Олимпийската медалистка Лора Христова: Биатлонът е моята страст, правя го с любов

Христова получи бронзовия медал лично от златната ни медалистка от Игрите през 1998 г. Екатерина Дафовска

12 февруари 2026, 12:54
Б иатлонът е моята страст и го правя с любов. Нямах време за празненствa, защото трябваше веднага да се явя на допинг процедури, а после имах масаж, отговарях и на обаждания. Безкрайно съм благодарна на цялата федерация и отбора за подкрепата. Имахме възможност да се подготвяме при чудесни условия в последните години. Това каза Лора Христова, която донесе втори бронзов медал за България от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, след като направи безгрешна стрелба в индивидуалния старт на 15 км, съобщи NOVA.

Невероятна Лора Христова извоюва медал за България

Биатлонът е моята страст и го правя с любов. Нямах време за празненствa, защото трябваше веднага да се явя на допинг процедури, а после имах масаж, отговарях и на обаждания. Безкрайно съм благодарна на цялата федерация и отбора за подкрепата. Имахме възможност да се подготвяме при чудесни условия в последните години. Това каза Лора Христова, която донесе втори бронзов медал за България от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, след като направи безгрешна стрелба в индивидуалния старт на 15 км.

Отличието е втори успех за българския отбор на най-престижния спортен форум. Христова получи бронзовия медал лично от златната ни медалистка от Игрите през 1998 г. Екатерина Дафовска.

По думите на Лора подготовката отнема много време и тя почти не се е прибирала вкъщи. „Общо взето само месец съм у дома. С целия отбор сме доста сплотени и това много помага, защото не е лесно постоянно да сме далеч от семейство и приятели. Тренираме основно в Германия и Италия. В България има накъде да се подобряват условията. Записах се на биатлон на 11-годишна възраст заради стрелбата - беше ми много интересно. Веднага разбрах, че това е моят спорт. Цветан Цочев от клуба в Троян - ”Аякс”, ме запали по биатлона. В един момент се колебаех дали да продължа, преживях разочарование, но се справих и реших да гледам напред. Когато започнах да се занимавам професионално, ми хареса още повече”, сподели Христова. 

Тя стартира с номер 23 на състезанието, което ѝ донесе бронз, а на 23 април ще навърши 23 години. 

На Лора и българските биатлонисти предстоят още състезания след Олимпиадата. Очаква се да се приберат в Троян през месец март.

Бащата на олимпийската бронзова медалистка - Христо Христов, сподели, че не е успял да заспи от вълнение. „Чухме се два пъти с дъщеря ни, казахме ѝ, че се гордеем с нея. Ще я посрещнем с овации, когато се прибере през март. Очаквах медал на следващата Олимпиада. Оптимист съм, че още на тази може да спечели и в другите две дисциплини, на които ще участва”, разкри гордият родител.

Кметът на Троян Донка Михайлова каза, че целият град се гордее с Лора и очаква още медали. „Петима спортисти от 20-числения ни отбор в Милано-Кортина са от Троян. Ще ги посрещнем с трасе за летен биатлон, което днес започваме да изграждаме. Надяваме се на нова спортна зала и подобрена тренировъчна база. Успехът на нашите биатлонисти е повод държавата да я подобри”, смята тя.

 

