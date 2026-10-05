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Починалата от чума в Русия счупила епруветка с живи бактерии – близо 200 души са под карантина

Съобщава се, че случаят е бил белодробна чума, която според СЗО е най-вирулентната форма на заболяването и може да се предава чрез респираторни частици на други хора

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 октомври 2026, 11:03
Починалата от чума в Русия счупила епруветка с живи бактерии – близо 200 души са под карантина
Източник: iStock/GettyImages

К арта на Световната здравна организация (СЗО) очертава разпространението на чумата през последните седем години, след като беше съобщено, че служителка в лаборатория в Русия е починала от болестта.

Руски медии съобщиха, че жена, работила за изследователски институт за чума близо до Иркутск в Сибир, е казала на колегите си, че случайно е счупила епруветка с живи бактерии, докато е събирала проби за изследване

По-късно тя е била хоспитализирана и е починала, според информациите, въпреки че руските власти не са потвърдили, че чумата е причината за смъртта, пише Newsweek.

Съобщава се, че случаят е бил белодробна чума, която според СЗО е най-вирулентната форма на заболяването и може да се предава чрез респираторни частици на други хора. Newsweek се свърза с руския здравен регулатор „Роспотребнадзор“ и СЗО за коментар.

  • Какви са видовете чума и къде се съобщава за тях?

Според СЗО съществуват три основни клинични форми на чумна инфекция – бубонна, белодробна и септицемична.

Здравната организация заяви, че като заболяване по животните, чумата се среща на всички континенти, с изключение на Океания. Риск от заболяването съществува навсякъде, където присъствието на чумната бактерия Yersinia pestis съжителства с човешко население.

СЗО е включила страни със съмнения или потвърдени случаи на заболяването между 2019 г. и 2025 г., общо почти 4000 предполагаеми случая. Към неделя нейната карта открояваше Русия като една от страните, в които заболяването е било открито. От СЗО съобщиха, че епидемии от чума са възниквали в Африка, Азия и Южна Америка.

От 90-те години на миналия век насам повечето случаи при хора са съобщени в Африка, особено в Демократична република Конго и Мадагаскар, както се вижда от картата, която за последно бе актуализирана на 29 септември.

Русия също е отбелязана на картата, въпреки че последната актуализация е отпреди докладите, появили се през последната седмица. 

  • Какво се съобщава за руския случай на чума?

Властите в Русия не са потвърдили публично чумата, но руски медии, както свързани с държавата, така и независими, съобщават за случая, предизвиквайки спекулации за прикриване.

Жената е била хоспитализирана във вторник със симптоми на тежка пневмония в Шелехов, град близо до Иркутск. Тя е била поставена на апаратна вентилация и е починала два дни по-късно, според независимия рускоезичен канал „Люди Байкала“, който идентифицира жената като 28-годишната Дария Шипилова. 

Telegram каналът Mash, който има връзки с руските власти, съобщи, че жената е проявила симптомите след завръщане от служебно пътуване в руската република Бурятия и че заболяването е било регистрирано близо до границата ѝ с Монголия.

Но ръководителят на правителството на Бурятия Алексей Циденов отрече тя да е посещавала републиката. Той написа в социалните мрежи, че макар тя най-вероятно да е починала от чума, в републиката няма огнища, включително в районите, граничещи с Монголия. „Източникът на инфекцията произтича от обстоятелства, несвързани с Бурятия“, публикува той във VK.

Най-малко 197 души, които може да са имали контакт с нея, са поставени под медицинска изолация, включително над 100 души в болнични отделения, според подкрепяната от Кремъл REN TV.

Каналът „Люди Байкала“ съобщи в неделя, че най-малко четири болници в Иркутск са били затворени под карантина за три седмици и че посещенията на пациенти са забранени. 

Източник от здравеопазването заяви пред медията, че лекарите „вече открито говорят за чума“, въпреки че нито едно официално изявление на здравните власти не е потвърдило това. Въпреки това от „Роспотребнадзор“ съобщиха, че в института не е имало инциденти, свързани с патогенни микроорганизми.

Властите отмениха планирани обществени събития в Иркутск, докато полицията е започнала наказателно разследване за потенциални нарушения на здравната безопасност, според Telegram канала 112.

В събота Иркутският алуминиев завод, който се намира в Шелехов, въведе задължително носене на маски, според изявление на неговия директор, който заяви, че са се провели срещи с участието на Анна Попова, главен санитарен лекар на Русия.

„Роспотребнадзор провежда необходимия комплекс от противоепидемични мерки“, се казва в изявлението, без да се прави директна препратка към чумата.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
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