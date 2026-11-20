Какво опитаха да скрият Тръмп, Си и Путин в Китай и какво издаде езикът на тялото им

Т елефоните на журналистите от пресцентъра на Белия дом, пътуващи на борда на президентския самолет Air Force One, бяха временно иззети преди излитането на Доналд Тръмп от Китай след тристранната му среща със Си Дзинпин и Владимир Путин. Необичайната мярка, предприета в четвъртък вечерта при подготовката за напускане на Шънджън, веднага породи спекулации за непланирана промяна в маршрута на американския президент на път за Вашингтон, съобщава британското издание The Independent.

„В 18:45 ч. приемете това като сигнал за излитане. Телефоните ни са прибрани засега от съображения за сигурност“, гласи краткото съобщение на журналистическия пул на Белия дом. Никой от официалната делегация не предостави допълнителни разяснения, а от Белия дом не отговориха веднага на запитванията за коментар.

Източник: БГНЕС

Конфискуването на мобилните устройства на репортерите е изключителна рядкост и обикновено се прилага само при тайни пътувания на американския президент до военни зони - каквито бяха посещенията на Тръмп в авиобазата „Ал Асад“ в Ирак по Коледа през 2018 г. и на летище „Баграм“ в Афганистан за Деня на благодарността през 2019 г.

Защо Тръмп остана без телефона си в Китай?

Кореспондентът на Fox News Джаки Хайнрих, която е настоящ председател на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, отбеляза в социалната мрежа X, че телефоните на журналистите не са били събирани при отпътуването на Тръмп от Пекин след държавното му посещение през май. По-късно мярката беше обяснена като протокол за киберсигурност - устройствата, използвани от репортерите в Китай (предимно т.нар. временни телефони за еднократна употреба), са били поставени в специални метално облицовани защитни торбички тип „Фарадей“, които блокират всякакви радиосигнали по време на полет.

Спекулации за тайна среща с Ким Чен Ун

Подозренията за изненадващо отклонение от курса се засилиха допълнително, след като в четвъртък беше отменено временно ограничение за полети над Аляска, планирано за времето, в което Air Force One трябваше да презареди там. Най-вероятната дестинация при евентуална промяна на маршрута е Северна Корея.

Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета си в Турция заради заплаха

В дните преди срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) Тръмп публично допусна, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун може да се присъедини към разговорите му със Си Дзинпин и Владимир Путин. В сряда в Манила държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери, че президентът е „подготвен“ за среща с лидера на КНДР: „Може да не се случи, но той е готов да го направи.“ Преди началото на обиколката обаче високопоставени американски служители твърдяха, че няма никакви планове за контакти с Пхенян.

Източник: БГНЕС

Тръмп вече има три срещи с Ким Чен Ун по време на първия си мандат - включително кратко преминаване на демаркационната линия през 2019 г., с което стана първият действащ американски президент, стъпил на територията на Северна Корея.

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Контекстът: Първа тристранна среща САЩ - Русия - Китай

Напрежението около полета на Air Force One дойде непосредствено след безпрецедентната тристранна среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай. Преди нея Тръмп проведе и 40-минутен двустранен разговор с Владимир Путин, когото посрещна с думите: „Кой е това? Той е моят приятел!“ След срещата Москва, Пекин и Вашингтон публикуваха съвместна декларация в четири точки за стратегическа стабилност, предотвратяване на ядрена война, увеличаване на доставките на рафинирани петролни продукти и защита на имунитета на държавните лидери пред Международния наказателен съд.

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Защо протоколът за сигурност на Air Force One е важен за световната дипломация

Подобни мерки за информационно затъмнение на президентския самолет на САЩ имат двойна функция: от една страна, защитават комуникациите и местоположението на държавния глава от проследяване при чувствителни мисии, а от друга – гарантират пълен контрол върху момента на обявяване на дипломатически пробиви с висок риск. В миналото именно пълното изключване на връзката с журналистите на борда е предшествало най-неочакваните външнополитически ходове на Белия дом.