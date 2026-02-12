България

Съд пак спря промените за паркирането в София

Спрените промени са свързани със синя и зелена зона

12 февруари 2026, 20:30
Съд пак спря промените за паркирането в София
Източник: БТА

А дминистративният съд София – град (АССГ) временно спря част от промените в правилата за паркиране в София, влезли в сила на 5 януари тази година, съобщиха от АССГ на сайта си, където е публикувано определението на съда.

Действието на разпоредбите се спира до до влизането в сила на съдебен акт по оспорването. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването, с частна жалба пред Върховния административен съд. 

Съдът отмени част от наредбата за Синя зона в София

Спрените промени са свързани със синя и зелена зона, режима за издаване на стикери за живущи, условията за паркиране в кварталите, както и част от правилата за контрол и санкции. 

Припомняме, че на 13 ноември Столичният общински съвет (СОС) увеличи цените на паркирането в София и разшири обхвата на зоните за платено паркиране, като промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община влизат в сила от 5 януари 2026 година. 

Обрат: Поскъпването на паркирането в София се връща със задна дата

Впоследствие, на 27 ноември миналата година, АССГ определи за нищожно решението на СОС. Тогава от столичната администрация посочиха, че ще обжалват в законоустановения срок определението на Административния съд.

В края на миналия месец Върховният административен съд (ВАС) обезсили определение от 27 ноември на АССГ. Тогава ВАС прие, че упражненото от АССГ правомощие, за част от промените, е лишено от предмет, като по по този начин върна в сила част от промените на СОС. 

Източник: БТА, Марин Колев    
Правила за паркиране Синя и зелена зона Паркиране в София
Последвайте ни
Йотова: Ключово е да увеличим доверието в еврото

Йотова: Ключово е да увеличим доверието в еврото

Съд пак спря промените за паркирането в София

Съд пак спря промените за паркирането в София

Есперт: Покровск и Мирноград падат до седмици

Есперт: Покровск и Мирноград падат до седмици

Сепаратисти от Албърта искат да разцепят Канада

Сепаратисти от Албърта искат да разцепят Канада

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

pariteni.bg
Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 10 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 10 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 15 часа
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Румъния преговаря със САЩ за Съвета за мир

Румъния преговаря със САЩ за Съвета за мир

Свят Преди 1 час

Румънският президент потвърди на 6 февруари, че е получил покана

Оставка на най-висшия британски държавен служител

Оставка на най-висшия британски държавен служител

Свят Преди 1 час

Трета оставка след скандала с назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ

СОС отказа да смени ръководството на „Столичен автотранспорт“

СОС отказа да смени ръководството на „Столичен автотранспорт“

България Преди 3 часа

Росен Желязков за случая "Петрохан": В момента нямаме право политически да налагаме внушения

Росен Желязков за случая "Петрохан": В момента нямаме право политически да налагаме внушения

България Преди 3 часа

Премиерът в оставка призова да се спазва презумпцията за невинност

Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ след като изпълни мандата

Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ след като изпълни мандата

България Преди 4 часа

Христев: След няколко месеца трябва да имаме и окончателно решение на Съда на Европейския съюз

<p>Мъж живял цял живот с троен полов орган</p>

79-годишен мъж живял цял живот с тройна анатомична аномалия, без дори да подозира

Свят Преди 4 часа

Поради местните разпоредби не се знае много за медицинската история на мъжа преди смъртта му и предоставянето на тялото му на изследователите, извън установеното по време на прегледа в Медицинския факултет

Тодоров: Камерите в козметични салони в Бургас не са за охрана

Тодоров: Камерите в козметични салони в Бургас не са за охрана

България Преди 4 часа

На установените седем адреса на лекарски кабинети в София са извършени процесуално-следствени действия

Vivacom представи иновативни решения за защита от кибератаки за частния и публичния сектор

Vivacom представи иновативни решения за защита от кибератаки за частния и публичния сектор

Любопитно Преди 4 часа

Заради Епстийн норвежката полиция претърси имотите на бивш премиер

Заради Епстийн норвежката полиция претърси имотите на бивш премиер

Преди 5 часа

Срещу Ягланд се води разследване

Затвориха дискотека в София, нощен клуб в Русе и сватбена зала в Дулово

Затвориха дискотека в София, нощен клуб в Русе и сватбена зала в Дулово

България Преди 5 часа

Проверките са след трагедията в дискотека „Пулс“ в Кочани, в която загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени

Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

Свят Преди 5 часа

ЕК е „наясно с текущо разследване“ относно продажбата на 23 сгради

<p>Ивайло Калушев е можело да бъде спрян още през 2022 г.</p>

Ивайло Калушев е можело да бъде спрян още през 2022 г.: Бивш ученик с разказ за пропуснатите сигнали преди трагедията край Петрохан

България Преди 5 часа

В обширен аудио разговор пред разследващия екип на bird.bg — Мария Черешева, Атанас Чобанов, Димитър Стоянов и Александър Леви — Валери разкрива шокиращи подробности за „разпити с бира“, течове на информация към Ивайло Калушев и пълното бездействие на полицията спрямо сигналите за сексуално и финансово робство.

Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

Любопитно Преди 5 часа

По време на самото състезание 30-годишната Джонсън закачи десния си ски-стълб във вратата малко след излизането си от улея за набиране на скорост на трасето, загуби равновесие и падна

ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

България Преди 6 часа

Незаконно са изградени 45 масивни жилищни обекта

Вълчев обясни за проверяваното частно училище, оттам излязоха с позиция

Вълчев обясни за проверяваното частно училище, оттам излязоха с позиция

България Преди 6 часа

От частното училище заявяват, че оказват пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Свят Преди 6 часа

Причината за сблъсъка да не е ясна

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Зейн Малик с шокиращо признание: Не мисля, че съм бил влюбен в Джиджи

Edna.bg

Танц с кауза срещу рака на гърдата: Party in Pink™ Zumbathon®

Edna.bg

Димитър Димитров изригна: Тези хора ще ме откажат от футбола!

Gong.bg

НА ЖИВО: Брентфорд - Арсенал, стартовите 11

Gong.bg

Напрежение в парламента след ветото на президента върху Изборния кодекс

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи в Южна България в петък

Nova.bg