Какво опитаха да скрият Тръмп, Си и Путин в Китай и какво издаде езикът на тялото им

Иззеха телефоните на журналистите на борда на самолета на Тръмп на тръгване от Китай, подозират тайна спирка

ЕК одобри частично искането на България за 1,82 млрд. евро по Плана за възстановяване, отчитайки изпълнени 53 от 59 цели.

Неизпълнените шест цели засягат антикорупционни мерки, обществени поръчки, образование, индустриални зони и цифрови умения.

България има два месеца за възражения, а окончателната оценка може да доведе до намаляване на плащането.

ЕК одобри плащане за България по НПВУ

Европейската комисия съобщи, че одобрява частично последното искане на България за плащане на 1,82 милиарда евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това е важна стъпка към успешното приключване на изпълнението на плана, се посочва в съобщението.

Комисията е установила, че нашата страна е изпълнила задоволително 53 от общо 59 ключови етапа и цели за реформи и инвестиции, свързани с развитието на по-чиста енергетика, подобряване на мерките за борба с корупцията, развитието на по-чист транспорт и подобряване на здравеопазването.

Одобрени са инвестиции за енергийно ефективно обновяване на сгради и за електропреносните мрежи, планове за производство на ток от слънчеви панели, увеличение на възможностите за съхранение на енергия с 16 гигаватчаса.

При мерките за борба с корупцията е одобрено въвеждането на задължителна система за управление на заплахата от корупция в държавните предприятия и проверки за почтеност на държавните служители на длъжности с висок корупционен риск в централната изпълнителна власт.

ЕК преведе на България близо 900 милиона евро по Плана за възстановяване

В областта на превозите са насърчени инвестиции в обновяването на влаковете, развитието на по-чист обществен транспорт, изграждането на нови участъци от метрото в София. ЕК подкрепя също разширяването на достъпа до образование, инвестиции в заведения за социални услуги и предоставяне на помощни средства на хора с увреждания, осъвременяването на здравеопазването и развитието на електронни здравни услуги.

Комисията е установила, че шест цели не са изпълнени изцяло. Те се отнасят до обновяването или изграждането на сгради за образователни нужди, инфраструктурните дейности в индустриални паркове и зони, назначаването или избора на петима членове на Комисията за противодействие на корупцията, намаляването на дела на процедурите за обществени поръчки с един-единствен участник, предоставянето на цифрови услуги от Агенцията по заетостта и обученията за цифрови умения.

ЕК е изпратила предварителната си оценка за това плащане до Икономическия и финансов комитет, който разполага с четири седмици, за да представи становището си. Комисията ще уведоми България за причините да отчита, че посочените цели не са изпълнени задоволително. След това България ще разполага с два месеца, за да представи своите възражения, преди ЕК да приеме окончателната си оценка, пише в съобщението. Ако след разглеждането на възраженията ЕК потвърди оценката си, ще намали съразмерно сумата от общия размер на поисканото плащане от 1,82 млрд. евро.

Размерът на сумата, съответстваща на неизпълнените цели, ще бъде изчислен допълнително. Плащането към България за одобрените цели може да бъде извършено след положително становище на Икономическия и финансов комитет и последващо приемане на решение за плащане от комисията.

* Видеото е архивно!