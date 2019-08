Т ой е синоним на истинското, неподправено зло; гуруто-ръководител със свастика на челото; с див, луд поглед. Той контролираше слугите си като марионетка и е отговорен за едно от най-потресаващите престъпления в Америка.

Куентин Тарантино отдели кратка сцена с него в "Имало едно време… в Холивуд", но в основата на целия сюжет на филма беше именно Чарлс Менсън.

Но това не е текст за последния филм на холивудския режисьор или реклама на действията на един много объркан ум. Това е текст с част от биография, която разказва

как детето пораства и се превръща в убиец.

Чарлс Милс Менсън е роден в САЩ през 1934 г. от 16-годишната Кейтлин и 24-годишният Скот. Кейтлин е била тинейджърка, която е прекалявала с алкохола и е изкарвала парите си като е продавала тялото си.

Чарлс така и не се запознава с баща си, който изчезва веднага, щом разбира, че Кейтлин е бременна.

Когато Чарли е на 6, майка му и чичо му обират бензиностанция. След като полицията ги залавя, двамата са осъдени на 5 години затвор.

Животът на Чарли става по-различен от този в досегашния му дом, когато съпругът на леля му, в къщата на които е изпратен да живее, решава, че малкото момче е женчо, което трябва да бъде научено как да се бие. Заради това в първия си учебен ден Чарли е изпратен на училище облечен с рокля.

Въпреки всичко, Чарли свиква с новия си живот, докато не идва моментът, в който майка му е освободена от затвора. Тя се връща по-нестабилна, откогато и да било.

На 9 години Чарли спира да ходи на училище. И последвалият неустойчив начин на живот превръща Чарлс Менсън в един разярен млад мъж.

След поредица от кражби и залавянето му от полицията, Чарли е изпратен в училище за момчета в Индиана. Там остава за три години. Не само че си навлича неприятности, от които последва побой от надзирателите, но една вечер, след като е изнасилен от група по-големи момчета, Чарли решава да си отмъсти – като убива едно от момчетата с метална пръчка, докато то спи.

#CharlesManson seriously ill. Sadly, he's too demented to truly suffer. Instead, gently & gradually squeeze a texting driver off the road. pic.twitter.com/Y5HVYba7Jf — Rick G. Rosner (@dumbassgenius) 4 януари 2017 г.

Чарли без окови

След редица прекарани години в затвора, неуспешен брак, Чарли заминава за Калифорния с 35 долара в джоба си, там изкарва прехраната си като проси по улиците, а плановете му се свеждат до нищо друго, освен да успее в музикалния бизнес.

В началото на филма на Куентин Тарантино, песента, която момичетата пеят, докато претърсват кофите за боклук (I'll Never Say Never To Always), е именно написана от Чарли. Самият той е твърдял, че е фен на Бийтълс и че ако му е бил даден шанс, неговата музика би надминала хитовете на британската група.

charles manson's music is on spotify... pic.twitter.com/y8eIf01hBJ — brandi renae ♡ (@imbrandirenae) 29 август 2019 г.

В дните след затвора Менсън живее хипарски живот, изпълнен със секс, безплатна храна, наркотици и музика.

Говори грамотно за свободата, равенството и опасностите, идващи от афроамериканците.

С чара си успява да "омагьоса" няколко жени, с които се слага старта на т. нар. "Семейство Менсън". Омайвайки своя клан с цитати от Библията и от песните на Бийтълс, сред които и любимата му - "Helter Skelter", Чарли втълпява идеята за настъпваща расова война, в която чернокожите ще започнат да убиват белите. Но чернокожите ще се обърнат към “Семейство Менсън" да спасят света.

След "бизнеса" с наркотици, Чарли успява да си създаде връзки в Холивуд, които го водят до приятелство с барабаниста на Beach Boys Денис Уилсън.

Мениджърът на Уилсън обаче забелязва как Менсън оказва неблагоприятно влияние върху финансите и начина на живот на клиента му, сред които възмутителни слухове за наркотици и секс с деца под ръководството на Чарли. След което "Семейството" е изритано от дома на Денис Уилсън.

И както вратата за музикалния бизнес е изглеждала широко отворена, изведнъж всички шансове са пресечени. Именно тук се зараждат завистта, гневът и яростта у Менсън, които впоследствие прерастват в насилие.

В главата на Менсън се заражда идеята за революция, но той не иска да чака дълго тя да настъпи. Затова Чарли започва да подготвя членовете на семейството си за серии от действия, които да ускорят "въстанието".

Първата стъпка била да се издаде албум с музика, чиито текстове ще подхранят революция.

Чарли и няколко момичета се срещат с продуцента Тери Мелчър, с когото се запознава покрай приятелството с Денис Уилсън. Мелчър дава обещание, което обаче никога не спазва.

Готов за отмъщение, Чарли инструктира Текс Уилсън, Линда Касабиан, Сюзън Аткинс и Патриша Кренуинкъл да отидат в къщата, в която Чарли е предполагал, че Мелчър живее и "да унищожат всички, които са вътре, като се постараят да е възможно най-гротеско“.

Мелчър обаче вече не живеел там. Тогава това бил домът на режисьора Роман Полански и бременната му съпруга – актрисата Шарън Тейт – Марго Роби във филма на Тарантино. В този момент Полански е в Европа по работа, а съпругата му е прекарвала вечерта в парти с гости.

Режисьорът Роман Полански и актрисата Шарън Тейт Източник: Getty Images/Guliver

"Аз съм дяволът и съм тук, за да върша дяволски неща"

Това са истинските думи, които Текс Уилсън казва, когато влизат в къщата.

Филмът на Тарантино обаче представя различен край, отколкото е в реалната история. Може би защото това е начинът, по който на режисьора би му се искало нещата да се бяха случили.

Как Тарантино завладява лятото с филм номер 9

Убийствата довеждат до огромен страх в Холивуд.

Властите така и не успели да разплетат случая, докато накрая не разбрали, че има връзка между две неразкрити убийства.

Първото - от 1969 г., когато Боби Босолей (част от "Семейството") наръгва два пъти с нож в гърдите наркодилъра Гари Хинман (с когото кланът търгувал), и второто - дело на "Семейството" в къщата на бизнесмена Лено ла Бианка, извършено на следващия ден след клането в дома на Полански.

Малко по-късно през 1969 г., когато Менсън и 20 от последователите му са арестувани за кражба на кола, Сюзън Аткинс започва да се хвали на съкилийничката си, че е участвала в убийството на актрисата Шарън Тейт, като дава подробна информация и посочва Чарли Менсън за ръководител на всичко.

По същото време полицията е провела разпит с познат на Менсън, който заявил, че преди време Чарли се похвалил как е "очистил" петима души. А първото веществено доказателство е пръстов отпечатък на Патриша Кренуинкъл, оставен на вратата на спалнята на Шарън Тейт.

Чарлс Менсън умира от сърдечен удар през 2017 г. след 50 години прекарани в затвора, след като присъдата му от "смъртна", се променя на "Доживотен затвор" заради промяна в закона в САЩ.

