Завръща ли се „черната смърт“? Какво е белодробна чума и какви са симптомите

Л аборантка в руски институт, посветен на изучаването на чумата и опасни патогени, почина от пневмония с „неизвестен“ произход. Дария Шипилова беше едва на 28 години.

Иркутският научноизследователски противочумен институт работи в Сибир, където още няколко души са под карантина. Роспотребнадзор, руската агенция, която надзирава инфекциозните заболявания, омаловажи връзката между смъртта на изследователката и нейната работа, но случаят повдигна въпроси относно вида чума, който причинява пневмония, пише Си Ен Ен (CNN).

Държавният департамент на САЩ и Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) заявиха, че следят ситуацията отблизо. Световната здравна организация (СЗО) съобщи в понеделник, че е в контакт с руските здравни власти, за да потвърди какво се е случило, какви тестове се провеждат и какви са потенциалните последици за международното обществено здраве.

„Въз основа на наличната неофициална информация, рискът за общественото здраве на цялото население изглежда нисък“, каза говорител на СЗО, като добави, че оценката на риска ще бъде актуализирана, след като стане известна повече информация.

Какво представлява белодробната чума?

Белодробната чума е рядка, смъртоносна инфекция на белите дробове, причинена от бактерията Yersinia pestis. Учените смятат белодробната чума за най-опасната форма на инфекцията.

Съществуват и други форми на чума, произтичащи от Y. pestis, които атакуват различни части на тялото.

Най-честата форма – бубонната чума, често се развива след ухапване от бълха или когато бактерията навлезе през разрязване или разкъсване на кожата. Инфекцията предизвиква подути, болезнени лимфни възли и може да прогресира до септицемична чума.

Септицемичната чума инфектира кръвта, което потенциално води до органна недостатъчност; тя може да се предаде и директно от ухапване от бълха.

Фарингеалната чума атакува гърлото, след като човек консумира заразено месо.

Как се предава белодробната чума?

Белодробната чума е единствената форма на бактериалната инфекция, която се предава директно от човек на човек. Дихателните капчици я пренасят, когато човек кашля или киха. Капки от заразени животни също могат да я предадат.

Последното документирано предаване на белодробна чума от човек на човек в Съединените щати датира от 1924 г. по време на епидемия в Лос Анджелис.

Какви са симптомите на белодробната чума?

При белодробната чума частиците се заселват в белите дробове и могат да предизвикат тежка пневмония, което затруднява дишането. Симптомите могат да започнат в рамките на 24 часа след заразяването.

Други симптоми включват треска, втрисане, главоболие, болки в тялото, световъртеж, слабост, умора, гадене, повръщане и диария.

Без лечение белодробната чума е почти винаги смъртоносна.

Как се лекува белодробната чума?

Лекарите могат да лекуват чумата с поне 10 до 14 дни антибиотици. Най-често използват ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, гентамицин и стрептомицин. Пациентите, които получават антибиотици през първите 24 часа от заразяването, имат най-голям шанс да оцелеят.

Лекарите могат също така да приложат поддържаща терапия и да осигурят допълнителен кислород, течности и почивка.

Има ли ваксина срещу чума?

Въпреки че ваксините срещу чума се използват от XIX в., не е напълно ясно дали те осигуряват защита срещу белодробна чума.

СЗО не препоръчва ваксинация, освен за високорискови групи, като лабораторен персонал, който е постоянно изложен на риск от заразяване.

Защо чумата все още се появява днес?

Въпреки че хората може да са най-добре запознати с чумата от Библията или историческата литература, или като метафора за описание на по-широко разпространени мор и бедност, според експерта по инфекциозни болести д-р Тайлър Еванс, тя продължава да съществува и днес.

Известна като „Черната смърт“ през XIV в., инфекцията убива над 50 млн. души в Европа. Въпреки че антибиотиците са я направили по-контролируема, тя все още присъства на всеки континент с изключение на Океания.

От 90-те години на миналия век повечето случаи при хора са регистрирани в Африка, според СЗО.

Последната смърт от белодробна чума в САЩ е регистрирана в Аризона през юли 2025 г., според CDC. Младият мъж е работил с болни котки и се смята, че е прихванал инфекцията от животните. Никой друг, изложен на контакт с котките, не е съобщил за заболяване.

Еванс, автор на книгата „Пандемии, бедност и политика: Декодиране на социалните и политическите двигатели на пандемиите от чумата до COVID-19“, казва, че рискът от чума „се влошава в резултат на екологичните промени и особено с това, че САЩ се оттеглят от своята инфраструктура и мерки за обществено здраве“.

Чумата поне може бързо да бъде диагностицирана, казва той. И „антибиотиците, първа и втора линия, са много ефективни за това“.

Колко притеснени трябва да са хората в световен мащаб от заразяване?

СЗО заяви, че рискът за населението като цяло изглежда нисък.

Хората с белодробна чума се чувстват зле много бързо, което може да забави потенциалното разпространение, според д-р Рутул Далал, лекар по инфекциозни болести в медицинския център Penn State Health St. Joseph.

„За някого е много трудно дори да ходи или да извършва ежедневните си дейности, камо ли да пътува“, каза Далал. При хората могат да се развият симптоми още 24 часа след излагането на вируса.

Няма директни полети между Русия и САЩ, каза той, така че до момента, в който заразен човек би стигнал до САЩ, той най-вероятно вече би проявил симптоми.

„Разбира се, трябва да бъдете внимателни и да имате това наум... Светът сега е едно малко село, както се казва, свързани сме помежду си. Но към този момент, в сравнение с това, което виждахме по време на пандемията от COVID, това не е от такъв мащаб за момента и се надяваме да остане ограничено, както е сега“.

За хората около пациенти с чума СЗО препоръчва да се избягва директен контакт с болните и призовава за предпазливост с инфектирани телесни течности.

Работниците, които се грижат за пациенти с белодробна чума, трябва да носят стандартно защитно оборудване и могат също така да приемат профилактични антибиотици.

В случай на контакт, здравните служители ще наблюдават и членовете на семейството и други близки контакти на заразен човек и ще им предоставят антибиотици, преди да се разболеят. Те също така препоръчват рутинно миене на ръцете със сапун и вода.