Войната в Украйна и дилемата пред Израел

Н а фона на продължаващите сражения в Украйна, една новина стана обект на всевъзможни коментари през последните дни. Става въпрос за появилите се сведения, че Русия е атакувала цели в Киев, Харков, Одеса и още няколко града с дронове, произведени в Иран.

Сеят ужас и смърт: Какво се знае за дроновете, използвани от Русия

Кремъл категорично отрича тези твърдения. В рамките на заседание на Съвета за сигурност на ООН руският дипломат Дмитрий Полянски заяви следното: „Бих ви посъветвал да не подценявате технологичните възможности на руската индустрия за безпилотни самолети“. Той също така добави, че съобщенията за използването на ирански дронове са „конспиративни теории“.

В същото време обаче Украйна твърди, че от средата на септември е свалила над 200 такива машини. Съветникът по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан на свой ред отбеляза, че Иран възнамерява да достави „стотици дронове“ на Русия.

Руската армия има огромен проблем

На фона на ескалиращото напрежение, един въпрос привлича все по-голямо внимание: ще промени ли Израел позицията си по отношение на войната в Украйна? Въпреки че осъди конфликта, до момента страната категорично отказва да предостави на Киев оръжия или боеприпаси и изпраща единствено хуманитарна помощ, както и защитно оборудване (като каски и бронежилетки).

Following Russian attacks on the Ukrainian capital Kyiv using Iranian drones, Ukraine has once again asked Israel for military help. Israel, however, is seeking to maintain relations with both Ukraine and Russia.https://t.co/hnB7j9c7my — DW News (@dwnews) October 22, 2022

Експертите са единодушни, че Израел се опитва да запази както добрите си отношения със Запада, така и стратегическото си партньорство с Русия. Разкритията, че връзките между Москва и Техеран се задълбочават, обаче, може да принудят израелските власти да заемат по-твърда позиция по отношение на войната в Украйна.

Следващият ход на Израел

„Няма съмнение, че властите в Израел са изправени пред сложна дилема по отношение на ситуацията в Украйна. Големият въпрос е дали да бъдат изпратени оръжия и военно оборудване. Официалната позиция на Израел е, че териториалната цялост на Украйна трябва да бъде запазена. В същото време, властите не само отказват да предоставят на Киев оръжия, но и не налагат санкции на Русия“, отбеляза за Vesti.bg проф. Шон Фоли от университета в Тенеси, който е експерт по въпросите, свързани с Близкия изток.

Засега изглежда, че Израел няма никакво намерение да промени позицията си. Министърът на отбраната Бени Ганц подчерта, че страната му може да предложи помощ за разработването на интелигентна система за предупреждение при въздушни нападения. На среща с посланиците на страните от ЕС в Израел той отбеляза, че въпросът за изпращането на оръжия не стои на дневен ред „поради различни оперативни съображения“. Това обаче не означава, че страната не анализира внимателно всички данни за случващото се в Украйна, с които разполага.

As missiles strike Ukraine, Israel won’t sell its vaunted air defense https://t.co/vdlhsRzybx — The Washington Post (@washingtonpost) October 12, 2022

„Израел следи иранското участие във войната. Виждаме ясно, че Иран предоставя дронове на Русия. Възможно е в бъдеще там да бъде изпратено и по-модерно въоръжение. Няма съмнение, че Иран ще лъже за способността си да разработи ядрено оръжие точно така, както е правил в миналото. По тази причина сме длъжни да повишим нивото на разузнавателното и оперативното сътрудничество между нашите страни“, отбеляза още Ганц. По думите му, Израел е подготвен за „всеки сценарий, свързан със сближаването между Иран и Русия“.

Сериозни предизвикателства

След като Русия се намеси в гражданската война в Сирия, за да помогне на режима на президента Башар ал Асад, тя пое контрола върху по-голямата част от въздушното пространство на страната. Държавният глава е подкрепян и от Иран – основният враг на Израел, който не крие амбициите си да унищожи еврейската държава. В Сирия са разположени значителни ирански сили, срещу които Израел от години извършва въздушни удари. Русия на свой ред не възпрепятства тези атаки. Добрата координация между двете страни е от голяма важност, но евентуално обтягане на отношенията може да затрудни значително действията на Израел.

Това далеч не е единственото предизвикателство пред израелските власти. Повод за много притеснения е и съдбата на еврейската общност в Русия. През 90-те години на миналия век, в Израел пристигнаха над 1 млн. евреи от разпадналия се СССР. След избухването на войната в Украйна, същото направиха около 20 000 руснаци. Много от тях са млади мъже, които се страхуват да не бъдат мобилизирани. Същевременно, Москва заплаши, че може да затвори Еврейската агенция за Израел (организация, която подпомага миграцията на евреи от Русия в Израел).

Almost 300 Jewish Holocaust survivors from Ukraine have been given refuge in Israel since Russia’s invasion of Ukraine https://t.co/gQqhVZy8Wg pic.twitter.com/OrLKlIUM64 — Reuters (@Reuters) April 28, 2022

На този фон, призивите към израелските власти да се намесят по-активно във войната в Украйна се засилват. „Ние трябва да си сътрудничим със страните, които споделят нашите ценности. ЕС и САЩ са твърдо против руската агресия в Украйна“, отбеляза Амос Ядлин, който е бивш ръководител на израелското военно разузнаване. „Иран е нашият основен враг. Когато той се съюзи с някого, ние трябва да сме срещу тях“, добави той. Русия на свой ред предупреди Израел, че евентуално решение за изпращане на оръжия в Украйна би било голяма грешка. Подобен ход би представлявал „много безразсъдна постъпка“, отбеляза председателят на партия „Единна Русия“ Дмитрий Медведев.

Предстоящи избори

„Основният проблем пред властите в Израел е как да балансират между стратегическите си взаимоотношения със САЩ, които подкрепят Украйна и своите регионални интереси, както и вътрешната си политика. За никого не е тайна, че през последните години партньорството между Израел и Русия се задълбочи, особено по отношение на ситуацията в Сирия. Резултатите от изследване, проведено наскоро, показаха, че около 41% от жителите на Израел не искат да бъдат изпращани оръжия в Украйна, докато 21% подкрепят тази идея. Това означава, че позицията на страната едва ли ще се промени в обозримото бъдеще, особено като се има предвид, че на 1 ноември предстоят предсрочни парламентарни избори“, смята проф. Фоли.

Countdown to elections: Here's what could still happen - analysis: With two weeks left until Israel heads to the polls once more, there are still several factors that could dramatically shift the outcome of the November 1 elections. https://t.co/uyTTJXTOq2 JPost pic.twitter.com/49G6ZCd7mI — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) October 17, 2022

На подобно мнение е и експертът по международни отношения проф. Боаз Ацили от Американския университет във Вашингтон. „Позицията на Израел би трябвало да се промени, но в същото време далеч не съм сигурен, че това ще се случи. От морална гледна точка, властите в страната отдавна трябваше да предоставят военна помощ на Украйна. Израел, обаче, се притеснява, че ако предприеме подобен ход, това ще доведе до засилване на сътрудничеството между Русия и Иран в Сирия. Смятам, че подобни страхове са излишни по една проста причина – колкото по-зависима става Москва от оръжията, идващи от Техеран, толкова повече ще продължи да се задълбочава въпросното сътрудничество. Освен това, Израел ще трябва да плати висока цена, ако реши да пренебрегне своите западни партньори. При всички положения, от огромно значение ще бъдат резултатите от предстоящите парламентарни избори в Израел. Смятам, че ако на власт дойде дясна коалиция, най-вероятно тя ще води проруска политика“, заяви проф. Ацили за Vesti.bg.

