Денев: Служители на ДАНС не е имало при хижа „Петрохан"

От "Продължаваме промяната-Демократична България" днес поискаха оставката на Денев

12 февруари 2026, 19:43
Денев: Служители на ДАНС не е имало при хижа „Петрохан“
Източник: БТА

"Категорично не. И преди съм казвал, че служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) не е имало на място“, заяви и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев на въпрос дали е имало агенти в сдружението „Националната агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), свързана със случая „Петрохан“.

Заради "Петрохан": ПП-ДБ иска оставката на шефа на ДАНС

"Предвид получените при нас сигнали и извършената проверка, всички материали са изпратени на прокуратурата. ДАНС си е свършила работата, извършена е проверка, установени са данни за престъпления и сме ги изпратили на прокуратурата", каза Денев в отговор на въпрос относно сигнали, изпратени преди години в ДАНС за нарушения, свързани отново със сдружението. 

Денев посочи, че не е разбрал, че днес депутати са му поискали оставката.

От "Продължаваме промяната-Демократична България" днес поискаха оставката на Денев. Като мотив депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов, който е и зам.-председател на парламента, посочи, че на вчерашното изслушване в парламента по случая "Петрохан" Денев е демонстрирал явно неуважение към висшия орган на държавна власт, какъвто е парламентът, като не е отговорил на въпрос дали в неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", свързана със случая, е имало лица, които са съдействали или са работили за ДАНС. 

По случая "Петрохан" се води дело срещу бивш държавник

По време на изслушването Денев каза, че през юни 2024 г. в ДАНС са получени сигнали срещу неправителствената организация, свързана със случая "Петрохан".

На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии". На 15 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС е постъпил втори сигнал от същите лица. Двата сигнала са с адресат Държавна агенция за закрила на детето, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС, допълни Денев.

Източник: БТА, Марин Колев    
Деньо Денев ДАНС Случай Петрохан
