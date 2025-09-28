Световно по волейбол за мъже: Финалът, който ни направи горди – България показа класа и дух

Б ългария загуби от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Така българският тим за втори път в историята си стана световен вицешампион 55 години след първенството на планетата в София. Младият български отбор се опита да се противопостави на действащия световен шампион, като имаше своите моменти в първия и втория гейм, доминираше в третия, но рухна в четвъртата част. Италия спечели втора поредна световна титла след 2022 и общо пета в историята си.

Националният отбор на България по волейбол на Световното първенство за мъже 25 снимки Първи гейм (21:25) Първата точка бе за Италия след атака на Юри Романо по българската блокада. Алекс Грозданов направи първата точка за България при 1:2. Родният тим изравни при 6:6 след атака на Алекс Николов. Тимът на Бленджини излезе за първи път напред в резултата при 10:9 след атака на Ботоло в аут. Грозданов направи ас за 12:10. Контраатака на Мартин Атанасов запази аванса - 14:12, което доведе до първо прекъсване на италианския треньор Фердинандо Ди Джорджи. След това Италия направи четири поредни точки и сега бе ред на Джанлоренцо Бленджини да вземе тайм аут, за да прекъсне силната серия на Матия Ботоло от сервис. При 14:17 Георги Татаров влезе на мястото на Аспарухов заради посрещането. При резултат 20:17 Бленджини използва и второто си прекъсване, за да се опита да обърна хода на играта. Две блокади на Мартин Атанасов доведоха резултата до 20:21 и Ди Джорджи прекъсна играта. Грешка при подреждането на Алекс Грозданов доведе до директна точка за съперника и четири геймбола при 24:20. Алекс Николов спечели след атака първата точка, но след това Ботоло заби през блокада, като затвори първата част - 25:21, пише БТА. Втори гейм (17:25) Вторият гейм започна с точка за България след атака от трудна ситуация на Александър Николов. Атака в аут на Мартин Атанасов даде аванс на италианците - 2:3. По-големият Николов направи 4:4 с пайп през центъра. Ас на Ботоло отвори разлика - 8:5, което накара Бленджини да поиска прекъсване на играта. При 10:5 за съперника в игра отново се появи Георги Татаров, този път на мястото на Мартин Атанасов. Това доведе до две поредни точки за българите. Алекс Николов направи нова брейк точка за 9:11. В игра за България влезе и вторият либеро Димитър Димитров, а тимът намали разликата до 10:11, като Ди Джорджо взе тайм аут. Последва изравняване. Италия отговори с три поредни точки и Бленджини също прекъсна играта. При 16:17 тимът попусна чудесна възможност да изравни след контраатака, а след това Италия отново отвори разлика след серия от мощни сервиси на Юри Романо. Нов ас на Матия Ботоло доведе до успех на Италия и във втората част - 25:17. Трети гейм В третия гейм Италия поведе с атака на Романо, но България направи малък обрат до 2:1. Играта тръгна точка за точка, като италианците направиха този път повече грешки от сервис, а след две атаки на Мартин Атанасов България стигна до преднина от 11:9, а Ди Джорджи прекъсна веднага играта, за да спре българския устрем. От много трудна ситуация Алекс Николов рискува и направи точка по блокада за 13:10, а след нов блок на Аспарухов разликата стана четири точки и италианският треньор взе нов тайм аут. Блокада на Алекс Николов доведе до 17:11. Алекс Николов направи и важен ас за 20:14. Ас на Мартин Атанасов донесе седем геймбола при 24:17. Аспарух Аспарухов надигра блокада на Италия за последната точка в частта - 25:17. Четвърти гейм Четвъртият гейм започна с грешка на Италия от сервис. Съперникът обаче стигна първи до аванс - 5:3 и Бленджини прекъсна играта за инструкции. При 3:6 Венислав Антов смени Аспарухов, като спаси първата си топка, но тя завърши с успешна контраатака на италианците. Изоставане с пет точки принуди Джанлоренцо Бленджини бързо да използва и втория си тайм аут. При 3:9 Преслав Петков влезе на мястото на Илия Петков. Антов направи три поредни точки от атака след влизането си в игра. Италия обаче поддържаше разлика между 5 и 6 точки. Разликата стана почти необратима при 17:9 за действащия световен шампион. До края на мача тимът на Бленджини спечели само точка, а Матия Ботоло направи страхотна серия от сервис и Италия затвори убедително мача - 25:10. Александър Николов бе най-резултатен в мача с 23 точки - 21 от атака, една блокада и един ас. Мартин Атанасов показа много стабилна игра с 11 точки, другите българи се ограничиха до 5 или по-малко. Юри Романо поведе защитилия титлата си Италия с 22 точки. Матия Ботоло помогна с 19, Алесандро Микиелето завърши с 11. Заради разликата в последния гейм Италия имаше предимство във всички елементи - 46:43 в атака, 10:4 на блок, 13 на 4 при асовете от сервис, както и една грешка повече за българския тим. България на исторически финал - излиза срещу Италия за злато на Световното по волейбол

Пътят до финала: България срещу Италия

България се класира за финала на Световното първенство по волейбол 2025, след като победи Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) в полуфиналния мач, изигран в Пасай Сити, Филипините. Това е исторически успех за българския отбор, който се завръща на финала след 55 години отсъствие. Последният път, когато България игра на финал, беше през 1970 година, когато спечели сребърен медал на родна земя.

След победата, селекционерът на България, Николай Желязков, изрази задоволството си от представянето на отбора:

"Това е исторически момент за българския волейбол. Момчетата показаха невероятна воля и дух, за да стигнат до тук."

Воденият от Джанлоренцо Бленджини отбор победи последователно в групите Германия, Словения и дебютанта Чили, преди да разбие Португалия навръх 22 септември, а след това да направи феноменален обрат срещу САЩ в четвъртфиналите, губейки с 0:2 гейма. На предпоследното стъпало родните национали разгромиха Чехия с крайното 3:1.

В полуфинала срещу Чехия, българският отбор демонстрира силна игра, като след загубата на втория сет, успя да се върне и спечели следващите два, осигурявайки си място на финала.

Как Италия стигна до финала

Италия се класира за финала, след като победи Полша с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) в полуфиналния мач. Това е повторение на финала от преди три години, който Италия спечели с 3:1 в Катовице, както и финала на Лигата на нациите от тази година, в който победител бе тимът на Полша с убедителното 3:0 в китайския град Нинбо.

Италия имаха трудности в групите. „Скуадрата“ започна с чист успех над Алжир, но след това беше изненадан от бойкия тим на Белгия. Все пак италианците не допуснаха нова издънка, която щеше да ги прати у дома, побеждавайки Украйна в последния си мач. На осминафиналите Италия преодоля Аржентина с 3:0, а след това повтори упражнението и с белгийците, взимайки реванш за загубата по-рано от същия съперник.

На полуфиналите италианците удариха европейския шампион Полша също с 3:0 гейма, взимайки реванш за загубите от „Дружина Полска“ във финалите на Европейското първенство и Лигата на нациите.

След победата, капитанът на Италия, Джовани Мачин, сподели:

"Полша е силен противник, но ние бяхме фокусирани и решени да защитим титлата си. Сега поглеждаме към финала срещу България."

Вълнуващите емоции през днешния ден

В деня на финала легендарната българска състезателка Цветана Божурина сподели своите емоции.

„Днес е специален ден за мен – преди 44 години станах европейска шампионка, а сега отново стискам палци за България“, разказа Божурина, която от години живее в Италия.

По думите ѝ връзката между двата волейболни свята – българския и италианския, е изключително силна. „В основата на успехите на италианския волейбол има много български принос. Още от 70-те години наши легенди като Владанов, Кьосев, Чолов, Мария Минева и Нели Чекърова оставиха стил и умения, които издигнаха Италия на световно ниво. Успехите на италианския волейбол дължат много на България“, категорична е тя.

Божурина подчертава, че поколението ѝ все още пази самочувствие от годините, когато България редовно побеждава големите отбори. „Нас ни помнят и уважават заради онези победи. Мъжете винаги са имали силно присъствие – от Казийски до Стойчев и Аспарухов… Нашето влияние никога не е било незабележимо“, твърди спортистката.

И Белоградчик днес беше изпълнен с вълнението около финала на националния волейболен отбор на България. Родният град на един от състезателите – Венислав Антов, изпрати своята подкрепа, а неговият първи треньор Красен Христов си спомни за първите стъпки на спортиста.

„Направо съм възхитен от момчетата. Те заслужават напълно този успех с всеотдайния труд, който полагат години наред. Цяла България стои зад тях, а това е още по-радостно“, каза Христов в ефира на „Събуди се” .

Спортната зала в Белоградчик е мястото, където Венислав Антов прави първите си крачки във волейбола. Тогава е по-нисък и скромен, но бързо показва, че притежава хъс и талант. „Още като започна да тренира с по-големите, се виждаше, че има спортни данни. С него по-лесно се работеше. Честно казано, не съм очаквал да стигне това ниво, но съм много горд“, призна Христов.

Според специалиста, работил в „Левски”, Венислав е „най-трудолюбивото момче в отбора“.

Часове преди историческия финал на българските национали по волейбол, емоциите в домовете на роднините на играчите бяха огромни. Сред тях е и бившият волейболист и дългогодишен треньор на женския отбор на „Левски” (София) Петър Шопов. Той е вуйчо на двама от националите - Александър и Симеон Николови.

Според треньора пътят на Александър и Симеон към волейбола е бил естествен. „Те са родени и израснали в залата. Били са по тренировки в различни държави – Франция, Италия, Турция. Просто нямаше как да избягат от този спорт. Майка им се е съмнявала дали ще имат достатъчно талант, но изборът беше предопределен“, категоричен е братът на майка им Мая.

Тази ранна среда, смята Шопов, е дала на младите национали и психологическа устойчивост, която впечатлява днес. „Всички са изненадани колко стабилни са психически. Подкрепата от майка им, която също е била на високо ниво във волейбола, е безценна“, казва бившият състезател.

Шопов не скрива, че цената на големия спорт е висока. „Животът на волейболиста е лишения. Ставаш, ядеш, тренираш, пак тренираш. Няма дискотеки, няма нормално свободно време. Обикновеният човек вижда само медалите, но не и болката от травмите. Затова казвам – този финал е изстрадан“.

По думите му между двамата братя не е имало болезнена конкуренция, а по-скоро здрава амбиция. „И двамата още от малки бяха убедени, че ще станат големи волейболисти“, признава Шопов.

В студиото на „Събуди се“ гостува Димитър Златанов – първият българин във Волейболната зала на славата, олимпийски и световен вицешампион, обявен за нападател №1 в света през 1970 г.

За силата на съперника Златанов каза: „От моя гледна точка и като дългогодишен треньор, виждам, че те имат по-голям опит и по-голяма рутина в такива мачове. В италианското първенство срещите за титлата са на световно ниво. От тази гледна точка имат повече опит“.

На въпроса как би мотивирал отбора, ако беше треньор, той бе категоричен:

„Бих им казал, че излизаме равен със равен. Трябва да играем това, което можем. Не трябва да се притесняваме. Тактическите варианти трябва да се реализират по най-добрия начин, защото играта е комплексна и няма да се реши с една-две атаки, а с много игрови ситуации.“

Златанов не скри и наблюденията си върху младия състав:

„Проблемите може би са в младостта, която още няма тази рутина на това ниво. От друга страна младостта е факторът, в който няма спиране – те тръгват и играят напористо, с голямо желание. Това трябва да се използва“.

За пътя на отбора до финала той призна:

„Предполагах, че ще влязат в четворката. В потока, в който бяхме, имаше възможност да се реализира – и те го направиха. Сега е дошло време да надградят това, което аз на времето не можах. Аз стигнах дотук, пък те нека да се качат отгоре“.

Златанов отдаде специални благодарности на треньора и федерацията:

„Заслугата е на Джанлоренцо Бленджини – той вярва в тези момчета и вижда голям потенциал. Също и на Българската федерация, която създаде условия, защото без условия и без финансиране не може да се върши работа на световно ниво. Комплексът в Самоков стана техен дом, там ще се готвят до Олимпиадата в Лос Анджелис“.

Tой отправи предупреждение към младия тим:

„Трябва да се пазят от главозамайване. Ако някой си каже „постигнах всичко и повече не ме интересува“, това ще е голямата грешка. Треньорите трябва да управляват правилно психологията им и развитието им като характери“.

Кои са златните момчета от националния по волейбол

Александър Николов

NIKO-LOVIN' THAT VICTORY 🤩



Aleksandar Nikolov is on a roll for Bulgaria, showcasing his volleyball prowess against Czechia in their 2025 FIVB Men's World Championship semifinal showdown! #MWCH2025 #Philippines2025 pic.twitter.com/yKwC5ES96k — One Sports (@OneSportsPHL) September 27, 2025

Позиция: Посрещач / основен реализатор

Визитка:

Роден през 2003 г., син на легендата Владимир Николов, Алекс вече е символ на новата вълна в българския волейбол. Висок 205 см, с впечатляваща физика и модерна техника, той е играч, който съчетава мощ, интелигентност и хладнокръвие.

На терена:

В това първенство именно Николов е най-натоварената фигура в състава. Той рядко напуска игрището, защото освен в атака е ценен и в посрещането, и в сервиса. Статистиката му е сред най-добрите в целия турнир – често завършва мачовете като топ реализатор за България.

Стил на игра:

Атака: мощен диагонален удар, но и умение да „реже“ блокадата с технични топки.

Сервис: плаващ или силов, често носи директни точки или поставя съперника под натиск.

Психика: дори на 21 години показва лидерски качества – когато напрежението е най-високо, иска топката и търси точката.

Личен щрих:

Млад, но вече с авторитет на международната сцена. В чуждите медии често го наричат „диамантът на България“. В родината е възприеман като надеждата, че поколението след Владо Николов, Пламен Константинов и Матей Казийски може отново да изведе „лъвовете“ на върха.

Симеон Николов

FINALS-BOUND SI BELLA 🥰



WATCH: Alas Pilipinas star Bella Belen shared another interaction with Moni Nikolov after Bulgaria secured their slot in the finals of the 2025 FIVB Men’s World Championship.



Follow #GMASports for more #FIVB updates. pic.twitter.com/39hvnrAKu4 — GMA Sports (@gmasportsph) September 27, 2025

Позиция: Разпределител

Визитка:

Тихият диригент на отбора е по-младият син на Владо Николов. Едва на 18 години Мони вече показва зрялост, която рядко се среща на тази позиция. Разпределителят рядко попада в светлината на прожекторите, но именно той е мозъкът на нашата игра.

LIKE FATHER, LIKE SONS! 🇧🇬



Aleksandar and Moni Nikolov carried Bulgaria to its first FIVB Men's World Championship Final in 55 years, drawing strength from the surprise appearance of their father, Vladimir Nikolov.#MWCH2025 #Philippines2025https://t.co/tB6IszY2xd pic.twitter.com/kzshaTbbF2 — One Sports (@OneSportsPHL) September 27, 2025

На терена:

През целия турнир Николов е почти неизменно в шестицата. От неговите решения зависи дали ще изненадаме съперника, или ще му дадем шанс да се подреди. Отличава се с хладнокръвие и бързи реакции, дори когато топката не идва перфектно.

Стил на игра:

Комбинации: обича да разнообразява и да търси центровете, когато противникът очаква топка към посрещачите.

Темпо: вкарва динамика и прави атаките по-трудни за предвиждане.

Контрол: запазва спокойствие в критичните разигравания.

Мартин Атанасов

Позиция: Посрещач

Визитка:

Един от най-опитните в иначе младия ни състав. Роден през 1996 г., той е лидер, който съчетава сила, техника и стабилно посрещане. Важна фигура и в националния, и в клубния волейбол.

На терена:

Атанасов играе огромен брой минути в турнира. Заедно с Александър Николов носят най-голямата тежест в атака. Често е този, който излиза на сервис при ключови моменти, а и умее да играе „мръсно“ – с къси топки и обиграване на блокадата.

Стил на игра:

Атака: мощна от зона 4, стабилна ръка в критични ситуации.

Посрещане: едно от най-сигурните в отбора – често поема трудните сервиси.

Опит: умее да вдигне духа на съотборниците.

Алекс Грозданов

The captain of Bulgaria 🇧🇬 and champion of Poland with @LukLublin Alex Grozdanov on a walk in 🇯🇵@hiroshima @volleyballworld @EwaMac1 pic.twitter.com/S921h5nSph — Ivailo Banchev (@BanchevIvailo) September 9, 2025

Позиция: Централен блокировач

Визитка:

Роден през 1998 г., висок 205 см, Грозданов е основната стена на България на мрежата. Централният ни блокировач вече има реноме на „заплаха“ за всеки противник.

На терена:

Играл е почти без смяна в повечето мачове. Изключително стабилен в блокадата, но и ефективен в бързите атаки през центъра. Носи спокойствие в отбора, защото рядко греши.

Стил на игра:

Блокада: чете добре играта, поставя ръцете си точно в правилната точка.

Атака: бързи комбинации със Симеон Николов – често изненадват съперниците.

Лидерство: без да шуми, дава пример с постоянство и сигурност.

Аспарух Аспарухов

Ale kocur! 🤯 🔥 Mamy reprezentanta w finale mistrzostw świata na Filipinach! 🤯 😍 🇧🇬 Asparuh Asparuhov, bułgarski przyjmujący Ślepska Malow Suwałki, zdobył 10 punktów w zwycięskim półfinale z 🇨🇿 Czechami. Brawo, Asparuh! ❤️ Jesteśmy dumni! 💪🏻 #MWCH2025 #Philippines2025 pic.twitter.com/PIZDZXJYsd — Ślepsk Malow Suwałki (@mks_slepsk) September 27, 2025

Позиция: Посрещач

Визитка:

Роден през 2000 г., с ръст 202 см, Аспарухов е една от младите надежди, които вече се превърнаха в гръбнак на националния. В последните години се утвърди като стабилен посрещач, който може да носи точки и в трудни моменти.

На терена:

Играе почти без смяна — особено ценен с това, че съчетава атака и посрещане. Често е този, който държи отбора в дълги разигравания.

Стил на игра:

Посрещане: сигурен, поема тежките сервиси и пази стабилността на отбора.

Атака: не толкова експлозивен като Александър Николов, но умее да намира решения срещу блокадата.

Дисциплина: изпълнява точно указанията и рядко рискува излишно.

Илия Петков

Photos and videos don’t do justice how GOOD LOKING AND CHARISMATIC Iliya Petkov is 😭😭😭🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻 pic.twitter.com/j1s3BFB1ns — serene petkova (@iliyacoded) September 17, 2025

Позиция: Централен блокировач

Визитка:

Роден през 1996 г., с богат опит на международната сцена. Със своите 205 см и атлетична фигура, Петков е партньорът на Грозданов в центъра и заедно оформят „стената“ на България.

На терена:

Трудно излиза от състава — треньорите му вярват заради стабилността и спокойствието му. Вкарва нужната тежест на мрежата и често спира най-силните атаки на съперника.

Стил на игра:

Блокада: отлично позициониране, чете намеренията на разпределителя.

Атака: бързи комбинации през центъра, особено ефективни при контраатака.

Присъствие: играч, който вдъхва увереност на съотборниците си.

Дамян Колев

Aww Levski Sofia actually posted about Damyan Kolev's inclusion in Bulgaria's NT - his seniors team debut 🥹



Please, he was literally one of our saviors in W3. How I wish he was included in the tournament sooner! pic.twitter.com/C6mmzxDlOc — sarah. 🇧🇬 (@matchaishi) July 22, 2025

Позиция: Либеро

Визитка:

Млад, но вече с категорична роля като основен либеро на България. Макар името му рядко да излиза в статистиките за точки, той е играчът с най-много докосвания на топката във всеки мач.

На терена:

Колев не слиза от игрището. Неговата работа е невидима за публиката, но решаваща за отбора – посрещане, защита, стабилизиране на трудните ситуации. В този турнир именно той често „вдига“ отбора, когато противникът започне да натиска със сервис.

Стил на игра:

Посрещане: стабилен, с минимален брой грешки.

Защита: бърз, с отличен усет къде ще падне топката.

Характер: спокоен, но с огромна концентрация – винаги на точното място.

Личен щрих:

Не търси слава и аплодисменти, но съотборниците му знаят, че без него атаката им не би имала шанс.

Нова Броудкастинг Груп направи съпричастни българските зрители към тази паметна среща от 13:30 ч. по NOVA. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport. Двубоят ще се предава и по MAX Sport 2.

Следващият мондиал през 2027 г. ще бъде домакинстван от Полша, а този през 2029 г. – от Катар.