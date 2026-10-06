„Черната смърт“ в Сибир? Русия официално отрича да има случай на чума

Н овината, че сътрудничка от Иркутския противочумен институт за Сибир и Далечния изток е починала миналата седмица от „пневмония с неизвестен произход“, засили опасенията по целия свят.

Сред близкото обкръжение и контактните лица на служителката от противочумната лаборатория в Сибир, която почина миналата седмица, не е открита чума, като до момента са тествани 60% от идентифицираната група, съобщиха руските власти във вторник, съобщава NBC News.

Новината от руския потребителски и здравен регулатор в неделя, че служителка на Иркутския противочумен институт за Сибир и Далечния изток е починала от „пневмония с неизвестен произход“, предизвика опасения за общественото здраве в глобален мащаб.

„Лабораторните изследвания установиха два случая на COVID-19 и два случая на риновирусна инфекция“, се казва в изявление на регулатора „Роспотребнадзор“, визирайки вируса, причиняващ обикновена настилка. „Между контактните лица не са открити причинители на други инфекциозни заболявания“, се посочва в съобщението, без изобщо да се споменава думата „чума“.

Регионалните и националните руски власти не са потвърдили, че чумата е намесена в смъртта на жената. Американските власти обаче призоваха за по-голяма прозрачност от страна на Москва, като говорител на Държавния департамент заяви в понеделник, че има „доклади за фатален случай със съмнение за белодробна чума“ в Иркутска област.

Световната здравна организация (СЗО), която следи въпросите на глобалното обществено здраве, заяви във вторник, че руските здравни власти са информирали агенцията в отговор на нейно запитване относно смъртта на лабораторната работничка, че в Иркутск не е регистриран случай на чума.

„Според властите заболяването на жената първоначално се е проявило като типична остра респираторна вирусна инфекция“, заявиха от СЗО.

Не е открит случай на чума или друг патоген с висока степен на заплаха сред близките контакти на жената, съобщи СЗО, цитирайки отговора на руските официални лица, като добави, че очаква потвърждение от руска страна за това „кой точно причиняващ пневмония патоген е довел до смъртта на жената“.

В петък Максим Модин, кмет на общински окръг Шелехов близо до границата с Монголия, съобщи, че стационарът, в който се твърди, че е лекувана лаборантката, е бил затворен под карантина. Руските медии цитираха служители, че близо 200 души, които са били в контакт с жената, са поставени под превантивно медицинско наблюдение.

Руските медии назоваха името на жената и я идентифицираха като 28-годишна. Тези подробности не са официално обявени от властите.

Губернаторът на Иркутск Игор Кобзев заяви в понеделник, че в тялото ѝ не са открити „микроорганизми, свързани с професионалната дейност на служителката“.

Иркутският регионален клон на „Роспотребнадзор“ във вторник отрече разпространяващите се в интернет съобщения, които нарече „фалшиви“, че в региона е въведен „усилен санитарно-епидемиологичен режим“ и строги ограничения. „Към този момент такива решения не са вземани“, се казва в изявлението, като се добавя, че ситуацията в региона остава стабилна.

Руските власти омаловажиха съобщенията, че лаборантката в Сибир е починала от чума, настоявайки, че ситуацията е под контрол и че аутопсията и тестовете не са открили следи от болестта.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в понеделник, че въпреки че има „много ограничено пътуване между САЩ и Русия“, ако „нещо подобно излезе навън, то може бързо да се разпространи“.

Президентът Доналд Тръмп заяви пред журналисти в понеделник, че Съединените щати ще направят каквото могат, за да помогнат на Русия. „Мразя да виждам, че са изправени пред това. Това е тежка болест“, каза Тръмп.

Междувременно някои от съседите на Русия засилват превантивните мерки и карантинния контрол по граничните си пунктове.

Кремъл призова разтревожените да се вслушат в официалните изявления. „Роспотребнадзор“ предоставя изчерпателна информация“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, когато журналисти го притиснаха относно слуховете, разпространяващи се на фона на оскъдните официални изявления.

Песков също пренасочи въпросите към „Роспотребнадзор“, когато беше запитан дали резултатите от лабораторните изследвания на работничката ще бъдат публикувани или дали е извършена аутопсия.

На уебсайта си Иркутският противочумен институт за Сибир и Далечния изток посочва, че е основан през 1934 г. „като научен и оперативен орган за борба с чумата“, но през годините обхватът на отговорността му се е разширил и включва „други изключително опасни болести“, включително холера и антракс.

Институтът заявява, че е „мултидисциплинарно научноизследователско и противоепидемично заведение“, което помага за осигуряването на епидемичната безопасност в региона.