбена зала в Дулово

България Преди 3 часа

Проверките са след трагедията в дискотека „Пулс“ в Кочани, в която загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени

Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

Свят Преди 4 часа

ЕК е „наясно с текущо разследване“ относно продажбата на 23 сгради

<p>Ивайло Калушев е можело да бъде спрян още през 2022 г.</p>

Ивайло Калушев е можело да бъде спрян още през 2022 г.: Бивш ученик с разказ за пропуснатите сигнали преди трагедията край Петрохан

България Преди 4 часа

В обширен аудио разговор пред разследващия екип на bird.bg — Мария Черешева, Атанас Чобанов, Димитър Стоянов и Александър Леви — Валери разкрива шокиращи подробности за „разпити с бира“, течове на информация към Ивайло Калушев и пълното бездействие на полицията спрямо сигналите за сексуално и финансово робство.

Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

Любопитно Преди 4 часа

По време на самото състезание 30-годишната Джонсън закачи десния си ски-стълб във вратата малко след излизането си от улея за набиране на скорост на трасето, загуби равновесие и падна

ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

България Преди 4 часа

Незаконно са изградени 45 масивни жилищни обекта

Вълчев обясни за проверяваното частно училище, оттам излязоха с позиция

Вълчев обясни за проверяваното частно училище, оттам излязоха с позиция

България Преди 4 часа

От частното училище заявяват, че оказват пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Свят Преди 4 часа

Причината за сблъсъка да не е ясна

Руският нефт за Европа е спрян - Русия го удари

Руският нефт за Европа е спрян - Русия го удари

Свят Преди 5 часа

Унгария подготвя оплакване заради проблемите с транзита

Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив

Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив

България Преди 5 часа

Двамата имат предишни регистрации в полицията

<p>Жена родила бебе, а отишла за &quot;стомашен вирус&quot; в болница</p>

21-годишна британка роди в Австралия, след като отиде в болница за стомашни болки и не знаела, че е бременна

Свят Преди 5 часа

Сега двойката се подготвя да се върне у дома в Донкастър, в северозападната част на Лондон, с нещо повече от сувенири от своята ваканционна година

Отвъд вярата: Най-бруталните секти в историята

Отвъд вярата: Най-бруталните секти в историята

Свят Преди 5 часа

Случаите „Петрохан“ и „Околчица“ бяха обявени от властите за следствие от създаване на секта – възможно ли е това? Запознайте се с някои от най-бруталните секти в историята и техните чудовищни ръководители и преценете сами

Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Любопитно Преди 5 часа

Микроскопски анализ на древен меден артефакт разкрива, че египтяните са използвали сложни технологии за пробиване 2000 години по-рано от предполагаемото

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

България Преди 5 часа

Автомобил, управляван от 54-годишен мъж е самокатастрофирал и се е блъснал в стълб

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Котешка панлевкопения (котешка чума)

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Зейн Малик с шокиращо признание: Не мисля, че съм бил влюбен в Джиджи

Edna.bg

Танц с кауза срещу рака на гърдата: Party in Pink™ Zumbathon®

Edna.bg

Очаквайте НА ЖИВО: Отзивите след Локо Пд – Ботев Пд за Sesame Купа на България

Gong.bg

Официално: ЦСКА 1948 обяви новия си треньор

Gong.bg

Жълт код за интензивни валежи в Южна България в петък

Nova.bg

Росен Желязков за случая "Петрохан": Да оставим институциите да работят спокойно

Nova.bg