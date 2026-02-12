Свят

Румъния преговаря със САЩ за Съвета за мир

Румънският президент потвърди на 6 февруари, че е получил покана

12 февруари 2026, 20:53
Румъния преговаря със САЩ за Съвета за мир
Източник: AP/БТА

Р умъния все още води разговори със Съединените щати относно присъединяването към Съвета за мир, предложен от Доналд Тръмп.

Това заяви румънският президент Никушор Дан, преди неформалната среща на върха на Европейския съвет, съобщи Romania Journal. 

„В зависимост от разговорите с американската страна ще решим дали да отидем или не. Вероятно тази седмица“, каза Дан.

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

На въпрос дали Румъния би предпочела да не участва, ако ролята на наблюдателите е второстепенна, той отговори:

„Зависи, зависи, защото, както знаете, ситуацията в Газа е важна за Европа. Румъния традиционно има отношения както с Израел, така и с арабските държави в региона, така че за нас е важно да бъдем там, но зависи от условията“.

Президентът обясни, че ще обсъди този въпрос и с европейските партньори, но отговорът ще бъде даден от Румъния.

Източници от Президентската администрация бяха казали на Digi24, че Никушор Дан е склонен да не присъства на тази среща, тъй като това е формат, при който държавите, които не са решили официално да се присъединят към Съвета за мир, ще бъдат на заден план, държани „встрани“.

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир е взето единодушно

Румънският президент потвърди на 6 февруари, че е получил покана да присъства на първата среща на Съвета за мир.

„Както съм казвал и преди, Румъния приветства усилията на администрацията на САЩ за насърчаване на мира“, заяви Дан.

Първоначално той беше склонен да отиде в САЩ, но след като е получил повече подробности, сега е склонен да не присъства, тъй като се очаква срещата да бъде разделена на две групи: държави, които са се записали за Съвета за мир, и такива, които или са избрали да не се присъединят, или все още не са потвърдили. Румъния попада в категорията на държавите, които все още не са дали отговор, нито потвърждавайки участие, нито изразявайки окончателно „не“, за разлика от Полша или Италия.

Източници от Президентската администрация казаха на Digi24, че Румъния няма да бърза да даде отговор, ако определени условия на споразумението не бъдат променени. Няколко европейски лидери разкритикуваха Съвета за мир, като отбелязаха, че макар първоначално да е бил замислен да наблюдава примирието в Ивицата Газа, той се е развил в орган, подобен на ООН, който може да бъде възприет като конкурентна организация.

В този контекст официалното посещение на президента в Белия дом, очаквано тази пролет, сега е несигурно. Срещата на Никушор Дан с Доналд Тръмп може да бъде обвързана, от американска страна, с това Румъния да даде ясен отговор относно участието си в Съвета за мир, иницииран от Тръмп.

Източник: БГНЕС    
Румъния Съвет за мир Доналд Тръмп
