Сепаратисти от Албърта искат да разцепят Канада

Подкупват Тръмп с нов нефтопровод

12 февруари 2026, 18:49
Сепаратисти от Албърта искат да разцепят Канада
Източник: iStock

С епаратистите в канадската провинция Албърта засилват кампанията си за събиране на подписи, целяща свикването на референдум за независимост в западния регион, който отдавна се оплаква, че икономиката му е забавяна от останалата част на Канада, предаде "Ройтерс". 

Доброволците, обикалящи от врата на врата, се надяват до 2 май да съберат около 177 000 подписа, или 10 процента от броя на регистрираните гласоподавали в провинцията, което е и прагът, необходим за произвеждането на референдум, иницииран от гражданите, за отделяне от Канада. 

Жителите на френскоговорящата провинция гласуваха "против" на референдумите през 1980 и 1995 г.

Макар и да е малко вероятно да доведе до отделянето на Албърта, кампанията представлява предизвикателство за усилията на министър-председателя Марк Карни да представи единен канадски фронт предвид митата и заплахите за анексиране на страната от американския президент Доналд Тръмп. 

Според проучвания на общественото мнение около 70 процента от жителите на провинцията искат тя да остане част от Канада.

В живописния град Хай Ривър, разположен в подножието на Скалистите планини, в една спокойна сутрин няколко жители спират пред тих търговски център, за да подпишат петицията за независимост. Макар че някои от тях да изразяват личното си възхищение от Тръмп, повечето заявяват, че присъединяването към САЩ не е тяхната цел - те искат Албърта да бъде самостоятелна държава.

Протестиращи в Канада блокираха два гранични пункта със САЩ

В Албърта, политически консервативна провинция, в която се добиват по-голямата част от петролът и природният газ в Канада, от години се забелязва силно недоволство, че последователните либерални правителства в Отава са ограничили  рентабилността на индустрия с налагането на тежки екологични регулации. 

Джеф Рат, говорител на групата "Албърта Просперити Проджект" (Alberta Prosperity Project), която подкрепя независимостта, казва, че сепаратисткото движение набира скорост. Той потвърди, че през януари той и други активисти са се срещнали с представители на Държавния департамент на САЩ във Вашингтон, за да разберат как американската администрация би реагирала на независимостта на провинцията. 

Рат подчерта, че е лансирал идеята за нов нефтопровод от Албърта до САЩ, на която, според него, американските власти са отговорили положително, като са изразили безпокойство относно плановете на Отава да продава повече енергия на Китай. 

"Единственото, което ни интересува, е свободна и независима Албърта, а не" да станем щат на САЩ, каза Рат. 

Представител на Белия дом заяви, че американските власти се срещат често с групи от гражданското общество и че не е била изразена подкрепа или ангажимент към никоя от тях. Представител на Държавния департамент на САЩ потвърди, че са се провеждали срещи на ниво служители, но заяви, че в бъдеще няма да има такива срещи. 

Попитан за съобщенията, че представители на администрацията на Тръмп са се срещнали със сепаратисти от Албърта, искащи независимост, Карни заяви, че очаква САЩ "да зачитат суверенитета на Канада". 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Независимост на Албърта Сепаратизъм Канада
