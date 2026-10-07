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„Оранжевата чума“ в ЕП: Издигнаха гигантска златна скулптура на голия Доналд Тръмп

Известен още като „Кралят на несправедливостта“, Тръмп е изобразен седнал върху раменете на по-малък, облечен мъж, който го държи

Надежда Неменски Надежда Неменски

7 октомври 2026, 16:09
„Оранжевата чума“ в ЕП: Издигнаха гигантска златна скулптура на голия Доналд Тръмп
Статуята Оранжевата чума   
Източник: GettyImages

Г игантска златна статуя, изобразяваща голия президент на САЩ Доналд Тръмп, беше изложена в една от сградите на Европейския парламент. Скулптурата, висока около 2,6 метра, наречена „Оранжевата чума“, показва голия американски лидер, държащ везните на правосъдието и дълъг стик за голф с топка, направена да изглежда като земното кълбо.

Известен още като „Кралят на несправедливостта“, Тръмп е изобразен седнал върху раменете на по-малък, облечен мъж, който го държи, пише английското издание The Telegraph.

Статуята се намира на едно от най-натоварените кръстовища, свързващи две от сградите на Европейския парламент в Страсбург, Франция, и е предвидено да остане там до четвъртък.

Текстът върху постамента гласи: „Седя на гърба на един човек. Той потъва под моя товар. Ще направя всичко, за да му помогна. Освен да сляза от гърба му“.

Йенс Галшиот, датският художник, създал скулптурата, заяви: „Тръмп представлява една от най-големите заплахи за базирания на правила световен ред, демократичните ценности и съвместните ни усилия за справяне с климатичната криза. Трябва да обърнем внимание на този проблем и да застанем заедно срещу подобно разрушително влияние“.

Галшиот посочи, че статуята, покрита с 23-каратово златно фолио, е вдъхновена от приказката „Новите дрехи на краля“, в която суетен владетел дефилира гол по улиците, вярвайки, че е облечен с най-фините дрехи. В приказката никой не му казва, че е гол, от страх и ласкателство, докато едно дете не посочва неговата голота и той не се превръща във обект на присмех.

Пер Клаусен, ляв датски евродепутат, покани художника да изложи статуята в сградата. Той заяви, че не се притеснява от евентуална реакция от страна на Тръмп, като добави: „Ако някой е толкова тънкокож, че да не може да понесе излагането на тази скулптура в Европейския парламент, то той няма място на световната сцена“.

Преди това статуята беше изложена по време на 30-ата Конференция на ООН за изменението на климата (COP30), която се проведе в Бразилия миналата година. Тя се появи и в Германия по време на тазгодишната Мюнхенска конференция по сигурността.

Белият дом не е коментирал статуята или нейното поставяне в Европейския парламент.

Посетителите на „Оранжевата чума“ получават безплатни миниатюрни скулптури като протестни символи, а Галшиот е качил и файлове в интернет, за да могат хората сами да си отпечатат статуи у дома на 3D принтер.

Това не е първата златна статуя на Тръмп.

По-ласкателна 4,5-метрова статуя, наречена „Дон Колоса“, беше открита в неговото голф игрище в Маями през април, която изобразяваше облечения американски президент със стиснат юмрук във въздуха.

Той също така планира да инсталира две гигантски златни статуи на самия себе си в своята президентска библиотека в Маями. Американският президент публикува генерирано от изкуствен интелект видео с плановете в мрежата Truth Social.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Telegraph    
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