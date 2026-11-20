Какво казаха Путин, Си и Тръмп с тайния език на дипломацията

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У краинският президент Володимир Зеленски остана напълно невъзмутим при въпрос за топлите отношения между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), информира Sky News.

Припомняме, че тогава, влизайки в стаята американският държавен глава се спря, посочи към Путин и закачливо попита „Кой е това?“ преди да се усмихне широко. Вървейки към руския лидер, щастливият Тръмп отговори на собствения си въпрос: „Той е мой приятел!“.

На видео, което бързо набра популярност в социалните мрежи, украинският президент Володимир Зеленски просто свива рамене, когато репортер го моли за коментар, след което слиза от сцената заедно с европейските лидери, дошли в Берлин в подкрепа на Украйна.

Asked by a reporter about Donald Trump greeting Vladimir Putin as 'my friend' in Shenzhen, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy simply shrugged and walked off the stage with other European leaders who had gathered in Berlin to show support for his country https://t.co/IOhGSxCUct — Reuters (@Reuters) November 19, 2026

Президентът Тръмп се е включил по телефона в срещата на европейските съюзници на Украйна и остро поставил под въпрос финансирането на военната помощ за Киев.

Той е заявил, че руският държавен глава има сериозни намерения за мирни преговори за Украйна и категорично е изразил скептицизма си относно предоставянето на нови милиарди долари помощ за Киев от държавите в т.нар. Коалиция на желаещите.

Моментът идва на фона на продължаващото дипломатическо напрежение относно войната между Русия и Украйна и международните усилия за намиране на път към мир.