Легендата Цветана Божурина за финала на Световното по волейбол: България може да надделее над Италия и да спечели златото

В деня на дългоочаквания финал между България и Италия във волейболния шампионат легендарната българска състезателка Цветана Божурина сподели своите емоции и надежди.

„Днес е специален ден за мен – преди 44 години станах европейска шампионка, а сега отново стискам палци за България“, разказа Божурина, която от години живее в Италия.

България на исторически финал - излиза срещу Италия за злато на Световното по волейбол

По думите ѝ връзката между двата волейболни свята – българския и италианския, е изключително силна. „В основата на успехите на италианския волейбол има много български принос. Още от 70-те години наши легенди като Владанов, Кьосев, Чолов, Мария Минева и Нели Чекърова оставиха стил и умения, които издигнаха Италия на световно ниво. Успехите на италианския волейбол дължат много на България“, категорична е тя.

Божурина подчертава, че поколението ѝ все още пази самочувствие от годините, когато България редовно побеждава големите отбори. „Нас ни помнят и уважават заради онези победи. Мъжете винаги са имали силно присъствие – от Казийски до Стойчев и Аспарухов… Нашето влияние никога не е било незабележимо“, твърди спортистката.

Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол

Интересен щрих е, че Божурина е омъжена за италиански спортен журналист от Gazzetta dello Sport. Въпреки това тя и съпругът ѝ Сандро ще подкрепят българския отбор. „Естествено, ще стискам палци за България. Сандро също. Важното е момчетата да намерят силата в себе си, да се концентрират и да дадат всичко. Те имат качества и могат да надделеят“, казва тя, цитирана от NOVA .

На въпрос кой ще е новият световен шампион, Божурина отговаря без колебание: „За мен е България. Молим се и стискаме палци. Италия вече е била световен шампион, но ако България се върне на върха, това ще бъде истинско щастие“.