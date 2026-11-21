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Младежи и студенти излязоха на протести в над 20 европейски държави под мотото „Борба за нашето бъдеще, не за техните войни“.

Организаторите обявиха акции в около 400 града, като в инициативата се включиха над 50 младежки и студентски организации.

Сред основните искания са прекратяване на милитаризацията и задължителната военна служба, повече инвестиции в образованието и социалната сфера, солидарност с Палестина и мерки срещу климатичните промени.

В Берлин протестиращите изразиха несъгласие с възможното връщане на задължителната военна служба в Германия.

Младежи и студенти излязоха на координирани протести в над 20 европейски държави на 20 ноември. Демонстрациите бяха организирани под мотото „Борба за нашето бъдеще, не за техните войни“ и обхванаха градове във Франция, Германия, Испания, Португалия, Белгия, Гърция, Италия и Великобритания, съобщават международни медии.

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Според организаторите от коалицията Youth Strike протестни акции са били планирани в около 400 града. В инициативата са участвали повече от 50 младежки и студентски организации. Коалицията определи мобилизацията като една от най-мащабните координирани младежки демонстрации в Европа през последните години.

Участниците отправиха пет основни искания: прекратяване на милитаризацията и задължителната военна служба, повече инвестиции в образованието и социалната сфера, солидарност с Палестина, действия срещу климатичните промени и „радикална трансформация на системата, в която живеем“.

Какво стои зад недоволството

Протестите са продължение на вълната от ученически демонстрации във Франция, която през последните седмици се разпространи и в други европейски държави. Според „Гардиън“ сред организаторите на френските акции са и представители на движението на „жълтите жилетки“, чиито протести разтърсиха страната през 2018 и 2019 г.

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Недоволството на младите хора е свързано не само с военните разходи. Сред основните проблеми, които те поставят, са високите разходи за живот и жилища, недостатъчното финансиране на училищата и университетите, условията на обучение и опасенията за бъдещето на социалните услуги.

В Германия една от водещите теми беше възможното връщане на задължителната военна служба. В Берлин се събраха протестиращи, които се обявиха срещу милитаризацията и перспективата младите хора отново да бъдат задължавани да преминават военна подготовка. Според „Ройтерс“ в демонстрацията в германската столица са участвали около 4000 души.

В Берлин 16-годишната Карла обясни, че участието ѝ е свързано най-вече с желанието за промени в образованието.

„Тук сме, за да покажем, че за нас е важно нещо да се направи в образованието. Особено сега, докато все още сме в училище“, заяви тя.

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Друга 16-годишна участничка, Малена, смята, че общите действия могат да доведат до промяна.

„Ако всички заедно излезем на улицата, това може да доведе до промяна. Ето защо сме тук – за да покажем, че искаме нещо да се промени“, каза тя.

Различен мащаб на протестите в отделните държави

Мащабът на демонстрациите е бил различен в отделните страни. В Италия десетки хиляди души са излезли на улицата, като протестите са се провели паралелно с обща стачка срещу икономическата политика на правителството на Джорджа Мелони. В Лондон са се събрали стотици демонстранти, а в Германия акции са били организирани в десетки градове и населени места.

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Според организаторите протестът от 20 ноември е само началото на по-продължителна международна кампания. Целта е младежките организации да продължат съвместните действия и да настояват правителствата да поставят образованието, социалната политика и климатичните мерки сред приоритетите си.

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Различните искания в отделните държави показват, че недоволството на младите европейци обхваща широк кръг от теми - от разходите за живот и достъпа до образование до военната политика и климатичните промени.