Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан". Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам

С толичният кмет Васил Терзиев заяви, че е посещавал хижа „Петрохан“ през юли заедно с децата си и никога не е забелязал нищо притеснително. Коментарът му беше направен по време на брифинг във връзка със случая „Петрохан – Околчица“.

„Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам“, подчерта Терзиев.

Терзиев с нова версия за "Петрохан", познавал мъжете лично

Той посочи, че познава загиналите от три-четири години и се е срещал с всичките шестима. По думите му никога не е виждал някой от тях да носи или да използва огнестрелно оръжие.

Кметът припомни, че веднага след като е научил за трагичния инцидент, е излязъл с публична позиция, в която е заявил, че е бил сред дарителите на каузата за опазване на гората, зад която са стояли загиналите.

„Ако имах каквито и да било съмнения, не бих дарил. Подкрепял съм различни каузи през годините, но никога не съм го афиширал публично“, каза още Терзиев.

Васил Терзиев допусна, че наесен може да не е кмет

Въпроси към институциите

В изказването си кметът отправи критични въпроси към държавните институции, като постави под съмнение липсата на яснота около случилото се.

„Какво се е случило, защо някои хора си посягат? Къде е министърът на вътрешните работи, къде е главният секретар?“, попита Терзиев. Той уточни, че до момента никой от разследващите органи не се е свързал с него, за да го попита откога познава тези хора и какво е мнението му за тях.

Според столичния кмет, вместо институциите да свършат работата си и да успокоят обществото с ясна и навременна информация, се правят внушения с политически оттенък, особено в навечерието на избори.

„Търси се политически дивидент от тази трагедия“, смята той.

Васил Терзиев и общинари искат оставката на областния управител на София-град

Спор за общинските дружества

В рамките на същия брифинг Терзиев коментира и управлението на общинските дружества в София. Той заяви, че на последното заседание на Столичния общински съвет важни доклади, свързани с „Топлофикация“ и други ключови теми, не са били допуснати до дневния ред.

В същото време предложението за смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ не е било прието. За него са гласували 28 общински съветници, но това не е било достатъчно за събиране на необходимото мнозинство.

„Нямаше аргументи какво реално се случва в това дружество и защо се правят опити да се купуват стари автобуси на по-високи цени“, заяви Терзиев. По думите му от Столичната община се иска да осигури допълнителни средства, без да има реален опит за реформа – нито на ниво общински съвет, нито в самите дружества.

Кметът подчерта, че ще продължи да настоява за смяна на ръководствата, започвайки със „Столичен автотранспорт“, както и за стартиране на одитна процедура и цялостен анализ на дейността на общинските дружества.

„Градският транспорт е изключително важен за развитието на София. Разочароващо е, че за пореден път не се стига до реална промяна“, каза още Терзиев.

Васил Терзиев: Това има отношение към живота на всеки софиянец

Критики за автобусите

Общинският съветник Симеон Ставрев също коментира темата, като посочи, че предлаганите автобуси са на 18 години. Той постави въпроса дали софиянци искат подобни превозни средства да се движат в града и да допринасят за замърсяването на въздуха.

По думите му ръководството на „Столичен автотранспорт“ впоследствие е обявило, че се отказва от конкретната поръчка и ще търси други автобуси, като се позовава на законовата възможност за това.

Ставрев изрази съмнения, че действията на дружеството може да представляват нарушение, и отбеляза, че в същото време от него напускат служители, докато се провеждат обществени поръчки за десетки милиони евро.