Какво казаха Путин, Си и Тръмп с тайния език на дипломацията

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К итайският президент Си Дзинпин зае централно място. Президентът Доналд Тръмп излъчваше топлина при поздравите си, но изглеждаше по-малко властен по време на официалните разговори. Руският президент Владимир Путин се усмихваше широко, въпреки че движенията му подсказваха за евентуално безпокойство.

Тези контрастиращи сигнали произтичат от оценките на експерти по езика на тялото за историческата тристранна среща в четвъртък в Шънджън, Китай, проведена в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Британският психолог Питър Колет, експертът по езика на тялото Пати Ууд и поведенческият учен д-р Аби Мароньо, говорейки поотделно пред Newsweek в четвъртък, посочиха разликите в начина, по който тримата президенти се представиха.

Колет заяви, че хореографията на срещата на върха е затвърдила позицията на Си като централна фигура, докато необичайно тактилното поведение на Тръмп изглежда е имало за цел да демонстрира фамилиарност и приятелство.

Ууд предложи по-критична оценка за американския президент, посочвайки неговата прегърбена стойка, блуждаещ поглед и приглушен глас по време на официалната среща.

Мароньо, от своя страна, идентифицира променящ се баланс на физическа настъпателност между Тръмп и Путин, като руският президент първоначално пое инициативата, преди Тръмп да започне да задава темпото.

Техните наблюдения дават друга гледна точка към срещата на върха, която доведе до съвместна декларация за ядрената сигурност, реформата на ООН и енергийните доставки, но не и до споразумение за прекратяване на войната на Русия в Украйна.

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За Колет, бивш преподавател в Оксфордския университет и автор на „Книгата на знаците“ (The Book of Tells), най-ясната демонстрация на власт не е била ръкостискане или изражение на лицето. Това е била самата подредба на срещата.

Си заемаше централната позиция по време на ключови моменти от събитието, като Тръмп и Путин бяха разположени от двете му страни. Китайският президент също така бе домакин на лидерите във вила „Кайлин“, където разговорите им при закрити врата продължиха около 90 минути.

Колет описа постановката като демонстрация на статус, при която Си заема централната сцена, докато другите лидери са избутани в периферията. Той посочи принцип на невербалната комуникация: при срещи, включващи неравен статус, човекът с по-нисък статус често полага повече физически усилия, за да се приближи до другия.

Колет заяви, че подредбата, при която Тръмп и Путин се приближават към Си, е затвърдила позицията на китайския президент като домакин и централна фигура.

Кристофър Улрих, експерт по езика на тялото, каза, че размерът на кръглата маса и разстоянието между лидерите са засилили официалността на срещата. Той отбеляза, че поставянето на Си между Тръмп и Путин е накарало китайския президент да изглежда като главния посредник. „Поставянето на Си точно между тях му отрежда ролята на решаващ фактор, на човека, който е събрал тези двама лидери заедно“, каза Улрих.

Ууд, автор на „SNAP: Как да извлечем максимума от първите впечатления, езика на тялото и харизмата“, откри друг контраст по време на дискусията около кръглата маса.

Докато Си седеше изправен с рамене назад, раменете на Тръмп бяха отпуснати, а стойката му – наклонена напред и надолу, каза тя. Путин се наведе напред, за да погледне бележките си, но иначе поддържаше по-изправена стойка.

„Стойката на Тръмп по време на самата среща на кръглата маса, с отпуснатите му рамене и наклонената напред и надолу поза, го правеше да изглежда по-нисък и като цяло по-дребен на ръст от другите двама лидери“, каза Ууд. Тя добави, че Тръмп от време на време е обръщал тялото и погледа си от другите лидери към камерите, което допълнително е отслабвало впечатлението, че е ангажиран.

Езикът на тялото на Доналд Тръмп: Прегърбена стойка и приглушено говорене

Оценката на Ууд за Тръмп се простираше отвъд неговата стойка. Тя каза, че президентът е изглеждал необичайно изтощен по време на официалната среща, включително когато е произнасял собствените си изказвания.

Гласът му също е бил лишен от акцента, който тя обикновено би очаквала при обсъждане на значими дипломатически постижения, каза Ууд.

Ууд посочи забележките на Тръмп относно успеха на предишната му среща със Си. Въпреки че думите му изразяваха ентусиазъм, гласът му спадаше и заглъхваше, докато говореше, отбеляза тя.

Тя каза, че несъответствието между думите и начина на произнасянето им подсказва, че той не излъчва увереността, която словата му са имали за цел да предадат. Това поведение се е откроило, защото Ууд и преди е наблюдавала как Тръмп изглежда разсеян по време на срещи, преди да стане по-оживен, когато дойде неговият ред да говори.

Този път, каза тя, тази промяна не се е случила. „Тръмп изглеждаше изцеден и трябваше да използва всяка останала частица енергия, само за да изкара срещата, вместо да бъде напълно присъстващ, силен и ангажиран“, каза Ууд.

Улрих също отбеляза, че Тръмп е изглеждал физически по-сдържан в сравнение с предишни срещи със Си и Путин. „Може да изглежда сякаш отстъпва пред другите двама. Може би е уморен. Не знаем защо седи по този начин, но картината говори сама за себе си“, каза Улрих.

Каролайн „Кари“ Кийтинг, почетен професор по психология в университета „Колгейт“, също противопостави стойката на Тръмп на по-изправените рамене и енергичните движения на Путин.

Кийтинг, чиито изследвания проучват как невербалното поведение предава доминантност и статус, заяви, че Тръмп е изглеждал физически по-малко внушителен, отколкото по време на президентската си кампания през 2015 г., когато е стоял по-изправен и е излъчвал по-голяма увереност.

Скот Раус, анализатор на езика на тялото и автор на „Разбиране на езика на тялото“, каза в сряда, че Тръмп е изглеждал необичайно спокоен по време на по-ранните си взаимодействия с лидерите. Раус заяви, че Тръмп е показал по-малко от израженията на лицето, които той свързва със стрес, и е изглеждал по-свързан с околните.

Прегръдката на Тръмп и Си Дзинпин: Дипломатическа игра на власт?

Поведението на Тръмп по време на поздравите му е било значително по-различно от държанието му на масата за преговори, твърдят експертите. Колет отбеляза, че Тръмп до голяма степен е избягвал познатото си агресивно ръкостискане, при което стиска ръката на другия човек и го придърпва към себе си.

Вместо това президентът е изглеждал по-учтив и помирителен, въпреки че според Колет Тръмп е продължил да позиционира ръката си по начини, които биха му позволили да контролира взаимодействието.

Колет обърна внимание и на многократното докосване и потупване на другите лидери от страна на Тръмп. Подобни жестове могат да служат като напомняне за статус, обясни той, но изтълкува поведението на Тръмп в Шънджън преди всичко като опит да демонстрира фамилиарност, близост и приятелство.

Ууд видя по-конфронтационна динамика в поздрава на Тръмп със Си на международното летище „Шънджън Баоан“ в сряда. Тя каза, че Тръмп е протегнал ръка, преди да използва лявата си ръка, за да хване Си за мишницата и да го придърпа по-близо, превръщайки ръкостискането в прегръдка.

Ууд изтълкува маневрата като опит за физическо надмощие над Си. Според Ууд китайският президент се е усмихнал сдържано, преди да потупа ръката на Тръмп отгоре надолу – жест, който тя изтълкува като опит да спре и смъмри американския президент. „Това е битка за власт“, каза Ууд.

Мароньо предложи по-умерена интерпретация на прегръдката.„Когато Си поздрави Тръмп на летището, Тръмп задържа ръцете им сключени, пресегна се около Си със свободната си ръка и го потупа. Полупрегръдката изглеждаше топла и приятелска, с фин елемент на доминантност“, каза тя.

Мароньо каза, че Тръмп си е позволил свободата да въведе по-личен жест в официален дипломатически поздрав, като потупването е придало приятелски характер на неговата настъпателност.

Раус също определи прегръдката като необичайна. Той каза, че Тръмп изглежда леко е извадил Си от равновесие, изненадвайки го. Раус изтълкува многократното навлизане и излизане на Тръмп в личното пространство на Си като форма на физическа доминантност.

Колет предложи различен акцент, разглеждайки жестовете на Тръмп като усилие да създаде впечатление за лична близост.

Кийтинг обаче предположи, че многократното докосване от страна на Тръмп може да е изразявало нещо различно от доминантност.

„Всъщност това беше жест, който беше толкова чест, че започна да изглежда като молба за успокоение, а не като израз на доминантност“, каза тя.

Тя заяви, че Путин изглежда се е чувствал комфортно с физическия контакт на Тръмп, докато Си понякога се е вдървявал или отдръпвал.

Ръкостисканията на Тръмп и Путин: Кой държеше контрола?

Мароньо, която специализира в областта на доверието, влиянието и невербалната комуникация, откри по-фино съревнование за контрол по време на взаимодействията на Тръмп с Путин. На официалната снимка на АТИС Тръмп потупа Путин два пъти по ръката с жест, който тя оприличи на непринуден поздрав между съотборници.

Отделната им среща преди тристранните разговори също започна топло. Тръмп се усмихна, нарече Путин „мой приятел“ и протегна ръка пръв. След това Путин хвана Тръмп за лакътя и задържа хватката си, докато се ръкуваха.

Мароньо каза, че продължителният контакт е направил жеста на Путин по-настъпателен от кратките потупвания на Тръмп. „Кратките потупвания могат да сигнализират за фамилиарност, докато хващането за лакътя дава на човека, който инициира контакта, по-голямо влияние върху начина, по който протича поздравът“, каза тя.

Лидерите задържаха ръцете си сключени, дори когато Тръмп се наведе по-близо, за да поговори насаме, удължавайки ръкостискането в по-личен обмен.

Мароньо също така идентифицира моменти, в които двамата изглеждаха необичайно синхронизирани. Докато Тръмп казваше, че очаква с нетърпение срещата им, те стояха в почти идентични пози. След това Путин кимна в отговор на кимването на Тръмп.

„Огледалното копиране на стойката и движенията е форма на невербална мимикрия и може да сигнализира за разбирателство“, каза Мароньо.

Но тази координация за кратко се наруши, когато Тръмп посочи с жест стола на Путин. Путин започна да сяда, но Тръмп остана прав и продължи да говори. Руският президент се изправи и закопча сакото си.

Мароньо изтълкува тази корекция като вероятно „социално пригаждане“, даващо на Путин целенасочен начин да се възстанови от момент, в който двамата лидери са излезли от синхрон.

При второто им ръкостискане обаче изглеждаше, че Тръмп задава темпото. Той протегна ръката си само наполовина, принуждавайки Путин да се наведе по-напред, за да го стигне. След това Тръмп потупа Путин по мишницата, повтаряйки допълнителния контакт, който Путин бе инициирал по-рано.

Подобен модел се появи, когато лидерите се готвеха да седнат. Путин погледна към стола си, хвърли поглед назад към Тръмп и кимна, когато американският президент започна да сяда.

„Путин беше поел инициативата с хващането за лакътя. В края на срещата Тръмп беше този, който инициираше движенията, а Путин се приспособяваше към него“, каза Мароньо.

Усмивката на Владимир Путин: Увереност или безпокойство?

Честите усмивки на Путин бяха сред най-забележимите черти на срещата на върха. Но Колет предупреди да не се тълкува очевидното удоволствие на руския президент като доказателство, че той се е чувствал напълно комфортно.

Той каза, че Путин е изглеждал доволен да сподели сцената с лидерите на Съединените щати и Китай, особено след години на дипломатическа изолация след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.

В същото време Колет идентифицира необичайни движения около устата на Путин, които той изтълкува като възможни признаци на безпокойство. Контрастът е бил значителен, предположи Колет, тъй като присъствието на Путин редом до Тръмп и Си е носело значителна символична стойност дори без голям дипломатически пробив.

Колет също така наблюдава това, което той изтълкува като необичайно почтително поведение от страна на Путин по време на някои поздрави, подсказващо признаване на статуса на Си.

Раус независимо от него забеляза промяна в държанието на Путин. Той описа руския президент като движещ се повече от обикновено, жестикулиращ с ръце и изглеждащ необичайно оживен. „Той има много енергия по време на това събитие“, каза Раус.

Раус заяви, че поведението може да отразява вълнение или повишено внимание към значимостта на преговорите, въпреки че не направи категорично заключение относно мотивите на Путин.

Езикът на тялото на Си Дзинпин: Сдържаност и контрол

Докато Тръмп беше физически експресивен по време на поздравите си, а Путин – необичайно оживен, Си остана сравнително сдържан. Раус каза, че китайският президент е изглеждал спокоен, но труден за разчитане, с малко видими признаци на гняв или презрение.

Той предупреди, че културните различия могат да повлияят на тълкуването на израженията на лицето и другото невербално поведение.

Ууд също подчерта културния контекст на прегръдката на Тръмп, твърдейки, че жестът се отклонява от сдържаността, която обикновено се очаква при официални китайски дипломатически срещи.

Кийтинг също откри прилики в стойката на Си и Путин по време на дискусията на кръглата маса. И двамата поставиха ръцете си на масата, докато Тръмп обикновено държеше ръцете си в скута си, освен когато говореше.

Тя предположи, че по-голямата прилика в стойката между Си и Путин може да показва, че двамата лидери са по-близки в мисленето си, въпреки че представи това като възможност, а не като категорично заключение.

Колет, от своя страна, подчерта ограниченото използване на физически контакт от страна на Си. Той предположи, че Си не е имал нужда да разчита на докосване на другите лидери, за да затвърди позицията си, тъй като самата дипломатическа обстановка вече е подчертавала неговия статус.