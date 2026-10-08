Майката на починалата от „чума“ в Русия: Такава епруветка не се чупи, оставиха я да умре

Чума в Сибир? Какво се случва в Русия и има ли опасност от епидемия

М айката на руският учен, която почина при вероятна епидемия от чума в Сибир, отрича информациите, че дъщеря ѝ се е заразила след счупване на епруветка - и вместо това намеква, че руските власти „просто са оставили дъщеря ми да умре“.

28-годишната Дария Шипилова работила в Иркутския научноизследователски противочумен институт за Сибир и Далечния изток, когато се разболяла и починала в болницата на 2 октомври, след като според съобщенията изпуснала епруветка, съдържаща смъртоносния патоген.

Нейната майка Светлана Шипилова, която е медицински специалист, заяви пред руското издание „Глубина“, че не вярва на тази версия. Тя твърди, че е просто невъзможно да се счупи такава епруветка, и настоява, че знае „истината“, съобщава английското издание The Telegraph.

„Знам истината“, каза тя. „Налага ми се да се отблъсквам от глупави познати, които повярваха на всичко това – умните, разбира се, не повярваха. Даже не всички медицински специалисти разбират, че е невъзможно да счупиш такава епруветка“, продължи тя.

„Дори да я запратиш в стената. Само аматьор може да каже такова нещо. Дори хипотетично, просто не можеш да разлееш това, което е вътре, или да счупиш епруветката – толкова добре са защитени. Те просто оставиха дъщеря ми да умре“, настоя майката.

Руските власти запазват обезпокоително мълчание относно обстоятелствата, при които Дария Шипилова се е заразила с белодробна чума, въпреки съобщенията, че е била изложена на патогена при инцидент в лабораторията. В резултат на нейната смърт стотици хора, които са били в контакт с нея, бяха поставени под карантина.

Москва потвърди единствено, че тя е починала от „пневмония с неизвестен произход“, но експерти вече поставят под въпрос дали щамът на чумата, който я е убил, не е бил модифициран като потенциално биологично оръжие.

„Ако е работила в лаборатория за чума и е претърпяла инцидент, щеше да има протокол за започване на прием на антибиотици. Ако чумата, с която е работила, е била манипулирана така, че да не е чувствителна към антибиотици... това би обяснило защо те може да не са подействали“, заяви бившият директор на CDC (Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ) Робърт Редфийлд пред NewsNation във вторник.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп омаловажи възможността младата жена да е починала от биологично оръжие, заявявайки в сряда, че „не мислим така“, но че „скоро ще разберем“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в сряда, че Русия е докладвала за инцидента на Световната здравна организация и е следвала международния протокол, като обвини медиите, че разпространяват невярна информация за случая.

Световната здравна организация и Съединените щати притискат Москва да осигури по-голяма прозрачност относно инцидента.