7 лесни протеинови обяда, които помагат срещу глада и умората

П овечето здравни експерти препоръчват обядът да бъде засищащ и балансиран, така че да поддържа енергията до вечеря. Ключовият елемент в такова хранене обикновено са протеините, които спомагат за по-дълго усещане за ситост и по-стабилни нива на енергия през деня.

Ето седем предложения за обеди с високо съдържание на протеини, които могат да ви държат сити, без да водят до следобедна умора.

Пиле на скара или тофу Power Bowl

Източник: iStock/Getty Images

Купа, богата на протеини, със зеленчуци и умерена порция пълнозърнести храни осигурява стабилна енергия без срива, който идва само от рафинираните въглехидрати. Помислете за: пиле или тофу, печени зеленчуци, киноа и обикновен винегрет.

Салата от сьомга (или риба тон) с микс от зелени зеленчуци

Източник: iStock/Getty Images

Салатата от сьомга или риба тон, комбинирана със зелени листни зеленчуци, е друга отлична идея за обяд. Мазните риби като сьомгата предлагат протеини плюс омега-3 мазнини, които подпомагат чувството за ситост и мозъчната функция, което е полезно за поддържане на концентрация през следобеда. За удобство се комбинират с консервирана сьомга или риба тон.

Супа от леща или боб с гарнитура от протеин

Източник: iStock/Getty Images

Супата от леща или боб с допълнителен източник на протеин е лесен и практичен вариант за обяд. Супите, приготвени с бобови растения, осигуряват както протеини, така и фибри, а добавянето на кисело мляко, сирене или яйца осигурява достатъчно протеини, за да държи глада настрана.

Салата с пилешко месо и кисело мляко

Източник: iStock/Getty Images

Салатата с пилешко месо и кисело мляко е подходящ избор за обяд. Използването на кисело мляко вместо майонеза повишава протеините, като същевременно прави ястието по-леко и балансирано. Добавете целина, грозде или ябълки за хрупкавост и фибри.

Остатъци от вечеря

Източник: iStock/Getty Images

Остатъците от вечеря често се оказват най-лесното решение. Един от най-добрите обеди е просто снощната вечеря, особено ако включва солиден източник на протеини и зеленчуци. Без допълнителна подготовка! Просто загрейте и хапнете.

Купа с котидж

Източник: iStock/Getty Images

Купичките с котидж са бърз и лесен обяд с високо съдържание на протеини. Котидж сиренето е богато на протеини и се съчетава добре със зеленчуци, пълнозърнести крекери или плодове за балансирано хранене. Можете да го консумирате в солен вариант – с домати, краставици и зехтин, или в сладък – с горски плодове, ядки и семена.

Сандвич с пуешко или хумус със зеленчуци върху пълнозърнест хляб

Източник: iStock/Getty Images

Комбинирането на протеини с богати на фибри пълнозърнести храни помага за предотвратяване на скокове на кръвната захар, които могат да доведат до следобедна умора. Добавете авокадо или сирене към сандивича за по-дълготрайно действие.