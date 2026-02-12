Морският „заложник“ край Бургас: Защо танкерът „Кайрос“ не може да напусне България

Родители и близки на жертвите от трагедията "Петрохан -Околчица" разказват за контактите с Ивайло Калушев и общността

Д ва месеца след като танкерът „Кайрос” се озова в български териториални води край Ахтопол и се наложи да бъде теглен на буксир на безопасно място, се оказва, че плавателният съд все още се намира у нас. (*Видеото е архивно!)

276-метровият кораб, ударен от морски дронове, е стабилно закотвен край бургаския бряг, но все още е неспособен да плава на собствен ход. На всеки десет дни на него биват транспортирани смени от няколко моряци, които се редуват периодично и които все още пребивават на хотел в Бургас.

Българските власти, които вече получиха плащане от компанията корабособственик за извършения буксир през декември, очакват до няколко седмици на кораба да се качат застрахователи за последно оформяне на документи, информира NOVA. От януари 2022 г. застрахователите на кораби спряха да покриват военни рискове в Русия, Украйна и Беларус след големите загуби в региона.

Танкерът „Кайрос” обаче може да получи разрешение да напусне български териториални води едва след като в „Морска администрация” постъпи подробен план за извършване на буксир от компанията собственик, както и официално потвърждение от турските власти за одобрение на плануваното провлачване през техни териториални води.