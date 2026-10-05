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Крие ли Русия огнище на чума: Дария Шипилова ли е нулевият пациент

Изследовател чупи епруветка. Заразява се от смъртоносното ѝ съдържание. Заобикаля сигурността и умира в обществена болница. След това изпадналото в паника правителство се опитва да го потули, докато се бори да предотврати епидемия. Това се случва. Наистина. В Русия

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 октомври 2026, 15:06
Крие ли Русия огнище на чума: Дария Шипилова ли е нулевият пациент
Източник: iStock/GettyImages

Т ова е изтъркан холивудски клип клише. Изследовател чупи епруветка. Заразява се от смъртоносното ѝ съдържание. Заобикаля сигурността и умира в обществена болница. След това изпадналото в паника правителство се опитва да го потули, докато се бори да предотврати епидемия.

Това се случва. Наистина. В Русия.

В петък, 25 септември, 28-годишната лабораторна техничка Дария Шипилова според информациите е счупила ампула, докато работила в Противочумния институт в Русия в Иркутска област, Сибир.

Твърди се, че тя е съдържала проба от белодробна чума. Това е най-заразната форма на чума. Бактерията може да се пренася от капчици влага във въздуха, като например от кашлица или кихане. Тя може да оцелее няколко дни върху открита повърхност.

Шипилова е приета в болница на 29 септември с тежка пневмония. Тя е поставена на апарат за обдишване. В петък, 2 октомври, лабораторната техничка умира.

Руската здравна служба през нощта призна, че лаборантка от изследователското съоръжение е починала. Но не от чума. Това е било „пневмония с неустановен произход“.

Но общественото объркване и безпокойство вече достигнаха пандемични пропорции.

  • Коя беше Дария Шипилова и какво се случи с нея?

В центъра мистерията е смъртта на 28-годишната лабораторна учена Дария Шипилова, която е работила в Иркутския противочумен институт в Иркутск. Много доклади в САЩ твърдят, че Шипилова може да е „нулевият пациент“ на потенциално огнище на чума, като се има предвид, че е била свързана с институт, фокусиран върху изследването на чумата. Досега обаче нито едно от лицата, които са били в контакт с Шипилова, не е проявило симптоми.

Според руската медия „Хората на Байкал“ Дария Шипилова е съобщила на медицинския персонал, че случайно е счупила епруветка, съдържаща живи бактерии. Инцидентът според съобщенията е станал, докато тя е била на експедиция за събиране на проби от бактерии за тестване заедно с други служители от института.

Дария Шипилова е била отведена в района на Шелехов, където е била хоспитализирана във вторник. Другите работници от института, които са били с нея, са били изолирани. Тя почина в четвъртък след симптоми, които новинарските съобщения от Русия описват като тежка пневмония.

  • Огнището

Съобщенията за потенциално огнище бързо бяха подети от официално забранената местна новинарска служба „Хората на Байкал“. Кремъл я обяви за „агент на чуждестранно влияние“. Тя съобщи в петък, че районна болница и детска болница са били „затворени за карантина“, като лекарите „вече открито говорят за чума“.

Тя добави, че жителите на град Шелехов наблюдават длъжностни лица в пълни защитни костюми, ръкавици и маски да ходят по улиците. И че екипи на ФСБ (вътрешната разузнавателна агенция) са започнали да ескортират линейки.

Общественият натиск скоро накара кмета на град Шелехов Максим Модин да се обърне към социалните мрежи. „Виждам много запитвания и съобщения от жители на района относно карантината в Шелеховската районна болница“, заяви той.

„Наистина от вчера са преустановени изписванията и приемът на пациенти от няколко отделения на заведението“, обяви той и добави, че повече подробности предстоят… „след обяд“. Три часа по-късно той потвърди: „Болницата наистина е затворена за карантина“.

Докато поликлиниката продължаваше да работи, всички лабораторни изследвания бяха „преустановени“.

Държавно контролираната телевизия REN TV след това детайлизира, че 197 души са били в близък контакт с починалата жена. И всички освен осем са били поставени под медицинска изолация в болницата или в самия противочумен институт

Тази новина скоро беше премахната. Както и предупреждение в социалните мрежи от близкия град Байкалск, съветващо жителите му да не пътуват до Шелехов.

  • Ограничаване

Руската федерална служба за надзор на защитата на правата на потребителите и благополучието на човека, Роспотребнадзор, снощи потвърди, че е задействала „специални мерки… във връзка със случая на служител на Иркутския противочумен институт“.

Тя не е излязла с официално изявление. Но според държавната агенция ТАСС официален говорител е отрекъл г-жа Шипилова да е участвала в трудов инцидент или да е починала от чума. Вместо това тя е починала от „пневмония с неустановен произход“.

Разследващите от Роспотребнадзор съобщиха, че в института не е възникнал инцидент, свързан с патогени, и никой от персонала не е развил симптоми.

Това следва по-ранно изявление на бившия шеф на Роспотребнадзор и епидемиолог в Руската академия на науките Генадий Онишченко. В петък той провъзгласи, че всяка инфекция „вероятно не е чума“. „Дори и да се потвърди, няма да има разпространение на това заболяване“, добави той.

Но същия ден губернаторът на Иркутск Игор Кобзев беше достатъчно притеснен, за да свика извънредна среща с главния епидемиолог на Русия (и настоящ шеф на Роспотребнадзор) д-р Анна Попова.

Това беше в отговор на „съмнителен случай на особено опасна инфекция, засегнала жител на региона. Уведомявам ви, че всички установени контактни лица са поставени под медицинско наблюдение. Към днешна дата контактните лица нямат признаци на заболяване, а резултатите от лабораторните им тестове са отрицателни“, публикува губернаторът Кобзев в Telegram.

  • Белодробната чума е страховита болест

Смята се, че тя стои зад печално известната Черна смърт от XIV в., за която се оценява, че е убила между 25 и 50 милиона души само в Европа. Тя се развива бързо, причинявайки симптоми като треска, главоболие и слабост. Но главно атакува белите дробове, причинявайки задух, кашлица и водниста храчка.

Въпреки че има висока смъртност, Световната здравна организация (СЗО) казва, че тя може лесно и ефективно да се лекува със съвременни антибиотици. И нейното разпространение може да бъде ограничено чрез изолация на пациентите и защитни средства.

  • Маски в заводите и следата към Бурятия

Каналът Mash в Telegram (известен прокремълски блог за вътрешна сигурност) хвърли още една изненада в ситуацията. Той твърди, че г-жа Шипилова наскоро се е върнала от командировка в руската република Бурятия и се е заразила с чума, докато е била на границата ѝ с Монголия.

Губернаторът на Бурятия Алексей Циденов се почувства длъжен да отговори вчера. Той потвърди пред местните медии, че жена е починала „възможно от чума“, но отрече лаборантката да е посещавала неговия регион.

„Източникът на инфекцията произтича от обстоятелства, неуправлявани от Бурятия. Няма огнища на чума (в Бурятия)“, публикува той в държавно контролираната социална платформа VK.

Междувременно жителите на Шелехов все още търсят сигурност. Промишленият град с население от 40 300 души е изграден около Иркутския алуминиев завод. А това е жизненоважен материал за продължаващия опит на руския президент Владимир Путин да нахлуе в Украйна.

На всички 2154 служители било наредено да носят маски, обяви директорът на завода Артьом Фоминих в Telegram. „По-добре да се презастраховаме, моля, вземете предпазни мерки. Ако усетите симптоми, незабавно потърсете медицинска помощ“, цитира го „Столица на Онего“.

„Всички установени близки контактни лица са под медицинско наблюдение. В момента те нямат признаци на заболяването, а резултатите от лабораторните им тестове са отрицателни“, добави г-н Фоминих в отделно изявление.

Роспотребнадзор настоява, че всичко е под контрол. „Санитарно-епидемиологичната обстановка в Иркутска област, градовете Иркутск и Шелехов, е стабилна“, заключава той.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: news.com.au, Hindustan Times    
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