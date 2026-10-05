САЩ и ЦРУ следят случая на чума в Русия, поискаха информация от Москва

Д ържавният департамент на САЩ следи съобщенията за заподозрян смъртоносен случай на белодробна чума в Русия и призовава Москва бързо да сподели точна информация, тъй като подробностите остават непотвърдени.

Представител на Държавния департамент заяви пред Fox News, че САЩ са запознати със съобщенията за смъртен случай в Иркутска област, регион в Югоизточен Сибир, и следят ситуацията отблизо съвместно с Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и други федерални агенции. Представителят подчерта, че много от подробностите не са потвърдени, и призова руските власти да разкрият какво знаят.

Бившият служител на ЦРУ Дан Хофман заяви пред Fox News Digital, че американската разузнавателна общност най-вероятно събира пълноценна информация от всички източници относно инцидента.

„Очаквам също така нашето посолство в Москва да влезе в контакт с дипломатическите си колеги на официално ниво, защото може да имаме хора в Русия, които да са изложени на риск. Вашингтон ще разговаря с всички наши съюзници и партньори в региона и ще сподели това, което знаем“, предупреди Хофман.

Белодробната чума може да се лекува с обикновени антибиотици, особено когато лечението започне рано, каза представителят. Подходящата терапия трябва да започне веднага щом има съмнение за чума, а пациентите могат да се лекуват с интравенозни или орални антимикробни средства в зависимост от тежестта на заболяването и други фактори, според CDC.

Случаи на белодробна чума се появяват естествено в много части на света, според представителя на Държавния департамент.

Представителят заяви, че безопасността и сигурността на американските граждани остават основен приоритет за департамента, и насърчи американците, пътуващи в чужбина, да се запишат в Програмата за записване на умни пътници (STEP), за да получават актуализации.