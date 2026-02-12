Съд пак спря промените за паркирането в София

А дминистративният съд София – град (АССГ) временно спря част от промените в правилата за паркиране в София, влезли в сила на 5 януари тази година, съобщиха от АССГ на сайта си, където е публикувано определението на съда.

Действието на разпоредбите се спира до до влизането в сила на съдебен акт по оспорването. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването, с частна жалба пред Върховния административен съд.

Съдът отмени част от наредбата за Синя зона в София

Спрените промени са свързани със синя и зелена зона, режима за издаване на стикери за живущи, условията за паркиране в кварталите, както и част от правилата за контрол и санкции.

Припомняме, че на 13 ноември Столичният общински съвет (СОС) увеличи цените на паркирането в София и разшири обхвата на зоните за платено паркиране, като промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община влизат в сила от 5 януари 2026 година.

Обрат: Поскъпването на паркирането в София се връща със задна дата

Впоследствие, на 27 ноември миналата година, АССГ определи за нищожно решението на СОС. Тогава от столичната администрация посочиха, че ще обжалват в законоустановения срок определението на Административния съд.

В края на миналия месец Върховният административен съд (ВАС) обезсили определение от 27 ноември на АССГ. Тогава ВАС прие, че упражненото от АССГ правомощие, за част от промените, е лишено от предмет, като по по този начин върна в сила част от промените на СОС.