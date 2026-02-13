Случаят "Петрохан": Нови експертизи и още въпроси без отговор

Р азследването по случая „Петрохан“ продължава, като през последните 24 часа държавното обвинение оповести нови данни. Въпреки това редица въпроси около инцидента остават без окончателен отговор.
Денев: Служители на ДАНС не е имало при хижа „Петрохан“
Последната експертиза на натривките от ръцете на жертвите е установила наличие на барутни частици при четирима души - Пламен Статев, Дечо Василев, Ивайло Калушев и Николай Златков. Назначена е и допълнителна експертиза на дрехите на Ивайло Иванов, която трябва да изясни дали и той е произвел изстрели.
Заради "Петрохан": ПП-ДБ иска оставката на шефа на ДАНС
От разследването става ясно още, че единственият, за когото със сигурност е установено, че не е стрелял, е 15-годишното момче, загинало край Околчица.
По информация от учебното заведение, което младежът е посещавал, през последния месец той не е ходил на училище, като е имал чести отсъствия и през настоящата, и през предходната учебна година. В писмена позиция от училището посочват, че за отсъствията са били представяни уведомления от родител, свързани със спортна дейност и участие в международни събития.