Братя по кръв и волейбол: Александър и Симеон Николови, които поведоха България към полуфинал

Б ългарският волейбол отново е в центъра на вниманието. След драматичната победа над САЩ с 3:2 на световното първенство, България се класира за полуфиналите – резултат, който носи не само радост, но и надежда.

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

Сред най-силните фигури в този мач бяха братята Александър и Симеон Николови – наследници на една от най-емблематичните спортни фамилии у нас.

Когато фамилията е съдба

Да носиш името Николов във волейбола не е случайност. Бащата – легендарният капитан Владимир Николов, години наред бе символ на българския национален отбор. Майката – Мая Николова, също е бивша национална състезателка. Така за децата Александър и Симеон спортът никога не е бил въпрос на избор, а на съдба.

„Израснахме в зала, с топка в ръка. Волейболът за нас е повече от игра – той е нашият дом“, признават братята, които още от малки показват амбиция и талант.

Александър Николов – голямата звезда в изграждане

Роден през 2003 г., Александър започва кариерата си едва на 7-годишна възраст в турския клуб „Бурса“, където по онова време играе баща му. Още като юноша се отличава със силна игра и лидерски качества.

През 2021 г. става вицесветовен шампион с националния отбор до 19 години и е отличен за „Най-добър посрещач“ на турнира. През същата година записва и първите си мачове за мъжкия национален тим.

Александър избира да развива таланта си в САЩ – в престижния университет Long Beach State, където се превръща в една от водещите фигури. Той вече е разпознато лице в световния волейбол и през 2022 г. е избран за Спортист №7 на България.

Симеон Николов – младата надежда

Роденият през 2006 г. Симеон е по-малък, но амбициите му не отстъпват на тези на брат му. Започва в школата на ВК „Левски Волей“, където още като тийнейджър печели титлата на България и Суперкупата.

Сезон 2024/2025 бележи ново предизвикателство – той също облича екипа на Long Beach State, където бързо впечатлява с таланта си. Отличен е като „новобранец на седмицата“ в конференцията „Big West“ – признание, което говори за потенциала му да върви по стъпките на Александър.

Натискът и вдъхновението да си син на легенда

Натискът да бъдеш син на Владимир Николов е голям. Сравненията са неизбежни, но двамата млади състезатели успяват да превърнат това в сила. „Да имаш такъв баща е огромен стимул, но и предизвикателство. Опитваме се да градим своя път и да докажем, че можем сами“, споделят Александър и Симеон.

Тяхната амбиция е не просто да участват, а да помагат на отбора да върне България сред силните на световната сцена.

Звездният момент срещу САЩ

Мачът с американците бе истински тест за характера на братята Николови. Александър поведе с атаките си и се превърна в ключов реализатор, докато Симеон внесе свежа енергия и стабилност в решителните моменти. Победата с 3:2 не бе само успех за националния тим, но и сигнал, че новото поколение е готово да носи отговорността.

Българският волейбол с ново лице

Историята на фамилия Николови е доказателство, че традицията и страстта към спорта могат да се предават от поколение на поколение. Александър и Симеон вече не са „децата на Владимир Николов“, а собствени личности със свои постижения и мечти.

И ако нещо стана ясно от победата над САЩ, то е, че бъдещето на българския волейбол е в добри ръце – ръцете на братята Николови.