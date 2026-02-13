Зеленски: Украйна не се страхува от нищо

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е подкрепил американските предложения за мир с цел да се сложи край на войната с Русия, предаде Ройтерс. В интервю, публикувано от изданието "Атлантик", украинският лидер каза, че Киев е готов да проведе както президентски избори, така и референдум по споразумението за мир, но няма да се съгласи на сделка, която вреди на интересите на Украйна.

Преговорите за мир: Украйна предава на САЩ преработения план

„Тактиката, която избрахме, е такава, че американците да не мислят, че искаме войната да продължи“, каза Зеленски пред американското издание. „Затова започнахме да подкрепяме техните предложения във всякакъв формат, който ускорява процеса“, поясни той.

Зеленски добави, че Украйна „не се страхува от нищо". "Готови ли сме за избори? Готови сме. Готови ли сме за референдум? Готови сме“, изтъкна той.

Зеленски: Никакви нови изисквания към Украйна в мирните преговори

Зеленски се опитва да изгради добри отношения с Вашингтон след срещата си с Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом през февруари 2025 г., която прерасна в спор и викове между лидерите.

Но украинския президент сега заяви, че е отхвърлил предложение, съобщено тази седмица от Financial Times, за това на 24 февруари да бъде обявена дата на евентуални избори в Украйна. На 24 февруари се навършва четвъртата годишнина от руската инвазия.

Зеленски припомни, че прекратяване на огъня и предложените американски гаранции за сигурност срещу бъдеща руска инвазия в Украйна все още не са договорени, каза той.

„Никой не се е вкопчил във властта“, допълва той пред "Атлантик".

„Аз съм готов за избори. Но за това ни трябва сигурност, гаранции за сигурност, прекратяване на огъня", изтъква Зеленски, аргументирайки се защо на 24 февруари няма да бъде обявена дата на евентуален вот в Украйна.

Зеленски допълни: „Не мисля, че трябва да се предлага за гласуване на референдум на едно лошо споразумение“.

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Украинският лидер заяви през последните седмици, че документът за гаранциите за сигурност за Украйна е почти готов за подпис. Но сега пред американското издание той призна, че подробностите все още не са уредени, включително и въпросът дали САЩ ще са готови да свалят вражески ракети над Украйна, ако Русия наруши мирното споразумение.

„Това все още не е уредено“, каза Зеленски. „Повдигнахме въпроса и ще продължим да го повдигаме… Трябва всичко това да бъде записано“, заяви украинският лидер.

Лидери от цял свят се събират в Мюнхен за Конференцията по сигурността

Същевременно американският държавен секретар Марко Рубио каза, че ще има възможност да се срещне с украинския президент по време на Мюнхенската конференция за сигурността.

Зеленски също така призова европейските партньори да ускорят доставките на ракети за противовъздушна отбрана след тежки руски въздушни удари по Украйна, предаде ДПА. „Това е ключова задача в момента не само за Украйна, но и за цяла Европа“, каза Зеленски във вечерно си видеообръщение към сънародниците си. „Руснаците не трябва да свикват с мисълта, че ракетите и дроновете им помагат по някакъв начин“, добави той.

Зеленски: Готов съм да се оттегля от поста си, ако това означава мир за Украйна

Преди това украинският лидер заяви, че системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" не са могли да функционират през януари поради липса на боеприпаси.

Германският министър на отбраната Борис Писториус каза вчера, че Германия ще предостави още 5 управляеми ракети PAC-3 за системите "Пейтриът" в Украйна, ако другите подкрепящи страни заедно предоставят общо 30 ракети PAC-3.