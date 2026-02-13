България

Случаят "Петрохан": Нови експертизи и още въпроси без отговор

13 февруари 2026, 06:43
Р азследването по случая „Петрохан“ продължава, като през последните 24 часа държавното обвинение оповести нови данни. Въпреки това редица въпроси около инцидента остават без окончателен отговор.

Последната експертиза на натривките от ръцете на жертвите е установила наличие на барутни частици при четирима души - Пламен Статев, Дечо Василев, Ивайло Калушев и Николай Златков. Назначена е и допълнителна експертиза на дрехите на Ивайло Иванов, която трябва да изясни дали и той е произвел изстрели.

От разследването става ясно още, че единственият, за когото със сигурност е установено, че не е стрелял, е 15-годишното момче, загинало край Околчица.

По информация от учебното заведение, което младежът е посещавал, през последния месец той не е ходил на училище, като е имал чести отсъствия и през настоящата, и през предходната учебна година. В писмена позиция от училището посочват, че за отсъствията са били представяни уведомления от родител, свързани със спортна дейност и участие в международни събития.

Източник: NOVA    
Петрохан Околчица разследване
