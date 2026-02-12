Свят

Оставка на най-висшия британски държавен служител

Трета оставка след скандала с назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ

12 февруари 2026, 20:01
Оставка на най-висшия британски държавен служител
Източник: iStock/Getty Images

С екретарят на кабинета Крис Уормолд - най висшия държавен служител във Великобритания - се е съгласил с премиера Киър Стармър да се оттегли, предаде „Ройтерс“.

Това е третият член на премиерския екип, който напуска броени дни, след като скандалът с назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ предизвика правителствена криза.

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

„Много съм благодарен на сър Крис за дългата му и забележителна кариера в обществена служба, обхващаща повече от 35 години, както и за подкрепата, която ми оказа през последната година“, заяви Стармър.

„Съгласих се с него да се оттегли от поста на министър на кабинета днес“, добави той.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Крис Уормолд Великобритания Оставка
