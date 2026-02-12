България

Морският „заложник“ край Бургас: Защо танкерът „Кайрос“ не може да напусне България

Екипажът все още живее на хотел у нас

12 февруари 2026, 12:31
Д ва месеца след като танкерът „Кайрос” се озова в български териториални води край Ахтопол и се наложи да бъде теглен на буксир на безопасно място, се оказва, че плавателният съд все още се намира у нас. (*Видеото е архивно!)

Три влекача ще придвижат заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

276-метровият кораб, ударен от морски дронове, е стабилно закотвен край бургаския бряг, но все още е неспособен да плава на собствен ход. На всеки десет дни на него биват транспортирани смени от няколко моряци, които се редуват периодично и които все още пребивават на хотел в Бургас.

Със сериозни щети, но в стабилно положение е танкерът „Кайрос“, показа проверка на МТС

Българските власти, които вече получиха плащане от компанията корабособственик за извършения буксир през декември, очакват до няколко седмици на кораба да се качат застрахователи за последно оформяне на документи, информира NOVA. От януари 2022 г. застрахователите на кораби спряха да покриват военни рискове в Русия, Украйна и Беларус след големите загуби в региона.

За изтеглянето на "Кайрос": Морска администрация поиска от собственика да възстанови 270 371 евро

Танкерът „Кайрос” обаче може да получи разрешение да напусне български териториални води едва след като в „Морска администрация” постъпи подробен план за извършване на буксир от компанията собственик, както и официално потвърждение от турските власти за одобрение на плануваното провлачване през техни териториални води.

Източник: nova.bg    
кайрос бургас танкер
