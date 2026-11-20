- Губернаторът на Ненецкия автономен окръг Ирина Гехт предложи създаването на видеоигра за оцеляване в суровите условия на тундрата като алтернатива на GTA VI.
- Тя смята, че природните пейзажи и местните сюжети могат да предложат интересна основа за подобна игра.
- Гехт отбеляза, че засега никой не е поискал почивен ден заради излизането на новата част на GTA.
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Губернаторът на Ненецкия автономен окръг (НАО) Ирина Гехт предложи разработването на видеоигра за оцеляване в тундрата, чието действие да се развива на територията на региона. Идеята е тя да бъде алтернатива на дългоочакваната GTA VI. Това заяви Гехт на 19 ноември по време на пряка линия с жителите на автономния окръг. Тя бе цитирана от руския всекидневен бизнес вестник „Ведомости“.
По думите на губернатора тя е запозната с анонсите на новата игра и разбира защо младите хора я очакват с нетърпение. Според нея обаче сюжетът би могъл да бъде различен, например да е посветен на оцеляването в суровите условия на тундрата.
„Струва ми се, че това би било много по-готино, особено с пейзажите и сюжетите, които могат да бъдат пресъздадени тук. Можем да предложим на разработчиците да създадат игра за оцеляване, чието действие се развива на различни места в Ненецкия автономен окръг“, заяви Гехт.
В отговор на въпрос дали излизането на GTA VI е повлияло на работата на администрацията на автономния окръг, губернаторът посочи, че засега никой не е поискал почивен ден.
Grand Theft Auto (GTA) е поредица от видеоигри, създадена от британско студио. Франчайзът, който се развива вече близо 30 години, оказва огромно влияние върху цялата гейминг индустрия, а общите продажби на игрите от поредицата достигат 455 милиона копия. Новата част от поредицата - Grand Theft Auto VI, излезе на 19 ноември.
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- GTA VI - продължение на една от най-успешните видеоигрални поредици в света
Grand Theft Auto VI е шестата основна част от култовата поредица Grand Theft Auto, разработвана от американското студио Rockstar Games. Играта е сред най-мащабните проекти в съвременната гейминг индустрия и продължение на Grand Theft Auto V, която излезе през 2013 г. и се превърна в един от най-продаваните развлекателни продукти в историята.
Действието в новата част се развива в измисления американски щат Леонида (Leonida), вдъхновен от Флорида. Основната локация е Вайс Сити (Vice City), измислен мегаполис, напомнящ на Маями, който вече присъстваше в по-ранна игра от поредицата. Светът на GTA VI включва още няколко различни района, островите Леонида Кийс, блатистата местност Грасривърс, пристанищния град Порт Гелхорн, индустриалния район Амброзия и планинската област Маунт Калага.
За първи път в основна игра от поредицата историята се съсредоточава върху престъпна двойка, Джейсън Дювал и Лусия Каминос. Двамата се оказват въвлечени в престъпна конспирация, обхващаща целия щат Леонида, след като на пръв поглед лесен обир се обърква. За да оцелеят, те трябва да разчитат един на друг. Лусия е излязла от затвора и мечтае за по-добър живот, докато Джейсън има минало, свързано с армията и престъпния свят.
Една от основните характеристики на поредицата е възможността играчите свободно да изследват огромен отворен свят, да взаимодействат с околната среда, да изпълняват мисии и да участват в различни дейности. GTA VI надгражда тази концепция с по-детайлна виртуална среда, разнообразни локации, множество персонажи и по-развити възможности за взаимодействие.
Разработчикът Rockstar Games е известен с мащабните си продукции, сред които са още Red Dead Redemption и Red Dead Redemption 2. Компанията е основана през 1998 г., а с излизането на Grand Theft Auto III през 2001 г. допринася за популяризирането на съвременния модел на видеоигрите с отворен свят.
Предишната основна част, Grand Theft Auto V, дебютира през септември 2013 г. и впоследствие беше преиздадена за няколко поколения игрови конзоли. Тя е продала близо 235 милиона копия по данни на компанията майка Take-Two Interactive. С включването на останалите заглавия от франчайза общите продажби на поредицата достигат близо 480 милиона копия.
Grand Theft Auto VI излезе на 19 ноември 2026 г. за PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Заглавието е достъпно в дигитален и физически формат. Играта е предназначена за пълнолетна аудитория заради съдържанието си, включващо насилие, силен език, сексуални сцени и употреба на наркотици и алкохол.
Огромният интерес към новата част се дължи както на популярността на предшественика ѝ, така и на продължителното чакане след премиерата на GTA V. Между двете основни игри изминаха повече от 13 години, период, през който Grand Theft Auto V продължи да привлича милиони играчи, включително чрез онлайн режима GTA Online.
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