Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

За първи път от 2010 година страната ни се класира сред най-добрите осем отбора на планетата

22 септември 2025, 13:32
Отбелязваме 117 години от Деня на независимостта. Честит празник, българи!

Откриха древно пристанище от времето на Клеопатра

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

Давид от Игри на волята 7: Не съм добър пъзелист (ВИДЕО)

До 30° в събота, по-хладно ще бъде край морето

Гергана, Давид и Любослав се сбогуваха с приключението “Игри на волята”

От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл

Камала Харис разкри защо не избра Пийт Бутиджидж за вицепрезидент

Н ационалният отбор на България по волейбол победи Португалия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:13) и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство във Филипините. Тимът на Джанлоренцо Бленджини имаше определено превъзходство в първия и третия гейм, като измъкна и равностойния втори.

Така за първи път от 2010 година България се класира сред най-добрите осем отбора на планетата.

Отборът на Бленджини започна в състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов и либеро Дамян Колев. 

Първата точка в мача бе за България и дойде след атака на Александър Николов. Първият видео чек бе за Бленджини за докосване на мрежата от португалците и той бе успешен, което помогна на тима да изравни - 2:2. България взе първи аванс за 5:3 след успешен блок на Симеон Николов. След атака през центъра на капитана Грозданов резултатът стана 11:8 за родния тим. Ас на Мигел Тавареш намали разликата до 10:11. Последва силна серия на България с атаки на Алекс Николов, първи ас за България на Мартин Атанасов и блокади, като тимът стигна до 24:15. Португалия стигна до четири поредни точки при сервис на Тавареш, което накара италианският селекционер да вземе тайм аут за българския отбор. След паузата първият гейм приключи с атака на Илия Петков прец центъра за 25:19. В първата част България допусна цели осем грешки от начален удар, а Португалия направи много гпешки с докосване на мрежата.

Вторият гейм започна отново добре за българския тим, който поведе с 3:0 след сервис в аут на съперника и блокади на Алекс Николов и Петков. При 4:2 последва нов видео чек за докосване на мрежата, като португалец си призна грешката и спорната точка бе отсъдена в полза на България. Португалия се върна в мача с блокада за 5:6. Симеон Николов прати сервис със 124 км/ч, но либерото на португалците успя да спаси. С мощна атака по диагонала на Алекс Николов се стигна до 10:7, което предизвика прекъсване от треньора на съперника Жоао Жозе. Португалия отново изравни при 12:12 след втори ас на Лоуренсо Мартинш и атака в аут на Алекс Николов. Съперникът излезе напред в резултата при 14:13 след ас на Келтон Тавареш. България направи обрат, но Илия Петков получи проблем и бе сменен на терена от Преслав Петков. Вторият гейм бе много по-равностоен и преследването бе точка за точка. Пусната топка на Александър Николов доведе до 20:18 за българите и Жоао Жозе отново поиска тайм аут. Последва ново равенство при 20:20, което накара Бленджини да прекъсне играта. Мощна атака на Алекс Николов отново ни изведе напред при 22:20. Забиване на Алекс Грозданов в центъра доведе до 24:22 и два геймбола за България. Симеон Николов сервира в мрежата. След блок на Аспарух Аспарухов българите затвориха и втората част с 25:23. 

И третият гейм започна с точка за България след сервис на Алекс Грозданов и атака в аут на Келтон. Успешна блокада на Мартин Атанасов даде аванс за родния отбор - 4:3. След точкова атака на Алекс Николов за 5:3 Жоао Жозе взе прекъсване, за да даде указания на португалците. Успешен видео чалъндж на Бленджини съхрани аванса на България, а след това атака на Симеон Николов бе достатъчна за 9:5, а след това Мартин Атанасов донесе и десетата точка. Блокада на Алекс Грозданов доведе до 12:5. Единична блокада на Мартин Атанасов докара разликата до девет точки - 14:5. Серия от силни сервиси на Симеон Николов и блокади и атаки на Атанасов доведоха резултата зо 18:6. При 20:8 влезе Стоил Палев за сервис. Португалия направи три поредни точки при този резултат, но Преслав Петков сложи край на серията им. Аспарухов направи ас за 22:11. Александър Николов също направи аз за 24:12, а след това с тройна блокада България затвори мача. 

Александър Николов бе най-резултатен за България и в мача с 19 точки - 17 от атака, една блокада и един ас. Мартин Атнасов добави 9 точки, а капитанът Алекс Грозданов - 8. Лоуренсо Мартинс отбеляза 10 за Португалия. 

България имаше изразително превъзходство на атака - 37:23 и блокада 11:2. Португалците направи 6 аса срещу 4 за българския отбор.

Сега отборът на Джалоренцо Бленджини чака съперника си на четвъртфинала, който ще бъде победителят от двубоя между САЩ и Словения, който е днес от 15:00 часа. Тимът на Словения бе заедно с България с групата, като родният тим се наложи с 3:2. Американският отбор е подмладен и е без част от големите си звезди. Четвъртфиналът ще се играе на 25 септември.

Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

Откриха тяло на човек на екопътека „Невястата“ край Смолян

Огнен гняв: Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна няколко пъти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

Топ 3 кучета с най-силна захапка

