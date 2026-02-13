Жълт код за значителни валежи в петък - топло време ни очаква през уикенда

Родители и близки на жертвите от трагедията "Петрохан -Околчица" разказват за контактите с Ивайло Калушев и общността

В нимание, значителни валежи! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за "значителни валежи" за петък, 13 февруари.

В петък ще бъде предимно облачно. Валежите през деня ще обхванат по-голямата част от страната. Значителни по количество ще бъдат те на много места в южните райони. В югоизточните части от страната ще има и гръмотевична дейност. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток, в Дунавската равнина – от запад.

В повечето места минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 2°

Максималните температури ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 7°.

Източник: НИМХ

Жълт код за потенциално опасно време е обявен за областите: Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Ст. Загора, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен и Бургас.

Източник: НИМХ

При жълт код за дъжд синоптиците съветват: Проявявайте повишено внимание заради възможността от локални наводнения, които обаче са малко на брой. Може да се наложи временно прекъсване на дейности на открито. Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни заради намалена видимост и потенциален аквапланинг.

В планините ще бъде облачно. В ниските части ще вали дъжд, в местата над 1500-1600 метра надморска височина - сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществени промени.

Вижте в нашата галерия: Какво да правим в леко дъждовен ден

През почивните дни ще остане сравнително топло с положителни минимални температури и максимални между 12° и 17°.

Източник: НИМХ

В събота, след временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, след обяд от запад отново ще се увеличи и ще завали дъжд.

Източник: НИМХ

През нощта срещу неделя валежите ще обхванат цялата страна, ще продължат и в неделя, когато има повишена вероятност за значителни количества на места в Южна България и източните райони. Вятърът ще е от юг, в неделя ще се усили, особено в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове, а по-късно през деня ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух.