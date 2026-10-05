Починалата от чума в Русия счупила епруветка с живи бактерии – близо 200 души са под карантина

К арта на Световната здравна организация (СЗО) очертава разпространението на чумата през последните седем години, след като беше съобщено, че служителка в лаборатория в Русия е починала от болестта.

Руски медии съобщиха, че жена, работила за изследователски институт за чума близо до Иркутск в Сибир, е казала на колегите си, че случайно е счупила епруветка с живи бактерии, докато е събирала проби за изследване.

По-късно тя е била хоспитализирана и е починала, според информациите, въпреки че руските власти не са потвърдили, че чумата е причината за смъртта, пише Newsweek.

Съобщава се, че случаят е бил белодробна чума, която според СЗО е най-вирулентната форма на заболяването и може да се предава чрез респираторни частици на други хора. Newsweek се свърза с руския здравен регулатор „Роспотребнадзор“ и СЗО за коментар.

Какви са видовете чума и къде се съобщава за тях?

Според СЗО съществуват три основни клинични форми на чумна инфекция – бубонна, белодробна и септицемична.

Здравната организация заяви, че като заболяване по животните, чумата се среща на всички континенти, с изключение на Океания. Риск от заболяването съществува навсякъде, където присъствието на чумната бактерия Yersinia pestis съжителства с човешко население.

СЗО е включила страни със съмнения или потвърдени случаи на заболяването между 2019 г. и 2025 г., общо почти 4000 предполагаеми случая. Към неделя нейната карта открояваше Русия като една от страните, в които заболяването е било открито. От СЗО съобщиха, че епидемии от чума са възниквали в Африка, Азия и Южна Америка.

От 90-те години на миналия век насам повечето случаи при хора са съобщени в Африка, особено в Демократична република Конго и Мадагаскар, както се вижда от картата, която за последно бе актуализирана на 29 септември.

Русия също е отбелязана на картата, въпреки че последната актуализация е отпреди докладите, появили се през последната седмица.

The WHO has listed countries of suspected or confirmed cases of the disease between 2019 and 2025, totaling nearly 4,000 suspected occurrences. As of Sunday, its map highlighted how Russia was one of the countries where the disease has been detected. https://t.co/Y2dpp6h7hm https://t.co/KWCMVtsn3L — Justice is Served (@pleasesaveour) October 4, 2026

Какво се съобщава за руския случай на чума?

Властите в Русия не са потвърдили публично чумата, но руски медии, както свързани с държавата, така и независими, съобщават за случая, предизвиквайки спекулации за прикриване.

Жената е била хоспитализирана във вторник със симптоми на тежка пневмония в Шелехов, град близо до Иркутск. Тя е била поставена на апаратна вентилация и е починала два дни по-късно, според независимия рускоезичен канал „Люди Байкала“, който идентифицира жената като 28-годишната Дария Шипилова.

Telegram каналът Mash, който има връзки с руските власти, съобщи, че жената е проявила симптомите след завръщане от служебно пътуване в руската република Бурятия и че заболяването е било регистрирано близо до границата ѝ с Монголия.

Но ръководителят на правителството на Бурятия Алексей Циденов отрече тя да е посещавала републиката. Той написа в социалните мрежи, че макар тя най-вероятно да е починала от чума, в републиката няма огнища, включително в районите, граничещи с Монголия. „Източникът на инфекцията произтича от обстоятелства, несвързани с Бурятия“, публикува той във VK.

Най-малко 197 души, които може да са имали контакт с нея, са поставени под медицинска изолация, включително над 100 души в болнични отделения, според подкрепяната от Кремъл REN TV.

Каналът „Люди Байкала“ съобщи в неделя, че най-малко четири болници в Иркутск са били затворени под карантина за три седмици и че посещенията на пациенти са забранени.

Източник от здравеопазването заяви пред медията, че лекарите „вече открито говорят за чума“, въпреки че нито едно официално изявление на здравните власти не е потвърдило това. Въпреки това от „Роспотребнадзор“ съобщиха, че в института не е имало инциденти, свързани с патогенни микроорганизми.

Властите отмениха планирани обществени събития в Иркутск, докато полицията е започнала наказателно разследване за потенциални нарушения на здравната безопасност, според Telegram канала 112.

В събота Иркутският алуминиев завод, който се намира в Шелехов, въведе задължително носене на маски, според изявление на неговия директор, който заяви, че са се провели срещи с участието на Анна Попова, главен санитарен лекар на Русия.

„Роспотребнадзор провежда необходимия комплекс от противоепидемични мерки“, се казва в изявлението, без да се прави директна препратка към чумата.