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О фициалната причина за смъртта на легендарния британски актьор Патрик Стюарт вече е потвърдена. Звездата, обичана от милиони зрители по света с емблематичните си роли на капитан Жан-Люк Пикар в „Стар Трек“ и професор Екс във филмите „Х-Мен“, почина на 86-годишна възраст на 28 октомври, съобщава People.

Според информация на изданието TMZ, позоваваща се на смъртния акт на актьора, като официални причини за кончината му са посочени сърдечно-белодробен арест и неврокогнитивно разстройство с телца на Леви.

Спокоен край в обкръжението на най-близките

Още в края на октомври дългогодишният говорител на актьора – Кели Буш Новак – съобщи, че Стюарт е издъхнал в дома си в Лос Анджелис в грижите на своята съпруга Съни, „след кратка и тежка битка с болестта на Алцхаймер и деменция с телца на Леви“.

„Той беше обгърнат от топлата прегръдка на семейството и приятелите си, заобиколен от музика на живо, молитви, сълзи, смях и онази дълбока емоция, която само той умееше да вдъхва след цял живот, посветен на всички нас“, гласеше официалното изявление.

Patrick Stewart’s cause of death has been revealed nearly a month after the actor passed away. Click below to read. https://t.co/fUQCDUVUZ1 — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) November 20, 2026

На 11 ноември, две седмици след загубата, съпругата му Съни сподели трогателно послание в Instagram, в което призна, че скръбта продължава да я връхлита на вълни, но изпитва и огромна благодарност за близо двете десетилетия, прекарани заедно: „Не оставихме нищо недоизказано. Той знаеше, че го обичам, и аз знаех, че той ме обича“.

От скромно семейство в Йоркшир до световна киноикона

Патрик Стюарт е роден на 13 юли 1940 г. в английското градче Мирфийлд, Западен Йоркшир, в семейството на текстилна работничка и сержант от британската армия. Открива любовта си към театъра още в училище благодарение на свой учител по английски, който го запалва по Шекспир, а на 15 години напуска училище, за да се посвети изцяло на сцената.

След дебюта си на Бродуей през 1971 г., големият му пробив идва през 1987 г. с ролята на капитан Пикар в сериала „Стар Трек: Следващото поколение“, която го превръща в световна икона на научната фантастика. Освен с блестящата си кариера в киното и театъра, сър Патрик Стюарт ще бъде запомнен и с активната си благотворителна дейност в защита на човешките права, жертвите на домашно насилие, ветераните и животните.